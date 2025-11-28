हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया के घर मनाई जा रही खुशियां, बेटी की शादी में आएंगे VIP

पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया के घर मनाई जा रही खुशियां, बेटी की शादी में आएंगे VIP

UP News: पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया के घर पर शादी की खुशियां मनाई जा रही हैं, बेटी मीनाक्षी की शादी 29 नवंबर को है. करवरिया परिवार की शादी कई वीआईपी का जमावड़ा लगेगा.

By : सौरभ मिश्रा  | Updated at : 28 Nov 2025 06:01 PM (IST)
UP News: पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया के घर पर शादी की खुशियां मनाई जा रही हैं, बेटी मीनाक्षी की शादी 29 नवंबर को है. करवरिया परिवार की शादी कई वीआईपी का जमावड़ा लगेगा.

पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया के घर शादी की खुशियां

1/8
बाहुबलियों में शुमार प्रयागराज के करवरिया परिवार में शादी की खुशियां मनाई जा रही हैं.
बाहुबलियों में शुमार प्रयागराज के करवरिया परिवार में शादी की खुशियां मनाई जा रही हैं.
2/8
पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया की बेटी मीनाक्षी की शादी कल यानी 29 नवंबर 2025 को है.
पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया की बेटी मीनाक्षी की शादी कल यानी 29 नवंबर 2025 को है.
3/8
शादी में शामिल होने के लिए पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया और उनके छोटे भाई पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया को इलाहाबाद हाईकोर्ट से पेरोल मिली है.
शादी में शामिल होने के लिए पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया और उनके छोटे भाई पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया को इलाहाबाद हाईकोर्ट से पेरोल मिली है.
4/8
बाहुबली के घर होने जा रही शादी की चर्चा इसलिए भी हो रही है कि इसमें कई वीवीआईपी मेहमान भी शामिल हो सकते हैं.
बाहुबली के घर होने जा रही शादी की चर्चा इसलिए भी हो रही है कि इसमें कई वीवीआईपी मेहमान भी शामिल हो सकते हैं.
5/8
पूर्व विधायक उदयभान करवरिया के मुताबिक परिवार के लोग शादी की तैयारी में जुटे हैं.
पूर्व विधायक उदयभान करवरिया के मुताबिक परिवार के लोग शादी की तैयारी में जुटे हैं.
6/8
पूर्व सीएम मायावती समेत कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों और गवर्नर को शादी का आने का न्यौता भेजा गया है.
पूर्व सीएम मायावती समेत कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों और गवर्नर को शादी का आने का न्यौता भेजा गया है.
7/8
अगर शादी में यह सभी शाही मेहमान शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर यहां पर वीआईपी मेहमानों का जमावड़ा लगना तय है.
अगर शादी में यह सभी शाही मेहमान शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर यहां पर वीआईपी मेहमानों का जमावड़ा लगना तय है.
8/8
पुराने शहर के कल्याणी देवी मोहल्ले में स्थित करवरिया कोठी में शादी की जोर-शोर से तैयारियां चल रही है.
पुराने शहर के कल्याणी देवी मोहल्ले में स्थित करवरिया कोठी में शादी की जोर-शोर से तैयारियां चल रही है.
Published at : 28 Nov 2025 06:01 PM (IST)
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड फोटो गैलरी

