एक्सप्लोरर
Year Ender 2025: इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 5 खिलाड़ी, लिस्ट में कोई भारतीय शामिल नहीं
Year Ender 2025: साल 2025 में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले टॉप-5 खिलाड़ियों (इंटरनेशनल क्रिकेट) में कोई भारतीय नहीं है. विराट कोहली भारत के लिए इस साल सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले प्लेयर हैं, देखें लिस्ट.
Most catches in 2025 international cricket
1/6
2/6
Published at : 28 Dec 2025 05:12 PM (IST)
क्रिकेट
6 Photos
इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 5 खिलाड़ी, लिस्ट में कोई भारतीय शामिल नहीं
क्रिकेट
6 Photos
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
क्रिकेट
6 Photos
वर्ल्ड चैंपियन स्मृति मंधाना कब करेंगी शादी? कैसे शुरू हुई पलाश मुच्छल के साथ लव स्टोरी
क्रिकेट
9 Photos
टीम इंडिया का अनोखा सेलिब्रेशन, कोच से लेकर दिग्गज खिलाड़ियों ने उठाई वर्ल्ड कप ट्रॉफी
क्रिकेट
6 Photos
इन क्रिकेटरों ने राजनीति के मैदान पर खेली दमदार पारी, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जड़ा 'पॉलिटिकल सिक्सर'
क्रिकेट
5 Photos
दूसरे वनडे में रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, ODI में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने!
क्रिकेट
6 Photos
नदी किनारे भारत-ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने कराया फोटोशूट, प्रेंस कॉन्फ्रेंस भी क्यों यहां हुई? जानें इस नदी की खासियत
क्रिकेट
6 Photos
छोटे कद के पांच क्रिकेटर, लेकिन कारनामे बड़े-बड़े, लिस्ट में सचिन तेंदुलकर समेत 3 भारतीय
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'तूने ऐसा कहा कैसे', एयरपोर्ट पर भिड़ीं PIA की दो एयर होस्टेज, वायरल VIDEO ने कराई PAK की फजीहत
महाराष्ट्र
'राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी...', दिग्विजय सिंह के BJP-RSS वाले बयान पर क्या बोले नितेश राणे?
साउथ सिनेमा
थलापति विजय ने एक्टिंग करियर को कहा अलविदा, बोले- 'आखिरी फिल्म दर्दनाक है'
इंडिया
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
Advertisement
क्रिकेट
6 Photos
इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 5 खिलाड़ी, लिस्ट में कोई भारतीय शामिल नहीं
क्रिकेट
6 Photos
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion