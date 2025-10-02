हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीक्रिकेटरविचंद्रन अश्विन से पहले विदेशी लीग में खेल चुके हैं ये भारतीय क्रिकेटर, लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल

रविचंद्रन अश्विन से पहले विदेशी लीग में खेल चुके हैं ये भारतीय क्रिकेटर, लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल

कई भारतीय क्रिकेटर विदेशी लीगों में खेल चुके हैं. लिस्ट में युवराज सिंह, दिनेश कार्तिक और शिखर धवन जैसे बड़े खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 Oct 2025 07:07 PM (IST)
कई भारतीय क्रिकेटर विदेशी लीगों में खेल चुके हैं. लिस्ट में युवराज सिंह, दिनेश कार्तिक और शिखर धवन जैसे बड़े खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं.

भारतीय खिलाड़ी आर अश्विन, शिखर धवन और युवराज सिंह

1/7
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर आर अश्विन ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनेंगे. उन्हें सिडनी थंडर ने 2026 सीजन के लिए साइन किया है.
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर आर अश्विन ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनेंगे. उन्हें सिडनी थंडर ने 2026 सीजन के लिए साइन किया है.
2/7
युवराज सिंह 2020 में कनाडा की ग्लोबल टी20 लीग में टोरंटो नेशनल्स की ओर से खेल चुके हैं. उन्होंने टोरंटो नेशनल्स के लिए 6 मैचों में 153 रन बनाए और दो विकेट भी लिए थे. इस शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के बावजूद वह दोबारा इस लीग में खेलते नहीं दिखे.
युवराज सिंह 2020 में कनाडा की ग्लोबल टी20 लीग में टोरंटो नेशनल्स की ओर से खेल चुके हैं. उन्होंने टोरंटो नेशनल्स के लिए 6 मैचों में 153 रन बनाए और दो विकेट भी लिए थे. इस शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के बावजूद वह दोबारा इस लीग में खेलते नहीं दिखे.
3/7
दिनेश कार्तिक साउथ अफ्रीकी लीग SA20 में खेलने वाले इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं. उन्होंने पार्ल रॉयल्स के लिए 2024 सीजन खेला था. इसके बाद अब तक वह दूसरे विदेशी लीग में खेलते नजर नहीं आए हैं.
दिनेश कार्तिक साउथ अफ्रीकी लीग SA20 में खेलने वाले इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं. उन्होंने पार्ल रॉयल्स के लिए 2024 सीजन खेला था. इसके बाद अब तक वह दूसरे विदेशी लीग में खेलते नजर नहीं आए हैं.
4/7
शिखर धवन ने पिछले साल अगस्त में संन्यास लिया था. इसके तीन महीने बाद वह नेपाल प्रीमियर लीग में खेलते हुए नजर आए थे. उसके बाद वह अब तक किसी दूसरी विदेशी लीग में नहीं खेले हैं.
शिखर धवन ने पिछले साल अगस्त में संन्यास लिया था. इसके तीन महीने बाद वह नेपाल प्रीमियर लीग में खेलते हुए नजर आए थे. उसके बाद वह अब तक किसी दूसरी विदेशी लीग में नहीं खेले हैं.
5/7
रॉबिन उथप्पा ILT20 के पहले सीजन में दुबई कैपिटल्स के लिए खेलते नजर आए थे, लेकिन पहले सीजन के बाद वह दोबारा इस लीग में नहीं खेले. रॉबिन अबू धाबी T10 लीग में भी खेल चुके हैं.
रॉबिन उथप्पा ILT20 के पहले सीजन में दुबई कैपिटल्स के लिए खेलते नजर आए थे, लेकिन पहले सीजन के बाद वह दोबारा इस लीग में नहीं खेले. रॉबिन अबू धाबी T10 लीग में भी खेल चुके हैं.
6/7
अंबाती रायडू 2023-24 सीजन में कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) और ILT20 लीग में खेल चुके हैं. इसके बाद रायडू दुबारा किसी लीग में खेलते नजर नहीं आए.
अंबाती रायडू 2023-24 सीजन में कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) और ILT20 लीग में खेल चुके हैं. इसके बाद रायडू दुबारा किसी लीग में खेलते नजर नहीं आए.
7/7
प्रवीण तांबे कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं. वे 48 साल की उम्र में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की ओर से 2020 सीजन में खेले थे.
प्रवीण तांबे कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं. वे 48 साल की उम्र में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की ओर से 2020 सीजन में खेले थे.
Published at : 02 Oct 2025 07:07 PM (IST)
Tags :
Shikhar Dhawan Ravichandran Ashwin Dinesh Kartik Robin Uthappa Yuvraj Singh

