सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें

सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें

Aryan Yadav Wedding: सैफई में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव और सेरिंग की शादी संपन्न हुई. अखिलेश यादव ने परिवार और मेहमानों संग इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया.

By : फियाज उल मुस्तफा  | Updated at : 25 Nov 2025 08:18 PM (IST)
Aryan Yadav Wedding: सैफई में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव और सेरिंग की शादी संपन्न हुई. अखिलेश यादव ने परिवार और मेहमानों संग इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया.

उत्तर प्रदेश के सैफई में अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की मगंलवार (25 नवंबर) को शादी संपन्न हुई.

1/10
यादव परिवार की ओर से इस शादी को बेहद धूमधाम से किया गया. शादी में समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं समेत तमाम मेहमान शामिल हुए. अखिलेश यादव ने इस समारोह की झलक सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
यादव परिवार की ओर से इस शादी को बेहद धूमधाम से किया गया. शादी में समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं समेत तमाम मेहमान शामिल हुए. अखिलेश यादव ने इस समारोह की झलक सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
2/10
अखिलेश यादव तस्वीरों में वर-वधु को आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं. उनके साथ पूरा परिवार इस आयोजन का गवाह रहा. यह शादी अखिलेश यादव के पैतृक आवास पर संपन्न हुई.
अखिलेश यादव तस्वीरों में वर-वधु को आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं. उनके साथ पूरा परिवार इस आयोजन का गवाह रहा. यह शादी अखिलेश यादव के पैतृक आवास पर संपन्न हुई.
3/10
पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों के साथ आर्यन यादव और सेरिंग का विवाद संपन्न हुआ. इस जोड़े को शादी में मेहमानों और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से भी आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी गई.
पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों के साथ आर्यन यादव और सेरिंग का विवाद संपन्न हुआ. इस जोड़े को शादी में मेहमानों और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से भी आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी गई.
4/10
आर्यन यादव की पत्नी सेरिंग लद्दाख की रहने वाली हैं. सेरिंग फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रही हैं.
आर्यन यादव की पत्नी सेरिंग लद्दाख की रहने वाली हैं. सेरिंग फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रही हैं.
5/10
सेरिंग के पिता लद्दाख के व्यवसायी हैं. आर्यन और सेरिंग ने साल 2024 में सगाई की थी. यह समारोह दिल्ली में हुआ था.
सेरिंग के पिता लद्दाख के व्यवसायी हैं. आर्यन और सेरिंग ने साल 2024 में सगाई की थी. यह समारोह दिल्ली में हुआ था.
6/10
आर्यन यादव ने अपनी शुरुआती पढ़ाई यूपी के इटावा जिले से पूरी की. इसके बाद उन्होंने नोएडा के डीपीएस से 12वीं तक की पढ़ाई की.
आर्यन यादव ने अपनी शुरुआती पढ़ाई यूपी के इटावा जिले से पूरी की. इसके बाद उन्होंने नोएडा के डीपीएस से 12वीं तक की पढ़ाई की.
7/10
आर्यन यादव के पिता राजपाल यादव के निधन होने के बाद इस शादी को नवंबर में किया गया. वैसे यह शादी मार्च 2025 में ही होना तय हुई थी.
आर्यन यादव के पिता राजपाल यादव के निधन होने के बाद इस शादी को नवंबर में किया गया. वैसे यह शादी मार्च 2025 में ही होना तय हुई थी.
8/10
अखिलेश यादव ने पहले शादी समारोह की शुरुआत में इस तस्वीर को साझा किया. जिसमें वह रीति-रिवाज में शामिल होते दिख रहे हैं.
अखिलेश यादव ने पहले शादी समारोह की शुरुआत में इस तस्वीर को साझा किया. जिसमें वह रीति-रिवाज में शामिल होते दिख रहे हैं.
9/10
इस शादी में बड़ी तादाद में आई भीड़ से पंडाल भरा हुआ नजर आया.
इस शादी में बड़ी तादाद में आई भीड़ से पंडाल भरा हुआ नजर आया.
10/10
सपा सांसद आदित्य यादव, अफजाल अंसारी, विधायक आलमबदी आजमी, रामपुर से सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह ने भी शिरकत की.
सपा सांसद आदित्य यादव, अफजाल अंसारी, विधायक आलमबदी आजमी, रामपुर से सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह ने भी शिरकत की.
Published at : 25 Nov 2025 07:58 PM (IST)
Saifai News Akhilesh Yadav UP NEWS ARYAN YADAV

