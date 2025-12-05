क्या इस भारतीय क्रिकेटर को मिला DSP सिराज से ऊंचा पोस्ट? बंगाल में ड्यूटी की जॉइन

ऋचा घोष ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्होंने टूर्नामेंट के कई मुकाबलों में शानदार बल्लेबाजी की थी. लीग स्टेज में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 94 रनों की यादगार पारी खेली थी, फाइनल में इस टीम के खिलाफ ऋचा ने 34 रन बनाए थे. भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद कैब (क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल) द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऋचा घोष को डीएसपी (पुलिस उपाधीक्षक) पद देने की घोषणा की थी. अब उन्होंने अपना पद संभाल लिया है.

वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा रहीं ऋचा घोष पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के पद पर राज्य पुलिस बल में शामिल हो गई हैं. उन्होंने सिलीगुड़ी में सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) का पद संभाला. अधिकारियों ने बताया कि ऋचा सिलीगुड़ी पुलिस आयुक्तालय में पद संभालने के बाद ऋचा ने वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य सदस्यों से मुलाकात की.

भारत के चैंपियन बनने के बाद बीसीसीआई ने टीम लिए इनामी राशि की घोषणा की थी. राज्यों ने भी अपने अपने प्लेयर्स के लिए नगद राशि का एलान किया था. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने ऋचा घोष को 34 लाख रुपये से सम्मानित किया था.

डीएसपी बनी ऋचा घोष को पुलिस टीमों का नेतृत्व करने, कानून-व्यवस्था को संभालने, अपराध नियंत्रण करने और विभिन्न प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करने आदि की जिम्मेदारी मिलेगी. ऋचा घोष की सैलरी लगभग 56,100 रुपये प्रति माह होगी, हालांकि ये बेसिक पे है. इसके आलावा ऊपर कई भत्ते जुड़ते हैं. इससे उनकी सैलरी बढ़ जाएगी.

क्या ऋचा घोष को मिला DSP सिराज से ऊंचा पद?

ऋचा घोष पश्चिम बंगाल में डीएसपी हैं, उन्होंने सिलीगुड़ी में सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) के रूप में जिम्मेदारी संभाली. मोहम्मद सिराज तेलंगाना पुलिस में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) हैं. एसीपी और डीएसपी बराबर रैंक हैं. दोनों ही गैजेटेड ऑफिसर होते हैं.

ऋचा घोष क्रिकेट करियर

22 वर्षीय ऋचा का जन्म पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ही हुआ था, जहां उनकी पोस्टिंग हुई. ऋचा ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था. अभी वह भारत के लिए 2 टेस्ट, 51 वनडे और 67 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं. इसमें उन्होंने क्रमश 151, 1145 और 1067 रन बनाए हैं.