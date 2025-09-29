हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ

2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ

Asia Cup 2025 Winners List: एशिया कप 2025 में पूरी तरह टीम इंडिया का दबदबा रहा. अभिषेक शर्मा से लेकर तिलक वर्मा और कुलदीप यादव तक भारतीय खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में कई अवॉर्ड जीते.

By : साक्षी गुप्ता  | Updated at : 29 Sep 2025 01:04 PM (IST)
Asia Cup 2025 Winners List: एशिया कप 2025 में पूरी तरह टीम इंडिया का दबदबा रहा. अभिषेक शर्मा से लेकर तिलक वर्मा और कुलदीप यादव तक भारतीय खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में कई अवॉर्ड जीते.

भारत ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया और 9वीं बार एशिया कप का टाइटल हासिल किया.

एशिया कप फाइनल में टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे तिलक वर्मा को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. तिलक वर्मा ने 53 गेंदों में 69 रनों की नाबाद मैच विनिंग पारी खेली.
एशिया कप फाइनल में टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे तिलक वर्मा को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. तिलक वर्मा ने 53 गेंदों में 69 रनों की नाबाद मैच विनिंग पारी खेली.
एशिया कप फाइनल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शिवम दुबे को 'गेम चेंजर ऑफ द मैच' चुना गया. शिवम ने 22 गेंदों में 33 रनों की एक अहम पारी खेली और टीम इंडिया को जीत के करीब पहुंचाया.
एशिया कप फाइनल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शिवम दुबे को 'गेम चेंजर ऑफ द मैच' चुना गया. शिवम ने 22 गेंदों में 33 रनों की एक अहम पारी खेली और टीम इंडिया को जीत के करीब पहुंचाया.
तिलक वर्मा को फाइनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के लिए 'मोस्ट सिक्सेस' का अवॉर्ड भी मिला. तिलक ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में 4 छक्के जड़े थे.
तिलक वर्मा को फाइनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के लिए 'मोस्ट सिक्सेस' का अवॉर्ड भी मिला. तिलक ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में 4 छक्के जड़े थे.
अभिषेक शर्मा को एशिया कप 2025 का 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया. अभिषेक एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने. अभिषेक ने 7 मैचों में 44.85 की औसत से 314 रन बनाए. अभिषेक को प्राइज मनी में 15,000 US डॉलर के साथ ही एक SUV भी मिली.
अभिषेक शर्मा को एशिया कप 2025 का 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया. अभिषेक एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने. अभिषेक ने 7 मैचों में 44.85 की औसत से 314 रन बनाए. अभिषेक को प्राइज मनी में 15,000 US डॉलर के साथ ही एक SUV भी मिली.
कुलदीप यादव को 'मोस्ट वैल्यूड प्लेयर' का खिताब दिया गया. कुलदीप ने एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए. भारत के इस गेंदबाज ने 7 मैचों में 17 विकेट हासिल किए.
कुलदीप यादव को 'मोस्ट वैल्यूड प्लेयर' का खिताब दिया गया. कुलदीप ने एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए. भारत के इस गेंदबाज ने 7 मैचों में 17 विकेट हासिल किए.
भारत ने एशिया कप का टाइटल जीतने के साथ ही टूर्नामेंट के सभी अवॉर्ड भी अपने नाम किए. टीम इंडिया के लिए विनिंग शॉट रिंकू सिंह ने लगाया और भारत ने एशिया कप का फाइनल 2 गेंद रहते हुए जीत लिया.
भारत ने एशिया कप का टाइटल जीतने के साथ ही टूर्नामेंट के सभी अवॉर्ड भी अपने नाम किए. टीम इंडिया के लिए विनिंग शॉट रिंकू सिंह ने लगाया और भारत ने एशिया कप का फाइनल 2 गेंद रहते हुए जीत लिया.
Published at : 29 Sep 2025 12:58 PM (IST)
Kuldeep Yadav Abhishek Sharma Asia Cup Final TILAK VERMA Asia Cup 2025

Embed widget