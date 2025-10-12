एक्सप्लोरर
हार्दिक पांड्या की नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की 7 दिलकश तस्वीरें, बोल्डनेस में हॉलीवुड एक्ट्रेस भी फेल
महिका शर्मा इस समय ट्रेंड कर रही हैं और अपनी खूबसूरत फोटोज और ग्लैमरस लुक को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. यहां देखें उनकी दिलकश तस्वीरें.
हार्दिक और माहिका तब चर्चा में आए जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था. उस वीडियो में हर्दिक पांड्या और महिका शर्मा एक साथ एयरपोर्ट पर देखा गया.
Published at : 12 Oct 2025 03:50 PM (IST)
