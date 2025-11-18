एक्सप्लोरर
UP News: उमर अंसारी के वलीमे में पहुंचे अखिलेश यादव, शेयर की दूल्हा-दुल्हन संग 5 खास तस्वीरें
Umar Ansari Nikah: मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के वलीमे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे.
उमर अंसारी से मुलाकात करते अखिलेश यादव
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 18 Nov 2025 08:30 PM (IST)
Tags :Akhilesh Yadav UP NEWS Umar Ansari
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
5 Photos
उमर अंसारी के वलीमे में पहुंचे अखिलेश यादव, शेयर की दूल्हा-दुल्हन संग 5 खास तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
9 Photos
मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के वलीमे में शामिल हुए दिग्गज नेता, देखें 10 तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
8 Photos
वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण अभियान ने पकड़ी रफ्तार, दालमंडी मार्केट की दुकानों पर चला प्रशासन का हथौड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
देव दीपावली पर लाखों दीयों की रोशनी से जगमगा उठे काशी के घाट, भव्यता देख मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
वाराणसी: देव दीपावली में शामिल हुए CM योगी, 15 लाख से ज्यादा दीयों से घाट जगमग, देखें तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
15 Photos
मुख्यमंत्री आवास में आध्यात्मिक संगम, संत समाज ने सीएम धामी को दिया आशीर्वाद, देखें तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
CM धामी ने इगास पर्व पर रुद्रप्रयाग में आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिया भरोसा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
8 Photos
नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिहार
'सबको निकाल देंगे तो रहेगा कौन?', तेजस्वी यादव हुए भावुक, RJD की बैठक की इनसाइड स्टोरी
इंडिया
असम की सियासी शतरंज पर AIMIM का बड़ा दांव, गठबंधन की अटकलों पर लगाया विराम, कहा- ‘राज्य में नहीं...’
आईपीएल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
बॉलीवुड
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान से अलग होना चाहती हैं पत्नी, एक्टर ने बताई वजह
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
5 Photos
उमर अंसारी के वलीमे में पहुंचे अखिलेश यादव, शेयर की दूल्हा-दुल्हन संग 5 खास तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
9 Photos
मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के वलीमे में शामिल हुए दिग्गज नेता, देखें 10 तस्वीरें
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion