सोशल मीडिया पर खतरनाक स्टंट वायरल, ट्रैक्टर के पहिए के नीचे हाथ रखकर बनाया वीडियो

सोशल मीडिया के बढ़ते दौर में आज के युवा खुद को दिखाने और तेजी से प्रसिद्ध होने की चाह में किसी भी हद तक जा रहे हैं. लाइक्स, व्यूज और शेयर की संख्या अब लोगों की पहचान और लोकप्रियता का पैमाना बन चुकी है. इसी दिखावे और वायरल हो जाने की होड़ ने कई युवाओं को खतरनाक रास्ते पर ला खड़ा किया है. हाल ही में X (पूर्व में ट्विटर) पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने सोशल मीडिया की इस अंधी दौड़ की कड़वी सच्चाई को सामने ला दिया.

यह वीडियो एक बेहद खतरनाक स्टंट को दिखाता है जिसमें एक व्यक्ति ट्रैक्टर के पिछले पहिए के बिल्कुल नीचे हाथ लगा रहा है जबकि दूसरा व्यक्ति ट्रैक्टर पर बैठा हुआ उसी हाथ पर ट्रैक्टर चलाने का दिखावा कर रहा है. यह स्टंट दिखने में भले कुछ सेकंड का रोमांच लगे लेकिन असल में यह जानलेवा हरकत है क्योंकि ट्रैक्टर जैसे भारी वाहन का वजन कुछ ही पलों में किसी की हड्डियां कुचल सकता है और गंभीर हादसा हो सकता है. लाइक्स और फॉलोवर्स की यह होड़ हमारी युवा पीढ़ी के लिए बेहद खतरनाक है. लोग बिना कुछ सोचे-समझे इस होड़ के पीछे लगे हुए हैं.

वीडियो वायरल, लाखों व्यूज और खतरनाक ट्रेंड की नकल

वीडियो अब तक लाखों बार देखा जा चुका है और कई सोशल मीडिया स्ट्रीमर्स ने इसे रीक्रिएट करने की कोशिश की है. हालांकि अधिकांश लोग इस वीडियो की मूर्खता और जोखिम पर मजाक बना रहे हैं लेकिन विशेषज्ञों की चेतावनी साफ है: ऐसे स्टंट किसी भी कीमत पर दोहराए नहीं जाने चाहिए.

विशेषज्ञों की चेतावनी: ऐसे स्टंट हो सकते हैं जानलेवा

विशेषज्ञों का कहना है कि भारी मशीनों के करीब खतरनाक स्टंट करना न केवल गैरजिम्मेदाराना है बल्कि यह जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है. केवल सोशल मीडिया लाइक्स और व्यूज के लिए खुद को जोखिम में डालना कभी भी समझदारी नहीं है.

Reels के चक्कर में जान से खेलने का शौक बढ़ता जा रहा है।

जरा सी गलती और जिंदगी थम सकती है।

बहादुरी दिखाने की नहीं, खुद को बचाने की जरूरत है।

— TANVEER (@mdtanveer87) December 11, 2025

ट्रैक्टर स्टंट क्यों लगा इतना असली और खतरनाक

वीडियो में ट्रैक्टर के पहिए के नीचे हाथ रखने वाला स्टंट खतरनाक रूप से वास्तविक लगता है और दर्शकों को चौंका देता है. ऐसे कंटेंट का वायरल होना दिखाता है कि लोग जोखिम भरे वीडियो देखकर आकर्षित होते हैं लेकिन इसका प्रभाव अक्सर गंभीर हो सकता है.

मनोरंजन और सुरक्षा के बीच संतुलन की जरूरत

सोशल मीडिया पर यह वीडियो न सिर्फ मनोरंजन का माध्यम बना बल्कि यह चेतावनी भी देता है कि मनोरंजन और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है. कई लोग इसे देखकर हंसी-ठहाके लगाते हैं तो कुछ विशेषज्ञ इसे खतरनाक मानकर आगाह कर रहे हैं.

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं: मजाक, तंज और चिंता सब साथ

इस वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. कोई कह रहा है, "ये आदमी तो पागल हो गया है!" तो कोई कह रहा है, "लड़का दिलेर है, सलाम!" कुछ लोग मजाक में लिख रहे हैं, "ट्रैक्टर वाले रियलिटी शो का नया एपिसोड!" ऐसे मजेदार और तंज भरे कमेंट्स वीडियो की वायरलिटी को और बढ़ा रहे हैं.