हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलCheap International Travel: भारत से 10 हजार रुपये लेकर जाएं और इस देश में जमकर करें मस्ती, रकम हो जाती है 5 गुना

World Tourism Day: दुनिया में ऐसे कई देश हैं, जहां भारत की करेंसी का दबदबा है और वे काफी खूबसूरत देश हैं. वर्ल्ड टूरिज्म डे पर ऐसे ही देश के बारे में हम आपको बताते हैं, जहां आप घूमने जा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 27 Sep 2025 08:19 AM (IST)
अगर आप कम बजट में विदेशी यात्रा का मज़ा लेना चाहते हैं, तो इरान आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है. भारत से सिर्फ 10 हजार रुपये लेकर जाएं और वहां की संस्कृति, भोजन और शॉपिंग का पूरा आनंद लें.

इरान में खाने-पीने की चीजें बेहद सस्ती हैं. सड़क किनारे स्ट्रीट फूड से लेकर लोकल रेस्टोरेंट तक, हर जगह आपका बजट आसानी से 5 गुना तक बढ़ सकता है.
कला और ऐतिहासिक धरोहरों के शौकीन लोगों के लिए इरान एक स्वर्ग है. यहां की मस्जिदें, पैलेस और बाजार आपको अपने इतिहास और संस्कृति में डुबो देंगे.
शॉपिंग के मामले में भी इरान काफी सस्ता है. आप हैंडमेड कारपेट, पारंपरिक पोशाकें और लोकल क्राफ्ट्स बहुत कम कीमत में खरीद सकते हैं.
इरान की लोकल ट्रांसपोर्ट भी बजट-फ्रेंडली है. बस, मेट्रो और टैक्सी के जरिए आसानी से शहरों के बीच सफर कर सकते हैं, जिससे आपका खर्च बहुत कम होता है.
अगर आप फोटोशूट और ट्रैवल ब्लॉगिंग पसंद करते हैं, तो इरान के गली-मोहल्ले और ऐतिहासिक स्थलों में ढेरों खूबसूरत लोकेशन हैं. हर कोना इंस्टाग्राम के लिए परफेक्ट है.
सर्दियों और गर्मियों में इरान का मौसम भी घूमने के लिए बढ़िया है. कम खर्च में होटलों और गेस्ट हाउस में ठहरकर आप लंबी यात्रा का मजा ले सकते हैं.
तो अगर आपका प्लान है विदेश यात्रा का, तो इरान में कम बजट में ज्यादा मस्ती और अनुभव लेने का यह सही मौका है. 10 हजार रुपये में आपकी यात्रा लगभग 50 हजार रुपये के अनुभव के बराबर हो सकती है.
Published at : 27 Sep 2025 08:19 AM (IST)
