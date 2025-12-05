रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हलचल मची हुई है. पाकिस्तान में चर्चा है कि इस दौरे में पुतिन भारत को क्या-क्या देने वाले हैं और कौन-कौन सी बड़ी डील हो सकती हैं. साथ ही पाकिस्तानियों को इस बात से भी परेशानी है कि पुतिन कभी उनके मुल्क क्यों नहीं जाते हैं.

पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने अपने शो में पूछा, 'व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान क्यों नहीं आते हैं, वैसे उन्हें आना तो चाहिए. पुतिन बड़ी दफा पाकिस्तान के ऊपर से होकर गुजर जाते हैं, ताल्लुक ही नहीं रखते हैं. हमने इनको नीचे से सीटियां भी मारी हैं, पर ये आते क्यों नहीं हैं. वहां मोदी साहब के साथ ये हंसते हैं.'

कमर चीमा ने सवाल पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरजू काजमी कहा, 'हमें क्या काम है, हम किस लिए बुलाएंगे उनको. आपको क्या लगता है कि वह यहां आएंगे तो हम उनसे क्या कहेंगे. फाइटर जेट दे दें, कोई और चीज जो रूस बनाता है तेल दे दें, उधार पर दे दें या किस्तों पर दे दें. भारत वह जाएंगे तो कैश पर बात होगी. वह यहां आएंगे तो हम सारी वो चीजें लेंगे जो जो भारत लेगा, दिखाने के लिए, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम उधार पर लेंगे या हम कहेंगे कि वैसे ही दे दो क्योंकि हम तो बड़े अच्छे लोग हैं. या हो सकता है कि किस्तों पर ले लें तो इसलिए वह मूड में नहीं हैं हमें किस्तों पर चीजें देने के लिए इसलिए वह भारत चले गए कि सामान दो कैश लो और कहानी खत्म.'

आरजू काजमी ने कहा कि जिस दिन पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी ठीक कर लेगा और इस काबिल हो जाएगा कि कोई हमारे यहां आता है और वह हमें कोई चीज देता है तो हम उसे कैश पेमेंट पर ले सकते हैं तो लोग हमारे यहां भी आने लगेंगे. उन्होंने कहा कि अभी तो कोई भी यहां आता है तो हम उन्हें बाढ़ दिखाते हैं, कभी कोविड दिखाते हैं, कहते हैं कि हमारे हाल खराब हैं, तो अपनी जेब कटवाने कोई क्यों आएगा.

आरजू काजमी ने कहा कि पुतिन अपने बराबर के लोगों से मिलते हैं. इंडिया का उन्हें पता है कि अमेरिका मना करेगा फिर भी वह हमसे तेल लेगा और पेमेंट करेगा. हमारा क्या है हम तो जब उनका जहाज आएगा हम तो उसके भी जाते वक्त टायर निकाल लेंगे.

