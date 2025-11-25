एक्सप्लोरर
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
Ram Mandir: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वज की पहली तस्वीर सामने आई हैं. केसरिया रंग की इस धर्म ध्वजा की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगी.
राम मंदिर धर्म ध्वजा की पहली तस्वीर
Published at : 25 Nov 2025 10:06 AM (IST)
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा की पहली झलक आई सामने, देखें तस्वीरें
