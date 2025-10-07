हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Weather Forecast Today: अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट

Weather Forecast Today: अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट

IMD Alert: मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 07 Oct 2025 07:28 AM (IST)
IMD Alert: मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.

अक्टूबर में भी नहीं थमा बारिश का सिलसिला

1/6
मौसम का मिजाज बदलने के कारण देश की राजधानी दिल्ली समेत यूपी बिहार के कई इलाकों में सोमवार (6 अक्टूबर, 2025) को बारिश हुई. आज मंगलवार को भी कई जगह बारिश की संभावना बनी हुई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी.
मौसम का मिजाज बदलने के कारण देश की राजधानी दिल्ली समेत यूपी बिहार के कई इलाकों में सोमवार (6 अक्टूबर, 2025) को बारिश हुई. आज मंगलवार को भी कई जगह बारिश की संभावना बनी हुई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी.
2/6
मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. इसके अलावा दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में भी 10 अक्टूबर तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.
मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. इसके अलावा दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में भी 10 अक्टूबर तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.
3/6
उत्तर प्रदेश में मंगलवार (7 अक्टूबर) को बारिश और तेज हवा की संभावना है. इस दौरान पूर्वी यूपी की तुलना में पश्चिमी यूपी में ज्यादा बारिश होने के आसार हैं. मौसम विभाग का कहना है कि 7 अक्टूबर से वर्षा की तीव्रता में कमी आने लगेगी, जबकि 8 अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और 9 अक्टूबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर पूरी तरह थमने की संभावना है. इसके बाद प्रदेश का मौसम फिर से शुष्क और सामान्य होने की उम्मीद है.
उत्तर प्रदेश में मंगलवार (7 अक्टूबर) को बारिश और तेज हवा की संभावना है. इस दौरान पूर्वी यूपी की तुलना में पश्चिमी यूपी में ज्यादा बारिश होने के आसार हैं. मौसम विभाग का कहना है कि 7 अक्टूबर से वर्षा की तीव्रता में कमी आने लगेगी, जबकि 8 अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और 9 अक्टूबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर पूरी तरह थमने की संभावना है. इसके बाद प्रदेश का मौसम फिर से शुष्क और सामान्य होने की उम्मीद है.
4/6
IMD के मुताबिक मंगलवार को वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हरदोई, कन्नौज, औरया, बदायूं, बरेली, रामपुर, संभल और मुरादाबाद में बादलों की गरज-चमक के साथ मध्यम से हल्की बारिश होने की संभावना है.
IMD के मुताबिक मंगलवार को वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हरदोई, कन्नौज, औरया, बदायूं, बरेली, रामपुर, संभल और मुरादाबाद में बादलों की गरज-चमक के साथ मध्यम से हल्की बारिश होने की संभावना है.
5/6
मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अगले 2-3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बिजली गिरने और हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है. पूर्वोत्तर बिहार और पास के इलाकों में बारिश होने और बिजली चमकने की संभावना है.
मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अगले 2-3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बिजली गिरने और हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है. पूर्वोत्तर बिहार और पास के इलाकों में बारिश होने और बिजली चमकने की संभावना है.
6/6
राजस्थान में कई जगहों पर ओलावृष्टि और भारी बारिश दर्ज की गई, जबकि पूर्वी राजस्थान में भी भारी बारिश के साथ गरज-चमक जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, मानसून की वापसी की प्रक्रिया अगले 3-4 दिनों में आगे बढ़ेगी.
राजस्थान में कई जगहों पर ओलावृष्टि और भारी बारिश दर्ज की गई, जबकि पूर्वी राजस्थान में भी भारी बारिश के साथ गरज-चमक जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, मानसून की वापसी की प्रक्रिया अगले 3-4 दिनों में आगे बढ़ेगी.
Published at : 07 Oct 2025 07:28 AM (IST)
