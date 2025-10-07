एक्सप्लोरर
Weather Forecast Today: अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
IMD Alert: मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.
अक्टूबर में भी नहीं थमा बारिश का सिलसिला
इंडिया
6 Photos
अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
इंडिया
8 Photos
चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
इंडिया
6 Photos
इंजीनियरिंग से UPSC तक का सफर.. कौन हैं IAS विशाखा यादव, अरुणाचल प्रदेश में PM मोदी का किया स्वागत
इंडिया
8 Photos
चलती ट्रेन से दुश्मनों पर होगा प्रहार, अग्नि-प्राइम मिसाइल टेस्ट में पास, ऐसा करने वाला चौथा देश बना भारत
इंडिया
7 Photos
Fact Check: मोकामा में रोड शो के दौरान घोड़े से गिरे तेजस्वी यादव? जानें क्या है वायरल हो रहे वीडियो सच
इंडिया
10 Photos
वाराणसी के दशाश्वमेध से लेकर कोलकाता में हुगली नदी के घाट तक... देशभर में सजे दुर्गा पूजा पर अनोखे पंडाल
इंडिया
6 Photos
'ब्लड मून' से आसमान हुआ लाल, भारत से ऑस्ट्रेलिया तक दिखा शानदार नजारा, सामने आईं चंद्रगहण की पहली तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
दिल्ली NCR
वीजा रद्द होने पर पाकिस्तान वापस भेजी गई महिला ने अब लगाई दिल्ली HC में गुहार, कहा- 'मुझे भारत वापस...'
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
बॉलीवुड
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती...
Advertisement
इंडिया
6 Photos
अगले 5 दिन तक बारिश का तांडव! यूपी, बिहार, दिल्ली में कब-कब कितनी आफत, जानें ताजा अपडेट
इंडिया
8 Photos
चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion