हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थइडली से लेकर पोहे तक… सुबह का कौन सा नाश्ता गट हेल्थ के लिए सबसे अच्छा?

इडली से लेकर पोहे तक… सुबह का कौन सा नाश्ता गट हेल्थ के लिए सबसे अच्छा?

सुबह का नाश्ता हमारे पूरे दिन की ऊर्जा और आंत की सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. यहां कुछ गट-फ्रेंडली ब्रेकफास्ट विकल्प हैं जो आपकी आंत को मजबूत और स्वस्थ बनाएंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 12 Dec 2025 09:06 AM (IST)
सुबह का नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट पूरे दिन की भागदौड़, काम और मेहनत के लिए शरीर में ऊर्जा बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है. यह आंतों को तंदरुस्त और स्वस्थ रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. आंत (गट) सिर्फ पाचन का काम नहीं करती, बल्कि इंसान की इम्युनिटी, मूड, ऊर्जा और पूरे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है. अगर सुबह का नाश्ता संतुलित और फाइबर-युक्त हो, तो यह गट माइक्रोबायोम को मजबूत बनाता है, पाचन को आसान करता है और पेट की समस्याओं जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी को कम करता है. डॉक्टरों के अनुसार सुबह का पहला भोजन हल्का, पोषक और गट को शांत रखने वाला होना चाहिए. नीचे दिए गए कुछ नाश्ते डॉक्टरों के अनुसार गट-फ्रेंडली माने जाते हैं. इन्हें खाने से फाइबर, विटामिन और जरूरी पोषक तत्वों की भरपाई हो जाती है.

इडली, सांभर और नारियल की चटनी – परफेक्ट गट-फ्रेंडली नाश्ता

इडली, सांभर और नारियल की चटनी आंतों को मजबूत और तंदुरुस्त रखने में अहम भूमिका निभाते हैं. दक्षिण भारत का यह प्रमुख नाश्ता गट हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसका बैटर चावल और दाल को फर्मेंट (खमीर) करके बनाया जाता है. फर्मेंटेशन प्रोबायोटिक्स पैदा करता है, जो आंत में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाकर पाचन को मजबूत करते हैं. सांभर में दाल, सब्जियाँ और मसाले होते हैं, जो फाइबर, पौधे आधारित प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रदान करते हैं, जिससे पेट हल्का रहता है और ऊर्जा स्तर स्थिर रहता है.

होल-ग्रेन एवोकाडो टोस्ट – फाइबर और हेल्दी फैट का बेहतरीन कॉम्बो

होल-ग्रेन एवोकाडो टोस्ट आंत की सेहत के लिए एक बढ़िया नाश्ता माना जाता है क्योंकि इसमें फाइबर, हेल्दी फैट और एंटीऑक्सीडेंट्स का सही मिश्रण मिलता है. होल-ग्रेन ब्रेड पेट को लंबे समय तक भरा रखती है और पाचन को बेहतर बनाती है. यह ब्रेकफास्ट शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने में मदद करता है.

मूंग दाल चीला – हल्का, प्रोटीन से भरपूर और जल्दी पचने वाला नाश्ता

मूंग दाल चीला ब्रेकफास्ट की उन डिशों में शामिल है जिसे बड़े और बच्चे दोनों पसंद करते हैं. यह आंत की सेहत के लिए बेहतरीन माना जाता है क्योंकि यह हल्का होने के साथ-साथ प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है. भिगोई हुई मूंग दाल को पीसकर बनने वाला यह चीला आसानी से पच जाता है और पेट पर भारीपन नहीं डालता. इसमें मौजूद प्रोटीन सुबह की ऊर्जा बढ़ाता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता, जबकि फाइबर आंत की गति सुधारता है और कब्ज में राहत देता है.

पोहा – गट हेल्थ के लिए एक आसान और हेल्दी विकल्प

पोहा उत्तर भारत में सुबह के नाश्ते के लिए प्रमुख और हेल्दी विकल्प है. अगर आप सुबह पोहा खाते हैं तो यह शरीर को जरूरी फाइबर देता है और पेट फूलना या अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है. अगर पोहे में मूंगफली मिलाकर खाया जाए, तो यह और भी फायदेमंद होता है क्योंकि मूंगफली आंत की सेहत को बेहतर बनाती है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 12 Dec 2025 09:06 AM (IST)
