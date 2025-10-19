एक्सप्लोरर
26 लाख से ज्यादा दीयों से जगमगा उठी रामनगरी, अयोध्या दीपोत्सव में बने ये दो वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखें तस्वीरें
Ayodhya Deepotsav 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अयोध्या में भगवान राम और माता सीता के प्रतीकात्मक स्वरूपों का 'राज्याभिषेक' कर नौवें भव्य दीपोत्सव का उद्घाटन किया.
अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर रामपथ पर निकाली गई झांकियों ने दर्शकों को मोहित कर लिया. इसके बाद लेजर शो और अयोध्या में 26 लाख से ज्यादा दीये जलाने का रिकॉर्ड बनाया गया.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 19 Oct 2025 08:24 PM (IST)
Tags :Ayodhya UTTAR PRADESH Deepotsav 2025
इंडिया
8 Photos
26 लाख से ज्यादा दीयों से जगमगा उठी रामनगरी, अयोध्या दीपोत्सव में बने ये दो वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखें तस्वीरें
इंडिया
6 Photos
अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
इंडिया
8 Photos
चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
इंडिया
6 Photos
इंजीनियरिंग से UPSC तक का सफर.. कौन हैं IAS विशाखा यादव, अरुणाचल प्रदेश में PM मोदी का किया स्वागत
इंडिया
8 Photos
चलती ट्रेन से दुश्मनों पर होगा प्रहार, अग्नि-प्राइम मिसाइल टेस्ट में पास, ऐसा करने वाला चौथा देश बना भारत
इंडिया
7 Photos
Fact Check: मोकामा में रोड शो के दौरान घोड़े से गिरे तेजस्वी यादव? जानें क्या है वायरल हो रहे वीडियो सच
इंडिया
10 Photos
वाराणसी के दशाश्वमेध से लेकर कोलकाता में हुगली नदी के घाट तक... देशभर में सजे दुर्गा पूजा पर अनोखे पंडाल
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
हमास पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप, नेतन्याहू ने बुलाई आपात बैठक - राफा बॉर्डर अनिश्चितकाल के लिए बंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दीपोत्सव के विज्ञापन पर डिप्टी CM की नहीं छपी फोटो तो अखिलेश यादव ने कसा तंज, 'जिनको जगह न मिली...'
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
बॉलीवुड
13 साल में 19 फिल्में, कितनी हिट कितनी फ्लॉप? देखें आयुष्मान खुराना का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
Advertisement
इंडिया
8 Photos
26 लाख से ज्यादा दीयों से जगमगा उठी रामनगरी, अयोध्या दीपोत्सव में बने ये दो वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखें तस्वीरें
इंडिया
6 Photos
अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion