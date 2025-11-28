एक्सप्लोरर
पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया के घर मनाई जा रही खुशियां, बेटी की शादी में आएंगे VIP
UP News: पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया के घर पर शादी की खुशियां मनाई जा रही हैं, बेटी मीनाक्षी की शादी 29 नवंबर को है. करवरिया परिवार की शादी कई वीआईपी का जमावड़ा लगेगा.
पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया के घर शादी की खुशियां
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 28 Nov 2025 06:01 PM (IST)
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
8 Photos
पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया के घर मनाई जा रही खुशियां, बेटी की शादी में आएंगे VIP
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
10 Photos
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
10 Photos
पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर लहराई केसरिया पताका, देखें ध्वजारोहण समारोह की भव्य तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
5 Photos
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
9 Photos
राम मंदिर ध्वजारोहण के लिए फूलों से सजी अयोध्या, पीएम मोदी के स्वागत के लिए जुटे लोग, देखें तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
9 Photos
कैसा है अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी का कार्ड? सामने आईं तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
9 Photos
मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के वलीमे में शामिल हुए दिग्गज नेता, देखें 10 तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
5 Photos
उमर अंसारी के वलीमे में पहुंचे अखिलेश यादव, शेयर की दूल्हा-दुल्हन संग 5 खास तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार में RJD के साथ गठबंधन की रिपोर्ट आई सामने तो क्या था राहुल गांधी का रिएक्शन? लालू-तेजस्वी भी चौंक जाएंगे!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा
विश्व
भाई से नहीं मिलने दिया तो कोर्ट पहुंचीं इमरान खान की बहन, जज ने भी मिलने से कर दिया मना, अब PTI उठाएगी ये कदम
ओटीटी
पर्दे पर इन जबरदस्त एपिक फिल्मों ने मचाया था धमाल, लिस्ट में 3 साउथ की फिल्में भी शामिल
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
8 Photos
पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया के घर मनाई जा रही खुशियां, बेटी की शादी में आएंगे VIP
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
10 Photos
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
एबीपी लाइव
Opinion