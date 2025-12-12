बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे. धर्मेंद्र के जाने से उनका पूरा परिवार शोक में है. मुंबई में धर्मेंद्र की प्रेयर मीट रखी गई थी. अब हेमा मालिनी ने 11 दिसंबर को दिल्ली में प्रेयर मीट रखी थी जिसमे कई नेता और एक्टर्स पहुंचे थे. बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत भी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए गई थीं.जहां पर वो हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों ईशा और अहाना से मिलीं.

प्रेयर मीट में कंगना रनौत ने धर्मेंद्र की लेगेसी के बारे में बात की जिसे वो पीछे छोड़ गए हैं और कैसे वो सबको इंस्पायर करते थे. इसके साथ ही उन्होंने हेमा मालिनी के बारे में भी बात की.

धर्मेंद्र को याद कर हुईं इमोशनल

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक कंगना ने कहा- ''धरम जी एक छोटे से गांव से आए थे बिल्कुल मेरी तरह और सफलता की ऊंचाई तक पहुंचे. उन्हें देखकर हमेशा गांव की मिट्टी की खुशबू याद आती थी. वो बहुत सिंपल और जमीन से जुड़े इंसान थे.' कंगना ने फिर हेमा मालिनी के लिए कहा- 'ये बहुत दुख की बात है और हेमा जी को देखकर हमें और भी दुख हो रहा है. हम इस दर्द में उनके साथ हैं, और वो बीजेपी का एक अहम हिस्सा हैं. पूरा बीजेपी परिवार उनके साथ है. प्रधानमंत्री और हम सब उनके साथ हैं. मेरी बहुत यादें हैं कि वो कहते थे कंगना बहुत अच्छा काम कर रही हो. तुम बहुत अच्छी लड़ाई करती हो अपनी बातों को लेकर..अपने हक के लिए.'

बता दें धर्मेंद्र बीमार चल रहे थे. उन्होंने छह दशकों तक बॉलीवुड पर राज किया है. वो अभी भी एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव थे. उनकी आखिरी फिल्म इसी महीने रिलीज होने वाली है. वो इक्कीस में अगस्त्य नंदा के साथ नजर आएंगे.

