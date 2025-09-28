एक्सप्लोरर
हारिस रऊफ या शाहीन अफरीदी, कौन है ज्यादा अमीर? जानें दोनों पाकिस्तानी गेंदबाजों की नेटवर्थ
Pakistan's fast Bowlers: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी की अनुमानित कुल नेटवर्थ हारिस रऊफ की नेटवर्थ से ज्यादा है. यहां जानें दोनों कितनी दौलत के मालिक हैं.
पाकिस्तान के गेंदबाज हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी
28 Sep 2025
