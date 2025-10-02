युवराज सिंह 2020 में कनाडा की ग्लोबल टी20 लीग में टोरंटो नेशनल्स की ओर से खेल चुके हैं. उन्होंने टोरंटो नेशनल्स के लिए 6 मैचों में 153 रन बनाए और दो विकेट भी लिए थे. इस शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के बावजूद वह दोबारा इस लीग में खेलते नहीं दिखे.