ब्रिटेन के ब्रिस्टल म्यूजियम से ब्रिटिश साम्राज्य और कॉमनवेल्थ कलेक्शन से 600 से ज्यादा बेशकीमती सामान चोरी हो गए. इनमें भारत के ब्रिटिश उपनिवेश काल से जुड़े सामान भी शामिल हैं. एवन और समरसेट पुलिस के मुताबिक, यह चोरी 25 सितंबर 2025 को रात 1 बजे से 2 बजे के बीच हुई. पुलिस ने घटनास्थल का CCTV फुटेज जारी किया, जिसमें श्वेत पुरुषों (गोरे लोग) की धुंधली तस्वीर दिख रही है.

पुलिस ने बयान देते हुए कहा, 'संग्रहलय की कलाकृतियों की चोरी की जांच कर के जासूस इन लोगों की पहचान करने में जनता से अपील कर रहे हैं.'

600 से ज्यादा बेशकीमती आइटम्स चोरी

इनमें भारत के ब्रिटिश कोलोनियल एरा (उपनिवेश काल) से जुड़े आर्टिफेक्ट्स हैं, जिसमें एक आइवरी बुद्धा (हाथीदांत से बनी भगवान बुद्ध की मूर्ति) और ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी का कमर बेल्ट बकल जैसी चीजें शामिल हैं. इन आइटम्स की अनुमानित कीमत अभी घोषित नहीं की गई है. ज्यादातर आइटम्स डोनेशन से आए थे, जो ब्रिटिश इतिहास के बहुआयामी हिस्से को दिखाते हैं.

इस चोरी से शहर को भी नुकसान हुआ

डिटेक्टिव कांस्टेबल डैन बर्गन ने कहा, 'यह चोरी की गई चीजें सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं. शहर के लिए यह बड़ी क्षति है. यह आइटम्स, जिनमें से कई डोनेशन थे, ब्रिटिश इतिहास के एक जटिल हिस्से की झलक देते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि जनता की मदद से दोषियों को सजा दिला सकेंगे.'

पुलिस ने CCTV जांच, फोरेंसिक जांच और पीड़ितों से बातचीत की है. जनता से लीड्स मांगी जा रही है.

चोरी से म्यूजियम पर कितना असर पड़ेगा?

यह चोरी म्यूजियम के ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमन्सवेल्थ कलेक्शन को बुरी तरह प्रभावित करेगी. यह संग्रह ब्रिटिश इतिहास के बहुस्तरीय पहलू को समझने में मदद करता है. म्यूजियम ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन पुलिस की जांच जारी है. चोरी के तीन महीने बाद यह खबर सामने आई है. पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है ताकि लोग सुरक्षित तरीके से जानकारी दे सकें. उम्मीद है कि चोरी के आइटम्स बरामद हो जाएंगे.