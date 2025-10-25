एक्सप्लोरर
‘तेजस्वी को लालू CM और राहुल को सोनिया बनाना चाहती हैं PM’, अमित शाह का महागठबंधन पर निशाना
Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और BJP नेता अमित शाह ने शनिवार (25 अक्टूबर, 2025) को राज्य के बिहारशरीफ और खगड़िया जिले में चुनावी सभा को संबोधित किया.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहारशरीफ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय की वह गौरवगाथा पुनर्स्थापित की है, जिसे आज 100 बख्तियार खिलजी भी मिटा नहीं सकते. अमित शाह ने दावा किया कि वर्तमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार की बदौलत ही चुनाव दो चरणों में हो पा रहे हैं और अगर जनता इसे एक और मौका दे तो अगली बार बिहार में चुनाव एक ही चरण में संपन्न होंगे.
