हार्दिक पांड्या की नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की 7 दिलकश तस्वीरें, बोल्डनेस में हॉलीवुड एक्ट्रेस भी फेल

हार्दिक पांड्या की नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की 7 दिलकश तस्वीरें, बोल्डनेस में हॉलीवुड एक्ट्रेस भी फेल

महिका शर्मा इस समय ट्रेंड कर रही हैं और अपनी खूबसूरत फोटोज और ग्लैमरस लुक को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. यहां देखें उनकी दिलकश तस्वीरें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 12 Oct 2025 03:50 PM (IST)
महिका शर्मा इस समय ट्रेंड कर रही हैं और अपनी खूबसूरत फोटोज और ग्लैमरस लुक को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. यहां देखें उनकी दिलकश तस्वीरें.

हार्दिक और माहिका तब चर्चा में आए जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था. उस वीडियो में हर्दिक पांड्या और महिका शर्मा एक साथ एयरपोर्ट पर देखा गया.

1/7
1/7
हाल ही में एक्ट्रेस और मॉडल माहिका शर्मा फिर से चर्चा में आ गई हैं. क्यूंकि उनको भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ एयरपोर्ट पर देखा गया.
हाल ही में एक्ट्रेस और मॉडल माहिका शर्मा फिर से चर्चा में आ गई हैं. क्यूंकि उनको भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ एयरपोर्ट पर देखा गया.
2/7
2/7
आपको बता दें कि माहिका शर्मा एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 1 लाख 65 हजार फॉलोअर्स हैं, जहां वह फैशन और फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हैं.
आपको बता दें कि माहिका शर्मा एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 1 लाख 65 हजार फॉलोअर्स हैं, जहां वह फैशन और फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हैं.
3/7
3/7
माहिका ने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली से पूरी की और आगे की पढ़ाई उन्होंने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की पढ़ाई की है.
माहिका ने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली से पूरी की और आगे की पढ़ाई उन्होंने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की पढ़ाई की है.
4/7
4/7
पढ़ाई पूरी करने के बाद माहिका ने कई जगह जॉब की और इसके बाद महिका का इंट्रेस्ट मॉडलिंग और एक्टिंग की तरफ हुआ, जिसके बाद उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग में करियर बनाया.
पढ़ाई पूरी करने के बाद माहिका ने कई जगह जॉब की और इसके बाद महिका का इंट्रेस्ट मॉडलिंग और एक्टिंग की तरफ हुआ, जिसके बाद उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग में करियर बनाया.
5/7
5/7
महिका ने अपने करियर की शुरुआत फ्रीलांसर के तौर पर की थी और वह रैपर रागा के एक म्यूजिक वीडियो में फीचर हुई थीं.
महिका ने अपने करियर की शुरुआत फ्रीलांसर के तौर पर की थी और वह रैपर रागा के एक म्यूजिक वीडियो में फीचर हुई थीं.
6/7
6/7
इसके बाद महिका ने फिल्मों में कई छोटे रोल निभाए. वह 'इनटू द डस्क' और उमंग कुमार की फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' (2019) में नजर आ चुकी हैं.
इसके बाद महिका ने फिल्मों में कई छोटे रोल निभाए. वह ‘इनटू द डस्क’ और उमंग कुमार की फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ (2019) में नजर आ चुकी हैं.
7/7
7/7
24 साल की माहिका शर्मा को 2024 के इंडियन फैशन अवार्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर (न्यू एज) का अवॉर्ड भी मिला चुका है.
24 साल की माहिका शर्मा को 2024 के इंडियन फैशन अवार्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर (न्यू एज) का अवॉर्ड भी मिला चुका है.
Published at : 12 Oct 2025 03:50 PM (IST)
Indian Cricketer HARDIK PANDYA Mahieka Sharma

Embed widget