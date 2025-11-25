हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर लहराई केसरिया पताका, देखें ध्वजारोहण समारोह की भव्य तस्वीरें

पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर लहराई केसरिया पताका, देखें ध्वजारोहण समारोह की भव्य तस्वीरें

अयोध्या में आज ऐतिहासिक पल उस वक्त साकार हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई. इस अवसर पर हाथ जोड़कर भगवान राम को प्रणाम किया.

By : एबीपी यूपी डेस्क  | Updated at : 25 Nov 2025 01:38 PM (IST)
अयोध्या में आज ऐतिहासिक पल उस वक्त साकार हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई. इस अवसर पर हाथ जोड़कर भगवान राम को प्रणाम किया.

राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने किया ध्वजारोहण

1/10
राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह की बेहद भव्य तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ने पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज लहराया.
राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह की बेहद भव्य तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ने पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज लहराया.
2/10
वैदिक मंत्रों के मंत्रोच्चार और अभिजीत मुहूर्त में हुए इस ध्वजारोहण ने पूरी रामनगरी को उत्सव के रंग में रंग दिया.
वैदिक मंत्रों के मंत्रोच्चार और अभिजीत मुहूर्त में हुए इस ध्वजारोहण ने पूरी रामनगरी को उत्सव के रंग में रंग दिया.
3/10
पीएम मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे. दोनों ने मंत्रोच्चारण के बीच रामलला की आरती उतारी.
पीएम मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे. दोनों ने मंत्रोच्चारण के बीच रामलला की आरती उतारी.
4/10
प्रधानमंत्री ने कहा कि ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वज नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है. ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है. आज उस यज्ञ की पूर्णाहूति है, जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्जवलित रही.
प्रधानमंत्री ने कहा कि ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वज नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है. ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है. आज उस यज्ञ की पूर्णाहूति है, जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्जवलित रही.
5/10
पीएम मोदी ने धर्म ध्वजा को फहराते हुए भगवान राम के प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया.
पीएम मोदी ने धर्म ध्वजा को फहराते हुए भगवान राम के प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया.
6/10
इससे पहले पीएम मोदी ने राम मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की.
इससे पहले पीएम मोदी ने राम मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की.
7/10
राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह के लिए पूरे परिसर को फूलों के सजाया गया था.
राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह के लिए पूरे परिसर को फूलों के सजाया गया था.
8/10
पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा. पूरी अयोध्या नगरी एक अभेद्य किले में तब्दील कर दी गई थी.
पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा. पूरी अयोध्या नगरी एक अभेद्य किले में तब्दील कर दी गई थी.
9/10
ध्वजारोहण समारोह के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार उनके साथ दिखाई दिए.
ध्वजारोहण समारोह के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार उनके साथ दिखाई दिए.
10/10
प्रधानमंत्री ने समारोह में आए अतिथियों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया. इस दौरान पूरा परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा.
प्रधानमंत्री ने समारोह में आए अतिथियों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया. इस दौरान पूरा परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा.
Published at : 25 Nov 2025 01:37 PM (IST)
Tags :
PM Narendra Modi UP NEWS Ram Mandir Dhwajarohan

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आज से नए युग का शुभारंभ हुआ', राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
'आज से नए युग का शुभारंभ हुआ', राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
इंडिया
बाकी सब कॉपीकैट मुकदमे... कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में एक हिंदू पक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दूसरा, जानें क्या है पूरा मामला
बाकी सब कॉपीकैट मुकदमे... कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में एक हिंदू पक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दूसरा, जानें क्या है पूरा मामला
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Crime News : बंद कमरे में 'फूंक' से हैवानियत ! Sansani
Actor Dharmendra Passes Away: सुरैया से दिल्लगी ने बनाया हीरो | Sunny Deol | Bobby Deol
Sir Controversy: अवैध बांग्लादेशियों के पास 'डुअल सिटीजनशिप'! | Bengal SIR | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: BLO को बलि का बकरा क्यों बना रहे SIR? | Bengal SIR | SIR Controversy | UP SIR
Sir Controversy: BLO को 'बंधक' कौन-कहां बना रहा? UP SIR | Akhilesh Yadav | Noida | Bengal SIR

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आज से नए युग का शुभारंभ हुआ', राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
'आज से नए युग का शुभारंभ हुआ', राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
इंडिया
बाकी सब कॉपीकैट मुकदमे... कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में एक हिंदू पक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दूसरा, जानें क्या है पूरा मामला
बाकी सब कॉपीकैट मुकदमे... कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में एक हिंदू पक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दूसरा, जानें क्या है पूरा मामला
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
साउथ सिनेमा
ठंडे बस्ते में चली गई जूनियर एनटीआर और जाह्नवी कपूर की देवारा 2? एक्टर को पसंद नहीं आई कहानी?
ठंडे बस्ते में चली गई जूनियर एनटीआर और जाह्नवी कपूर की देवारा 2? एक्टर को पसंद नहीं आई कहानी?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
पहले से नौकरी कर रहे लोगों को भी 1 साल में मिलेगी ग्रेच्युटी, जानें क्या है नियम?
पहले से नौकरी कर रहे लोगों को भी 1 साल में मिलेगी ग्रेच्युटी, जानें क्या है नियम?
लाइफस्टाइल
Billionaire Routine: अपने घर में बर्तन क्यों धोते हैं बिल गेट्स से लेकर जेफ बेजोस तक, क्या इससे आते हैं बेस्ट आइडिया?
अपने घर में बर्तन क्यों धोते हैं बिल गेट्स से लेकर जेफ बेजोस तक, क्या इससे आते हैं बेस्ट आइडिया?
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget