हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकैसा है अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी कार्ड? सामने आईं तस्वीरें

कैसा है अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी कार्ड? सामने आईं तस्वीरें

UP News: अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की तैयारियां जोरों पर चल रही है. आर्यन यादव की शादी के कार्ड की अब तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं. वहीं शादी को लेकर इटावा के सैफई में उत्साह का माहौल है.

By : एबीपी यूपी डेस्क  | Updated at : 22 Nov 2025 03:13 PM (IST)
UP News: अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की तैयारियां जोरों पर चल रही है. आर्यन यादव की शादी के कार्ड की अब तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं. वहीं शादी को लेकर इटावा के सैफई में उत्साह का माहौल है.

आर्यन यादव की शादी तैयारियां चल रही हैं.

1/9
समाजवादी पार्टी चीफ और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की शादी की तैयारियां इटावा के सैफई गांव में जोरों पर हैं.
समाजवादी पार्टी चीफ और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की शादी की तैयारियां इटावा के सैफई गांव में जोरों पर हैं.
2/9
अखिलेश यादव के भाई आर्यन यादव की शादी के कार्ड की तस्वीर सामने आई हैं.
अखिलेश यादव के भाई आर्यन यादव की शादी के कार्ड की तस्वीर सामने आई हैं.
3/9
अखिलेश यादव के भाई आर्यन यादव का विवाह उत्सव का कार्यक्रम 25 नवंबर को संपन्न होगा.
अखिलेश यादव के भाई आर्यन यादव का विवाह उत्सव का कार्यक्रम 25 नवंबर को संपन्न होगा.
4/9
आर्यन की शादी के कार्ड में प्रेषक के रूप में सपा चीफ अखिलेश यादव का नाम लिखा हुआ है.
आर्यन की शादी के कार्ड में प्रेषक के रूप में सपा चीफ अखिलेश यादव का नाम लिखा हुआ है.
5/9
वहीं शादी के कार्ड में अभयराम सिंह यादव, प्रो राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव का नाम लिखा है.
वहीं शादी के कार्ड में अभयराम सिंह यादव, प्रो राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव का नाम लिखा है.
6/9
शादी की तैयारियों के साथ सैफई में एक बार फिर रौनक लौट आई है. समाजवादी परिवार के इस आयोजन को लेकर न सिर्फ इटावा, बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा है.
शादी की तैयारियों के साथ सैफई में एक बार फिर रौनक लौट आई है. समाजवादी परिवार के इस आयोजन को लेकर न सिर्फ इटावा, बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा है.
7/9
यह विवाह समारोह सैफई स्थित पैतृक आवास पर पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न होगा.
यह विवाह समारोह सैफई स्थित पैतृक आवास पर पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न होगा.
8/9
आर्यन यादव की शादी लद्दाख की सेरिंग से तय हुई है, जो वर्तमान में दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रही हैं.
आर्यन यादव की शादी लद्दाख की सेरिंग से तय हुई है, जो वर्तमान में दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रही हैं.
9/9
आर्यन की शादी समारोह में अखिलेश यादव, डिंपल यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव, आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव सहित संगठन और परिवार के लोग शामिल होंगे.
आर्यन की शादी समारोह में अखिलेश यादव, डिंपल यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव, आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव सहित संगठन और परिवार के लोग शामिल होंगे.
Published at : 22 Nov 2025 03:13 PM (IST)
Tags :
Saifai Akhilesh Yadav Etawah News UP News

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के होते हुए शार्दुल ठाकुर को मिल गई कप्तानी, सूर्या के अलावा सरफराज और शिवम दुबे भी टीम में
सूर्यकुमार के होते हुए शार्दुल ठाकुर को मिल गई कप्तानी, सूर्या के अलावा सरफराज और दुबे भी टीम में
बॉलीवुड
बर्थडे पर कार्तिक आर्यन ने लिया बप्पा का आशीर्वाद, माथा टेकने के लिए गए सिद्धिविनायक
बर्थडे पर कार्तिक आर्यन ने लिया बप्पा का आशीर्वाद, माथा टेकने के लिए गए सिद्धिविनायक
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Breaking:जम्मू-कश्मीर के सांबा में पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षाबलों का सर्च ऑपरेशन जारी
Himachal Pradesh News: धंसी सड़क... फंस गई बस, बाल-बाल बची लोगों की जान
J&K News: नौगाम में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश, बड़े पैमाने पर हथियार जब्त
Breaking: नौगाम-हंदवाड़ा ऑपरेशन में सुरक्षा बलों का आतंक पर सबसे बड़ा वार, देखिए रिपोर्ट
Delhi Blast Case: फोन में छिपा था आतंक का 'राज', जांच में हुआ हैरान कर देने वाला खुलासा | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के होते हुए शार्दुल ठाकुर को मिल गई कप्तानी, सूर्या के अलावा सरफराज और शिवम दुबे भी टीम में
सूर्यकुमार के होते हुए शार्दुल ठाकुर को मिल गई कप्तानी, सूर्या के अलावा सरफराज और दुबे भी टीम में
बॉलीवुड
बर्थडे पर कार्तिक आर्यन ने लिया बप्पा का आशीर्वाद, माथा टेकने के लिए गए सिद्धिविनायक
बर्थडे पर कार्तिक आर्यन ने लिया बप्पा का आशीर्वाद, माथा टेकने के लिए गए सिद्धिविनायक
बिहार
बिहार में नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट मीटिंग कब, क्या हो सकता है बड़ा फैसला?
बिहार में नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट मीटिंग कब, क्या हो सकता है बड़ा फैसला?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
जामिया ने खोले हुनर के नए दरवाजे, एआई से ड्रोन तक 42 स्किल कोर्स में रजिस्ट्रेशन शुरू; ये है लास्ट डेट
जामिया ने खोले हुनर के नए दरवाजे, एआई से ड्रोन तक 42 स्किल कोर्स में रजिस्ट्रेशन शुरू; ये है लास्ट डेट
फैशन
आप पर कौन-सा ब्लेजर लगेगा अच्छा और कौन-सा नहीं? लड़कियों पर जादू चला देगा यह स्टाइल
आप पर कौन-सा ब्लेजर लगेगा अच्छा और कौन-सा नहीं? लड़कियों पर जादू चला देगा यह स्टाइल
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
Embed widget