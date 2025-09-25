एक्सप्लोरर
अभिषेक के सामने मैदान पर बेबस रहे गेंदबाज तो बेशर्मी पर उतरा पाकिस्तान, बंद कराया X अकाउंट
Abhishek Sharma X Account Suspend: भारत के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का एक्स अकाउंट सस्पेंड हो गया है. पाकिस्तानी गेंदबाजों की मैदान पर खूब पिटाई होने के बाद पाकिस्तान के लोग बौखला गए हैं.
अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ पारी से पाकिस्तान चिढ़ गया है. भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तानियों ने बेहद ही शर्मनाक हरकत की है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 25 Sep 2025 06:18 PM (IST)
क्रिकेट
6 Photos
अभिषेक के सामने मैदान पर बेबस रहे गेंदबाज तो बेशर्मी पर उतरा पाकिस्तान, बंद कराया X अकाउंट
क्रिकेट
6 Photos
हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बनाया बड़ा रिकॉर्ड, टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय
क्रिकेट
6 Photos
कौन है सारा, जिसे ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने फिल्मी अंदाज में किया प्रपोज; जानें मोहब्बत की इनसाइड स्टोरी
क्रिकेट
6 Photos
कौन हैं UAE के कप्तान मुहम्मद वसीम, क्यों छोड़ा था पाकिस्तान; जानिए उनके बारे में सबकुछ
क्रिकेट
6 Photos
पाकिस्तान नहीं, एशिया कप 2025 में ये है भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा; आंकड़े दे रहे हैं गवाही!
क्रिकेट
6 Photos
सारा तेंदुलकर या सानिया चंडोक, कौन है ज्यादा खूबसूरत? देखें दोनों की दिलकश तस्वीरें
क्रिकेट
6 Photos
एक कैलेंडर ईयर में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप-5 में चार भारतीय
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'हमें इस समय भारत से परेशानी है, क्योंकि...', पाकिस्तान की भाषा बोल रहे मोहम्मद यूनुस, नॉर्थ ईस्ट पर उगला जहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
क्रिकेट
हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की निकलेगी हेकड़ी, BCCI ने चली बड़ी चाल; पाकिस्तान की लगेगी 'वाट'
बॉलीवुड
कोई लेता है 2 करोड़, तो किसी की फीस है 3 करोड़, मिलिए बॉलीवुड के अमीर बॉडीगार्ड्स से
Advertisement
क्रिकेट
6 Photos
अभिषेक के सामने मैदान पर बेबस रहे गेंदबाज तो बेशर्मी पर उतरा पाकिस्तान, बंद कराया X अकाउंट
क्रिकेट
6 Photos
हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बनाया बड़ा रिकॉर्ड, टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion