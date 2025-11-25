एक्सप्लोरर
पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर लहराई केसरिया पताका, देखें ध्वजारोहण समारोह की भव्य तस्वीरें
अयोध्या में आज ऐतिहासिक पल उस वक्त साकार हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई. इस अवसर पर हाथ जोड़कर भगवान राम को प्रणाम किया.
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने किया ध्वजारोहण
Published at : 25 Nov 2025 01:37 PM (IST)
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
