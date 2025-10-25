‘तेजस्वी को लालू CM और राहुल को सोनिया बनाना चाहती हैं PM’, अमित शाह का महागठबंधन पर निशाना

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा, ‘राहुल बाबा कहते हैं कि घुसपैठियों को बिहार में रहने दिया जाए. आप बताइए, क्या हमें घुसपैठियों को रहने देना चाहिए? चाहे वह जितनी भी रैलियां कर लें, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाल लें, वह घुसपैठियों को बचा नहीं सकते.’ गृह मंत्री ने दावा किया कि बिहार में फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार बनेगी और कहा, ‘हमारी सरकार एक-एक घुसपैठिए को चुनकर देश से बाहर करेगी, उनका पता लगाया जाएगा और उन्हें वापस भेजा जाएगा.’ उन्होंने कहा, ‘यह चुनाव किसी को विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है. यह चुनाव तय करेगा कि बिहार में लालू-राबड़ी का जंगलराज लौटेगा या फिर NDA के आने पर विकसित बिहार पूरे देश में अपनी पहचान बनाएगा.’