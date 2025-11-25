एक्सप्लोरर
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
Aryan Yadav Wedding: सैफई में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव और सेरिंग की शादी संपन्न हुई. अखिलेश यादव ने परिवार और मेहमानों संग इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया.
उत्तर प्रदेश के सैफई में अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की मगंलवार (25 नवंबर) को शादी संपन्न हुई.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 25 Nov 2025 07:58 PM (IST)
