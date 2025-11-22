एक्सप्लोरर
कैसा है अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी कार्ड? सामने आईं तस्वीरें
UP News: अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की तैयारियां जोरों पर चल रही है. आर्यन यादव की शादी के कार्ड की अब तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं. वहीं शादी को लेकर इटावा के सैफई में उत्साह का माहौल है.
आर्यन यादव की शादी तैयारियां चल रही हैं.
Published at : 22 Nov 2025 03:13 PM (IST)
Tags :Saifai Akhilesh Yadav Etawah News UP News
