Winter Fashion Update: सर्दियों में शॉल कैरी करने के बेस्ट स्टाइल्स, हर लुक में आएगी एलिगेंस
शॉल न सिर्फ शरीर को गर्म रखती है बल्कि हर आउटफिट चाहे साड़ी हो, सूट हो या वेस्टर्न ड्रेस को एलीगेंट टच देती है. बस इसे सही तरीके से कैरी करने की जरूरत है.
सर्दियों का मौसम आते ही वॉर्डरोब में गर्म कपड़ों की एंट्री हो जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि स्टाइल से समझौता किया जाए. अक्सर लोग जैकेट और स्वेटर पहनकर ही काम चला लेते हैं, जबकि एक खूबसूरत शॉल आपका पूरा लुक बदल सकती है.. शॉल न सिर्फ शरीर को गर्म रखती है बल्कि हर आउटफिट चाहे साड़ी हो, सूट हो या वेस्टर्न ड्रेस को एलीगेंट टच देती है. बस इसे सही तरीके से कैरी करने की जरूरत है. तो आइए आज हम आपको सर्दियों में शॉल कैरी करने के बेस्ट और आसान स्टाइल्स बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप हर मौके पर फैशनेबल और ग्रेसफुल दिख सकती हैं.
Published at : 12 Dec 2025 09:11 AM (IST)
