‘तेजस्वी को लालू CM और राहुल को सोनिया बनाना चाहती हैं PM’, अमित शाह का महागठबंधन पर निशाना

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और BJP नेता अमित शाह ने शनिवार (25 अक्टूबर, 2025) को राज्य के बिहारशरीफ और खगड़िया जिले में चुनावी सभा को संबोधित किया.

By : पीटीआई- भाषा  | Updated at : 25 Oct 2025 11:04 PM (IST)
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहारशरीफ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय की वह गौरवगाथा पुनर्स्थापित की है, जिसे आज 100 बख्तियार खिलजी भी मिटा नहीं सकते. अमित शाह ने दावा किया कि वर्तमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार की बदौलत ही चुनाव दो चरणों में हो पा रहे हैं और अगर जनता इसे एक और मौका दे तो अगली बार बिहार में चुनाव एक ही चरण में संपन्न होंगे.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लालू प्रसाद, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और मायावती समेत अन्य विपक्षी नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वे जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले के खिलाफ थे. उन्होंने कहा कि मोदी-सरकार ने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त कराया है. शाह ने कहा कि अब बिहार में जंगलराज की वापसी नहीं होने देंगे और विकास-प्रदर्शन के आधार पर सरकार का चुनाव किया जाना चाहिए.
वहीं, इससे पहले खगड़िया जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव यह तय करेगा कि राज्य में जंगलराज वापस आएगा या यह विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा. उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया का विरोध करने को लेकर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि हर एक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, मतदाता सूची से उनका नाम हटाया जाएगा और ऐसे लोगों को उनके देशों में वापस भेजा जाएगा.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा, ‘राहुल बाबा कहते हैं कि घुसपैठियों को बिहार में रहने दिया जाए. आप बताइए, क्या हमें घुसपैठियों को रहने देना चाहिए? चाहे वह जितनी भी रैलियां कर लें, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाल लें, वह घुसपैठियों को बचा नहीं सकते.’ गृह मंत्री ने दावा किया कि बिहार में फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार बनेगी और कहा, ‘हमारी सरकार एक-एक घुसपैठिए को चुनकर देश से बाहर करेगी, उनका पता लगाया जाएगा और उन्हें वापस भेजा जाएगा.’ उन्होंने कहा, ‘यह चुनाव किसी को विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है. यह चुनाव तय करेगा कि बिहार में लालू-राबड़ी का जंगलराज लौटेगा या फिर NDA के आने पर विकसित बिहार पूरे देश में अपनी पहचान बनाएगा.’
अमित शाह ने आरोप लगाया कि विपक्षी महागठबंधन की पहचान भ्रष्टाचार और परिवारवाद है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद ने सिर्फ अपने परिवार की समृद्धि पर ध्यान दिया. गृह मंत्री ने दावा किया, ‘नीतीश बाबू राज्य का समग्र विकास चाहते हैं, जबकि लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं. इसलिए बिहार के बेटों-बेटियों की चिंता केवल नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं. उनके खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जबकि लालू जी ने चारा घोटाला से लेकर BPSC (बिहार लोकसेवा आयोग) घोटाले तक अनगिनत घोटाले किए हैं.’
उन्होंने आरोप लगाया, ‘लालू शासन में हत्या, लूट, फिरौती और अपहरण जैसी घटनाएं आम बात थीं. उद्योग राज्य से चले गए और बिहार को पिछड़ा बना दिया गया.’ शाह ने दावा किया, ‘नीतीश बाबू के नेतृत्व में NDA ने बिहार को जंगलराज से मुक्त किया, वंशवाद को खत्म किया और सबसे बड़ी बात यह कि नक्सलवाद को भी खत्म करने का काम किया.’
छठ महापर्व के अवसर पर बिहारवासियों को शुभकामनाएं देते हुए शाह ने कहा, ‘मैं कामना करता हूं कि बिहार सदैव जंगलराज से मुक्त रहे, कानून-व्यवस्था मजबूत रहे, बहन-बेटियां सुरक्षित रहें और राज्य विकास के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ता रहे.’ उन्होंने कहा कि हाल में NDA सरकार ने जीविका से जुड़ी एक करोड़ बहनों के खातों में 10 हजार रुपये दिए हैं. उन्होंने आगे कहा, ‘विधवा और वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दी गई है. आशा बहनों का मानदेय 3,000 रुपये प्रति माह तय किया गया है. पटना में मेट्रो का सपना अब साकार हो रहा है.’
Published at : 25 Oct 2025 09:05 PM (IST)
