हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर ध्वजारोहण के लिए फूलों से सजी अयोध्या, पीएम मोदी के स्वागत के लिए जुटे लोग, देखें तस्वीरें

राम मंदिर ध्वजारोहण के लिए फूलों से सजी अयोध्या, पीएम मोदी के स्वागत के लिए जुटे लोग, देखें तस्वीरें

Ram Mandir Dhwajarohan: अयोध्या में आज 25 नवंबर को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह को बेहद भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां की गई है. इस अवसर पर पूरी राम नगरी दुल्हन की तरह सज गई है.

By : एबीपी यूपी डेस्क  | Updated at : 25 Nov 2025 08:51 AM (IST)
Ram Mandir Dhwajarohan: अयोध्या में आज 25 नवंबर को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह को बेहद भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां की गई है. इस अवसर पर पूरी राम नगरी दुल्हन की तरह सज गई है.

अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह

राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में अयोध्या पहुंच जाएंगे. उनके स्वागत के लिए पूरी अयोध्या सजी हुई नज़र आ रही है.
राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में अयोध्या पहुंच जाएंगे. उनके स्वागत के लिए पूरी अयोध्या सजी हुई नज़र आ रही है.
अयोध्या के सभी प्रमुख चौराहों और रास्तों को फूलों से सजाया गया है. लोग प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए पलकें बिछाए बैठे हैं.
अयोध्या के सभी प्रमुख चौराहों और रास्तों को फूलों से सजाया गया है. लोग प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए पलकें बिछाए बैठे हैं.
पीएम सुबह साढ़े नौ बजे साकेत कॉलेज से रामपथ होते हुए टेढ़ी बाजार के रास्ते राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचेंगे. इस पूरे रास्ते में जगह-जगह केसरिया ध्वज और पीएम मोदी के स्वागत वाले होर्डिंग लगाए गए हैं
पीएम सुबह साढ़े नौ बजे साकेत कॉलेज से रामपथ होते हुए टेढ़ी बाजार के रास्ते राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचेंगे. इस पूरे रास्ते में जगह-जगह केसरिया ध्वज और पीएम मोदी के स्वागत वाले होर्डिंग लगाए गए हैं
जिस रास्ते से पीएम मोदी गुजरेंगे वहां सुबह से लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है. पीएम का काफिला जा से गुजरेगा वहां बैरिकेटिंग की गई है.
जिस रास्ते से पीएम मोदी गुजरेंगे वहां सुबह से लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है. पीएम का काफिला जा से गुजरेगा वहां बैरिकेटिंग की गई है.
पीएम मोदी के स्वागत के लिए लोग सुबह से ही जुटने लगे हैं. शंख ध्वनि, वैदिक मंत्रोच्चारण और घंटों की ध्वनि से उनका भव्य स्वागत होगा.
पीएम मोदी के स्वागत के लिए लोग सुबह से ही जुटने लगे हैं. शंख ध्वनि, वैदिक मंत्रोच्चारण और घंटों की ध्वनि से उनका भव्य स्वागत होगा.
अयोध्या नगरी आज त्रेता युग की तरह सजी हुई दिख रही है. दूर-दूर तक फूलों की सजावट देखी जा सकती है.
अयोध्या नगरी आज त्रेता युग की तरह सजी हुई दिख रही है. दूर-दूर तक फूलों की सजावट देखी जा सकती है.
पीएम मोदी के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतज़ाम है. सीएम योगी के निर्देश पर कानून-व्यवस्था की दृष्टि से भारी पुलिस बल तथा विभिन्न विशेष इकाइयों की तैनाती की गई है.
पीएम मोदी के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतज़ाम है. सीएम योगी के निर्देश पर कानून-व्यवस्था की दृष्टि से भारी पुलिस बल तथा विभिन्न विशेष इकाइयों की तैनाती की गई है.
ध्वजारोहण समारोह को देखते हुए राम मंदिर में केवल उन्ही लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है जिन्हें आमंत्रित किया गया है.
ध्वजारोहण समारोह को देखते हुए राम मंदिर में केवल उन्ही लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है जिन्हें आमंत्रित किया गया है.
लोग हाथों में तिरंगा लेकर अयोध्या नगरी पहुंचे हैं. पीएम मोदी के स्वागत में वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते.
लोग हाथों में तिरंगा लेकर अयोध्या नगरी पहुंचे हैं. पीएम मोदी के स्वागत में वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते.
Published at : 25 Nov 2025 08:51 AM (IST)
Ayodhya News PM Modi UP News

