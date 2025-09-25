हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अभिषेक के सामने मैदान पर बेबस रहे गेंदबाज तो बेशर्मी पर उतरा पाकिस्तान, बंद कराया X अकाउंट

अभिषेक के सामने मैदान पर बेबस रहे गेंदबाज तो बेशर्मी पर उतरा पाकिस्तान, बंद कराया X अकाउंट

Abhishek Sharma X Account Suspend: भारत के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का एक्स अकाउंट सस्पेंड हो गया है. पाकिस्तानी गेंदबाजों की मैदान पर खूब पिटाई होने के बाद पाकिस्तान के लोग बौखला गए हैं.

By : साक्षी गुप्ता  | Updated at : 25 Sep 2025 06:18 PM (IST)
Abhishek Sharma X Account Suspend: भारत के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का एक्स अकाउंट सस्पेंड हो गया है. पाकिस्तानी गेंदबाजों की मैदान पर खूब पिटाई होने के बाद पाकिस्तान के लोग बौखला गए हैं.

अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ पारी से पाकिस्तान चिढ़ गया है. भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तानियों ने बेहद ही शर्मनाक हरकत की है.

भारत ने एशिया कप सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था. इस मैच में अभिषेक शर्मा ने 74 रनों की धुंआधार पारी खेली थी.
भारत ने एशिया कप सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था. इस मैच में अभिषेक शर्मा ने 74 रनों की धुंआधार पारी खेली थी.
अभिषेक शर्मा के चौके-छक्कों को देखकर पाकिस्तान की सांसें थम गईं और भारत ने ये मैच 6 विकेट से जीत लिया.
अभिषेक शर्मा के चौके-छक्कों को देखकर पाकिस्तान की सांसें थम गईं और भारत ने ये मैच 6 विकेट से जीत लिया.
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को उकसाने की कोशिश की, लेकिन इन खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया.
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को उकसाने की कोशिश की, लेकिन इन खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया.
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तानी इतना चिढ़ गए कि उन्होंने अभिषेक शर्मा के X अकाउंट को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया.
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तानी इतना चिढ़ गए कि उन्होंने अभिषेक शर्मा के X अकाउंट को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया.
पाकिस्तान के लोगों की इस शर्मनाक हरकत की वजह से अभिषेक शर्मा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रियल अकाउंट नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अकाउंट लगातार रिपोर्ट करने की वजह से सस्पेंड हो चुका है.
पाकिस्तान के लोगों की इस शर्मनाक हरकत की वजह से अभिषेक शर्मा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रियल अकाउंट नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अकाउंट लगातार रिपोर्ट करने की वजह से सस्पेंड हो चुका है.
पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मैदान पर उकसाने के बाद अभिषेक शर्मा ने 6 चौके और 5 छक्के जड़कर 74 रनों की शानदार पारी से सुपर-4 में पाकिस्तान को जवाब दिया था. अब अगर फाइनल में पाकिस्तान पहुंचा, तब फिर एक बार टीम इंडिया पाकिस्तान को करारी शिकस्त दे सकती है.
पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मैदान पर उकसाने के बाद अभिषेक शर्मा ने 6 चौके और 5 छक्के जड़कर 74 रनों की शानदार पारी से सुपर-4 में पाकिस्तान को जवाब दिया था. अब अगर फाइनल में पाकिस्तान पहुंचा, तब फिर एक बार टीम इंडिया पाकिस्तान को करारी शिकस्त दे सकती है.
Published at : 25 Sep 2025 06:18 PM (IST)
PCB Abhishek Sharma Pakistan Asia Cup Final IND VS PAK

Embed widget