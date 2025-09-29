2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ

अभिषेक शर्मा को एशिया कप 2025 का 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया. अभिषेक एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने. अभिषेक ने 7 मैचों में 44.85 की औसत से 314 रन बनाए. अभिषेक को प्राइज मनी में 15,000 US डॉलर के साथ ही एक SUV भी मिली.