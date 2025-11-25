हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें

राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें

Ram Mandir: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वज की पहली तस्वीर सामने आई हैं. केसरिया रंग की इस धर्म ध्वजा की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगी.

By : नितीश कुमार पाण्डेय  | Updated at : 25 Nov 2025 10:06 AM (IST)
Ram Mandir: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वज की पहली तस्वीर सामने आई हैं. केसरिया रंग की इस धर्म ध्वजा की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगी.

राम मंदिर धर्म ध्वजा की पहली तस्वीर

1/5
ये धर्म ध्वजा समकोण त्रिभुजाकार की है. इसकी ऊंचाई 10 फुट और लंबाई 20 फुट है.
ये धर्म ध्वजा समकोण त्रिभुजाकार की है. इसकी ऊंचाई 10 फुट और लंबाई 20 फुट है.
2/5
ध्वज पर उकेरा गया दीप्तिमान सूर्य भगवान राम के तेज और वीरता का प्रतीक माना जाता है. इस पर ‘ॐ’ का चिन्ह और कोविदार वृक्ष की आकृति भी अंकित है.
ध्वज पर उकेरा गया दीप्तिमान सूर्य भगवान राम के तेज और वीरता का प्रतीक माना जाता है. इस पर ‘ॐ’ का चिन्ह और कोविदार वृक्ष की आकृति भी अंकित है.
3/5
यह पवित्र ध्वजा गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देती है तथा रामराज्य के आदर्शों का प्रतीक मानी जाती है.
यह पवित्र ध्वजा गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देती है तथा रामराज्य के आदर्शों का प्रतीक मानी जाती है.
4/5
यह धर्म ध्वजा पारंपरिक उत्तर भारतीय नागर शैली में निर्मित मंदिर के ‘शिखर’ पर फहराई जाएगी.
यह धर्म ध्वजा पारंपरिक उत्तर भारतीय नागर शैली में निर्मित मंदिर के ‘शिखर’ पर फहराई जाएगी.
5/5
ये पवित्र भगवा ध्वज, राम राज्य के आदर्शों को प्रतिबिंबित करते हुए, गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देगा.
ये पवित्र भगवा ध्वज, राम राज्य के आदर्शों को प्रतिबिंबित करते हुए, गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देगा.
Published at : 25 Nov 2025 10:06 AM (IST)
Tags :
Ayodhya News Ram Mandir Dhwajarohan Ram Temple Flag Hoisting

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म की चीन से दूरी! बोले- 'अप्रैल में जाऊंगा बीजिंग, फिर जिनपिंग को...'
ट्रंप ने खत्म की चीन से दूरी! बोले- 'अप्रैल में जाऊंगा बीजिंग, फिर जिनपिंग को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
इंडिया
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
क्रिकेट
दो फ्लाइट बदलकर पहुंचे और किया प्रपोज! भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना की लव स्टोरी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक
दो फ्लाइट बदलकर पहुंचे और किया प्रपोज! इस भारतीय खिलाड़ी की लव स्टोरी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Crime News : बंद कमरे में 'फूंक' से हैवानियत ! Sansani
Actor Dharmendra Passes Away: सुरैया से दिल्लगी ने बनाया हीरो | Sunny Deol | Bobby Deol
Sir Controversy: अवैध बांग्लादेशियों के पास 'डुअल सिटीजनशिप'! | Bengal SIR | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: BLO को बलि का बकरा क्यों बना रहे SIR? | Bengal SIR | SIR Controversy | UP SIR
Sir Controversy: BLO को 'बंधक' कौन-कहां बना रहा? UP SIR | Akhilesh Yadav | Noida | Bengal SIR

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म की चीन से दूरी! बोले- 'अप्रैल में जाऊंगा बीजिंग, फिर जिनपिंग को...'
ट्रंप ने खत्म की चीन से दूरी! बोले- 'अप्रैल में जाऊंगा बीजिंग, फिर जिनपिंग को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
इंडिया
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
क्रिकेट
दो फ्लाइट बदलकर पहुंचे और किया प्रपोज! भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना की लव स्टोरी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक
दो फ्लाइट बदलकर पहुंचे और किया प्रपोज! इस भारतीय खिलाड़ी की लव स्टोरी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक
बॉलीवुड
'एक ऐसा खालीपन, जो हमेशा खाली ही रहेगा...' अमिताभ बच्चन ने अपने 'वीरू' को खास अंदाज में दी श्रद्धांजलि
'एक ऐसा खालीपन, जो हमेशा खाली ही रहेगा...' अमिताभ बच्चन ने अपने 'वीरू' को खास अंदाज में दी श्रद्धांजलि
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बिजनेस
Stock Market Today: पॉजिटिव शुरुआत के बाद लाल हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 21 अंक फिसला, निफ्टी 25,949 के नीचे
पॉजिटिव शुरुआत के बाद लाल हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 21 अंक फिसला, निफ्टी 25,949 के नीचे
हेल्थ
Winter Health Tips: ठंडे पानी से या गर्म पानी से... ठंड में कैसे नहाना होता है ठीक? एक्सपर्ट से जानें
ठंडे पानी से या गर्म पानी से... ठंड में कैसे नहाना होता है ठीक? एक्सपर्ट से जानें
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget