उत्तर प्रदेश में मंगलवार (7 अक्टूबर) को बारिश और तेज हवा की संभावना है. इस दौरान पूर्वी यूपी की तुलना में पश्चिमी यूपी में ज्यादा बारिश होने के आसार हैं. मौसम विभाग का कहना है कि 7 अक्टूबर से वर्षा की तीव्रता में कमी आने लगेगी, जबकि 8 अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और 9 अक्टूबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर पूरी तरह थमने की संभावना है. इसके बाद प्रदेश का मौसम फिर से शुष्क और सामान्य होने की उम्मीद है.