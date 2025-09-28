हारिस रऊफ या शाहीन अफरीदी, कौन है ज्यादा अमीर? जानें दोनों पाकिस्तानी गेंदबाजों की नेटवर्थ

शाहीन 2025/26 सीजन के लिए पीसीबी की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ग्रेड बी में हैं, जिससे उन्हें इस साल करीब 1 करोड़ 14 लाख भारतीय रुपये मिलेंगे. वहीं पीएसएल में शाहीन लाहौर कलंदर्स के कप्तान के तौर पर खेलते हैं और उन्हें एक सीजन खेलने के लिए करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपये मिलते हैं.