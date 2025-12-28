हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Year Ender 2025: इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 5 खिलाड़ी, लिस्ट में कोई भारतीय शामिल नहीं

Year Ender 2025: इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 5 खिलाड़ी, लिस्ट में कोई भारतीय शामिल नहीं

Year Ender 2025: साल 2025 में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले टॉप-5 खिलाड़ियों (इंटरनेशनल क्रिकेट) में कोई भारतीय नहीं है. विराट कोहली भारत के लिए इस साल सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले प्लेयर हैं, देखें लिस्ट.

By : शिवम  | Updated at : 28 Dec 2025 05:12 PM (IST)
Year Ender 2025: साल 2025 में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले टॉप-5 खिलाड़ियों (इंटरनेशनल क्रिकेट) में कोई भारतीय नहीं है. विराट कोहली भारत के लिए इस साल सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले प्लेयर हैं, देखें लिस्ट.

Most catches in 2025 international cricket

1/6
हैरी ब्रूक (41): इंग्लैंड के प्लेयर हैरी ब्रूक साल 2025 में सबसे ज्यादा कैच (अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में) पकड़ने वाले खिलाड़ी हैं. ब्रूक ने साल 2025 में खेले 38 मुकाबलों में कुल 41 कैच पकडे हैं.
हैरी ब्रूक (41): इंग्लैंड के प्लेयर हैरी ब्रूक साल 2025 में सबसे ज्यादा कैच (अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में) पकड़ने वाले खिलाड़ी हैं. ब्रूक ने साल 2025 में खेले 38 मुकाबलों में कुल 41 कैच पकडे हैं.
2/6
एडन मार्क्रम (35): दक्षिण अफ्रीका के टी20 कप्तान एडन मार्क्रम साल 2025 में दूसरे सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी हैं. मार्क्रम ने 2025 में खेले 27 मैचों में 35 कैच पकडे हैं.
एडन मार्क्रम (35): दक्षिण अफ्रीका के टी20 कप्तान एडन मार्क्रम साल 2025 में दूसरे सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी हैं. मार्क्रम ने 2025 में खेले 27 मैचों में 35 कैच पकडे हैं.
Published at : 28 Dec 2025 05:12 PM (IST)
Daryl Mitchell Salman Ali Agha Harry Brook Most Catches VIRAT KOHLI Year Ender Year Ender 2025