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'विदेश की जमीन से भारत का अपमान करेंगे तो बची-कुची सीटें...', राहुल गांधी के आरोपों पर BJP का जवाब
'विदेश की जमीन से भारत का अपमान करेंगे तो बची-कुची सीटें...', राहुल गांधी के आरोपों पर BJP का जवाब
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, 'मेरे परिवार का...'
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
क्रिकेट
एशिया कप फाइनल की शर्मिंदगी के जख्म फिर हुए ताजा, वर्ल्ड कप मैच में बांग्लादेश ने 128 पर किया ऑलआउट
एशिया कप फाइनल की शर्मिंदगी के जख्म फिर हुए ताजा, वर्ल्ड कप मैच में बांग्लादेश ने 128 पर किया ऑलआउट
बॉलीवुड
Video: काजोल के साथ दुर्गा पंडाल में हुई अश्लील हरकत? फैंस बोले- 'गलत तरीके से छुआ है'
काजोल के साथ दुर्गा पंडाल में हुई अश्लील हरकत? फैंस बोले- 'गलत तरीके से छुआ है'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'विदेश की जमीन से भारत का अपमान करेंगे तो बची-कुची सीटें...', राहुल गांधी के आरोपों पर BJP का जवाब
'विदेश की जमीन से भारत का अपमान करेंगे तो बची-कुची सीटें...', राहुल गांधी के आरोपों पर BJP का जवाब
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, 'मेरे परिवार का...'
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
क्रिकेट
एशिया कप फाइनल की शर्मिंदगी के जख्म फिर हुए ताजा, वर्ल्ड कप मैच में बांग्लादेश ने 128 पर किया ऑलआउट
एशिया कप फाइनल की शर्मिंदगी के जख्म फिर हुए ताजा, वर्ल्ड कप मैच में बांग्लादेश ने 128 पर किया ऑलआउट
बॉलीवुड
Video: काजोल के साथ दुर्गा पंडाल में हुई अश्लील हरकत? फैंस बोले- 'गलत तरीके से छुआ है'
काजोल के साथ दुर्गा पंडाल में हुई अश्लील हरकत? फैंस बोले- 'गलत तरीके से छुआ है'
विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
ट्रेंडिंग
पुल कांप रहा है या कोई हिला रहा है इसे... इतनी तेज आया भूकंप कि हर कोई जमीन पर आ गया, वीडियो वायरल
पुल कांप रहा है या कोई हिला रहा है इसे... इतनी तेज आया भूकंप कि हर कोई जमीन पर आ गया, वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
Menstrual Health Myths: क्या सच में पीरियड्स में लड़कियों को नहीं जाना चाहिए मंदिर, जानें इस पर क्या कहता है मेडिकल साइंस?
क्या सच में पीरियड्स में लड़कियों को नहीं जाना चाहिए मंदिर, जानें इस पर क्या कहता है मेडिकल साइंस?
यूटिलिटी
Couple Privacy Rights: क्या होटल में रेड मारकर किसी भी कपल को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस? जानें प्राइवेसी के नियम
क्या होटल में रेड मारकर किसी भी कपल को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस? जानें प्राइवेसी के नियम
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget