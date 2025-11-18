हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के वलीमे में शामिल हुए दिग्गज नेता, देखें 10 तस्वीरें

मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के वलीमे में शामिल हुए दिग्गज नेता, देखें 10 तस्वीरें

दिवंगत माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के निकाह के बाद वलीमा बीते दिनों सपंन्न हुआ. इस वलीमे में सियासत के दिग्गज पहुंचे.

By : विवेक राय  | Updated at : 18 Nov 2025 05:16 PM (IST)
दिवंगत माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के निकाह के बाद वलीमा बीते दिनों सपंन्न हुआ. इस वलीमे में सियासत के दिग्गज पहुंचे.

मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की शादी

मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की शादी 16 नवंबर को संपन्न हुई. इस शादी में AIMIM चीफ ओवैसी से लेकर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव तक पहुंचे.
मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की शादी 16 नवंबर को संपन्न हुई. इस शादी में AIMIM चीफ ओवैसी से लेकर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव तक पहुंचे.
वलीमे में बिहार स्थित रघुनाथपुर से नवनिर्वाचित विधायक ओसामा शहाब भी पहुंचे थे.
वलीमे में बिहार स्थित रघुनाथपुर से नवनिर्वाचित विधायक ओसामा शहाब भी पहुंचे थे.
इसके अलावा कानपुर स्थित सीसामऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, जौनपुर स्थित मछलीशहर से सांसद प्रिया सरोज ने भी शिरकत की.
इसके अलावा कानपुर स्थित सीसामऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, जौनपुर स्थित मछलीशहर से सांसद प्रिया सरोज ने भी शिरकत की.
वलीमे में चर्चा का केंद्र एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बने रहे. बीते दिनों उमर के ताऊ और गाजीपुर सासंद अफजाल अंसारी ने उनके खिलाफ सियासी बयान दिया था.
वलीमे में चर्चा का केंद्र एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बने रहे. बीते दिनों उमर के ताऊ और गाजीपुर सासंद अफजाल अंसारी ने उनके खिलाफ सियासी बयान दिया था.
वलीमे में मेहमानों के स्वागत का जिम्मा अंसारी परिवार ने संभाल रखा था. सपा की ओर से भी तमाम बड़े नेता और सांसद वलीमे में पहुंचे हुए थे.
वलीमे में मेहमानों के स्वागत का जिम्मा अंसारी परिवार ने संभाल रखा था. सपा की ओर से भी तमाम बड़े नेता और सांसद वलीमे में पहुंचे हुए थे.
वलीमे में अपने पिता मुख्तार और मां अफ्शां की मौजूदगी दर्ज कराने के लिए उनकी तस्वीर लगाई गई थी. वलीमे की रस्में उमर की भाभी ने निभाईं.
वलीमे में अपने पिता मुख्तार और मां अफ्शां की मौजूदगी दर्ज कराने के लिए उनकी तस्वीर लगाई गई थी. वलीमे की रस्में उमर की भाभी ने निभाईं.
image 6
image 6
image 7
image 7
image 8
image 8
Published at : 18 Nov 2025 05:06 PM (IST)
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड फोटो गैलरी

इंडिया
नाराजगी या फिर कोई और वजह; SIR पर कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर, जानें क्या बताया कारण
नाराजगी या फिर कोई और वजह; SIR पर कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर, जानें क्या बताया कारण
बिहार
रोहिणी आचार्य ने फोन पर किसे सुनाया? फिर आया तेजस्वी यादव का नाम, शेयर किया VIDEO
रोहिणी आचार्य ने फोन पर किसे सुनाया? फिर आया तेजस्वी यादव का नाम, शेयर किया VIDEO
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे वैभव सूर्यवंशी? 42 गेंद में 144 रनों की पारी से हुआ कंफर्म!
टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे वैभव सूर्यवंशी? 42 गेंद में 144 रनों की पारी से हुआ कंफर्म!
बॉलीवुड
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
e-KYC नहीं किया तो किस्त रुकेगी; PM Kisan की बड़ी update | Step-by-Step Guide | Paisa Live
ETF Premium का सच: Global Funds में आपका पैसा फँस सकता है| GOLD ETF| Paisa Live
शमीर टंडन का साक्षात्कार | गायक | योजना | अनुशासन | रचनात्मक संरचना और बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
'जातिवादी फिक्सिंग' जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
इंडिया
नाराजगी या फिर कोई और वजह; SIR पर कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर, जानें क्या बताया कारण
नाराजगी या फिर कोई और वजह; SIR पर कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर, जानें क्या बताया कारण
बिहार
रोहिणी आचार्य ने फोन पर किसे सुनाया? फिर आया तेजस्वी यादव का नाम, शेयर किया VIDEO
रोहिणी आचार्य ने फोन पर किसे सुनाया? फिर आया तेजस्वी यादव का नाम, शेयर किया VIDEO
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे वैभव सूर्यवंशी? 42 गेंद में 144 रनों की पारी से हुआ कंफर्म!
टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे वैभव सूर्यवंशी? 42 गेंद में 144 रनों की पारी से हुआ कंफर्म!
बॉलीवुड
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
क्या 1 सफेद बाल तोड़ने से बाकी बाल भी हो जाते हैं सफेद, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
क्या 1 सफेद बाल तोड़ने से बाकी बाल भी हो जाते हैं सफेद, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
ट्रेंडिंग
ऐसे बनाई जाती है छतों पर रखी पानी की टंकियां! वीडियो देख यूजर्स का घूमा माथा, बोले सोचा नहीं था
ऐसे बनाई जाती है छतों पर रखी पानी की टंकियां! वीडियो देख यूजर्स का घूमा माथा, बोले सोचा नहीं था
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
