Winter Fashion Update: सर्दियों में शॉल कैरी करने के बेस्ट स्टाइल्स, हर लुक में आएगी एलिगेंस

अगर आप साड़ी पहन रही हैं और ठंड से बचना चाहती हैं तो शॉल को साड़ी के पल्लू की तरह स्टाइल करें. शॉल को एक कंधे पर रखें और आगे की तरफ दोनों हाथों पर हल्के से पकड़ लें. भारी या रंग-बिरंगी शॉल इस स्टाइल में बेहद खूबसूरत लगती है.