हारिस रऊफ या शाहीन अफरीदी, कौन है ज्यादा अमीर? जानें दोनों पाकिस्तानी गेंदबाजों की नेटवर्थ

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीक्रिकेटहारिस रऊफ या शाहीन अफरीदी, कौन है ज्यादा अमीर? जानें दोनों पाकिस्तानी गेंदबाजों की नेटवर्थ

Pakistan's fast Bowlers: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी की अनुमानित कुल नेटवर्थ हारिस रऊफ की नेटवर्थ से ज्यादा है. यहां जानें दोनों कितनी दौलत के मालिक हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 28 Sep 2025 07:20 PM (IST)
पाकिस्तान के गेंदबाज हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी

शाहीन अफरीदी की 2025 में अनुमानित कुल नेटवर्थ भारतीय रुपये में लगभग 58 करोड़ की है. उनके कमाई के मुख्य स्रोत पीसीबी की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, पीएसएल, बीबीएल और ब्रांड एंडोर्समेंट हैं.
शाहीन 2025/26 सीजन के लिए पीसीबी की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ग्रेड बी में हैं, जिससे उन्हें इस साल करीब 1 करोड़ 14 लाख भारतीय रुपये मिलेंगे. वहीं पीएसएल में शाहीन लाहौर कलंदर्स के कप्तान के तौर पर खेलते हैं और उन्हें एक सीजन खेलने के लिए करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपये मिलते हैं.
शाहीन के पास इस्लामाबाद और लंडी कोटल में आलीशान घर हैं जो उनके लक्जरी लाइफ को दर्शाता है.
हारिस रऊफ की 2025 में अनुमानित कुल नेटवर्थ लगभग 41 करोड़ भारतीय रुपये में है. उनकी कमाई मुख्य रूप से पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, पीएसएल, बीबीएल और ब्रांड एंडोर्समेंट से होती है.
हारिस भी 2025/26 सीजन के लिए पीसीबी की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ग्रेड बी में हैं, जिससे उन्हें भी इस साल करीब 1 करोड़ 14 लाख भारतीय रुपये में मिलेंगे.
हारिस के पास पाकिस्तान में दो मंजिला घर है जिसकी कीमत ₹5 करोड़ है. उनके पास एक ऑडी कार और एक होंडा सिविक भी है.
Published at : 28 Sep 2025 07:20 PM (IST)
