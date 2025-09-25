अभिषेक के सामने मैदान पर बेबस रहे गेंदबाज तो बेशर्मी पर उतरा पाकिस्तान, बंद कराया X अकाउंट

पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मैदान पर उकसाने के बाद अभिषेक शर्मा ने 6 चौके और 5 छक्के जड़कर 74 रनों की शानदार पारी से सुपर-4 में पाकिस्तान को जवाब दिया था. अब अगर फाइनल में पाकिस्तान पहुंचा, तब फिर एक बार टीम इंडिया पाकिस्तान को करारी शिकस्त दे सकती है.