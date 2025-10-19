हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीइंडिया26 लाख से ज्यादा दीयों से जगमगा उठी रामनगरी, अयोध्या दीपोत्सव में बने ये दो वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखें तस्वीरें

26 लाख से ज्यादा दीयों से जगमगा उठी रामनगरी, अयोध्या दीपोत्सव में बने ये दो वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखें तस्वीरें

Ayodhya Deepotsav 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अयोध्या में भगवान राम और माता सीता के प्रतीकात्मक स्वरूपों का 'राज्याभिषेक' कर नौवें भव्य दीपोत्सव का उद्घाटन किया.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 Oct 2025 08:26 PM (IST)
Ayodhya Deepotsav 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अयोध्या में भगवान राम और माता सीता के प्रतीकात्मक स्वरूपों का 'राज्याभिषेक' कर नौवें भव्य दीपोत्सव का उद्घाटन किया.

अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर रामपथ पर निकाली गई झांकियों ने दर्शकों को मोहित कर लिया. इसके बाद लेजर शो और अयोध्या में 26 लाख से ज्यादा दीये जलाने का रिकॉर्ड बनाया गया.

1100 ड्रोन से प्रभु श्रीराम की महिमा दिखाई गई. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 32 हजार वॉलंटियर रामनगरी को दीपों की रोशनी से रोशन करने के काम में जुटे थे.
अयोध्या में सरयू नदी के तट पर स्थित राम की पैड़ी पर लेजर और लाइट शो के साथ रामलीला का मंचन किया जा रहा है. दीयों और रंग-बिरंगी रोशनियों से जगमगाते घाट के साथ, यहा दीपोत्सव मनाया जा रहा है.
राम की पैड़ी समेत सरयू तट पर बने 56 घाटों पर 28 लाख से अधिक दीप जलाए गए. इनमें 26 लाख 11 हजार 101 प्रज्ज्वलित दीयों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है.
इस बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या के नाम दो रिकॉर्ड बने हैं. पहला 26 लाख 17 हजार 215 दीप एक साथ जलाए गए. दूसरा सरयू तट पर 2128 अर्चक सरयू की महाआरती की गई.
अयोध्या दीपोत्सव 2025 के अवसर पर पटाखों की रोशनी से जगमगा उठा.
अयोध्या में सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी पर ड्रोन शो किया गया. यहां दीयों और रंग-बिरंगी रोशनियों से जगमगाते घाट के साथ, यहां दीपोत्सव मनाया जा रहा है
प्रभु श्रीराम की नगरी दीपों की रोशनी से नहा चुकी है.हर तरफ उत्साह और भक्ति का माहौल बना हुआ है. दीपोत्सव को लेकर रामलाल का महल खूबसूरती से सजाया गया है और राम मंदिर में रामलाल का भव्य श्रृंगार किया गया.
श्रीराम राज्याभिषेक समारोह के दौरान रामकथा पार्क जय श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठा. मुख्यमंत्री योगी ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए और दीप प्रज्ज्वलित किया
Published at : 19 Oct 2025 08:24 PM (IST)
Ayodhya UTTAR PRADESH Deepotsav 2025

