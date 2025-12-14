एक्सप्लोरर
देश-विदेश के ये 10 शहर बने 2025 के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले डेस्टिनेशन, जानें टॉप ट्रैवल स्पॉट्स
इतिहास, संस्कृति, समुद्र तट, प्रकृति और आधुनिक जीवन सब कुछ एक साथ मिलता है. ट्रैवल रिपोर्ट्स और बुकिंग ट्रेंड्स के मुताबिक, 2025 में ये 10 जगहें सबसे ज्यादा विजिट की गईं
2025 में यात्रा का जोरदार कमबैक देखने को मिला. कुछ सालों के बाद लोग फिर से घूमने-फिरने, नई जगहें देखने और नए एक्सपीरियंस लेने निकल पड़े. इस साल यात्रियों ने ऐसे शहर और देश चुने जहां इतिहास, संस्कृति, समुद्र तट, प्रकृति और आधुनिक जीवन सब कुछ एक साथ मिलता है. ट्रैवल रिपोर्ट्स और बुकिंग ट्रेंड्स के मुताबिक, 2025 में ये 10 जगहें सबसे ज्यादा विजिट की गईं. तो आइए जानते हैं उन टॉप डेस्टिनेशनों के बारे में, जहां हर कोई जाना चाहता था.
1/10
2/10
Published at : 14 Dec 2025 08:14 AM (IST)
ट्रैवल
10 Photos
देश-विदेश के ये 10 शहर बने 2025 के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले डेस्टिनेशन, जानें टॉप ट्रैवल स्पॉट्स
ट्रैवल
6 Photos
2026 की टॉप ट्रैवल लिस्ट जारी, कनाडा की झीलों से लेकर कैरेबियन के व्हेल रिजर्व तक ये हैं सबसे हॉट डेस्टिनेशन
ट्रैवल
6 Photos
चोपता से केदारकांठा तक, पहली बार ट्रैक करने वालों के लिए उत्तराखंड के सबसे आसान विंटर ट्रैक
ट्रैवल
7 Photos
जनवरी में लेना चाहते हैं बर्फबारी का लुत्फ तो पैक कर लीजिए बैग, ये हैं भारत की सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन
ट्रैवल
7 Photos
नए साल में घूमने की है ख्वाहिश तो नोट कर लें ये टिप्स, इस वक्त मिलते हैं बेस्ट ऑफर और डिस्काउंट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'जंजीरों में बांधा... पिटाई से शरीर डबल रोटी बना...', मसूद अजहर के वायरल ऑडियो क्लिप में क्या खुलासे हुए?
दिल्ली NCR
दिल्ली में जहरीली हवा के बीच छाया घना कोहरा, जानें राजधानी में कब पड़ेगी कड़ाके की सर्दी
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
टेलीविजन
गौहर खान के काम को लेकर ससुरालवालों ने किए थे सवाल, पति जैद ने अब किया खुलासा
Advertisement
ट्रैवल
10 Photos
देश-विदेश के ये 10 शहर बने 2025 के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले डेस्टिनेशन, जानें टॉप ट्रैवल स्पॉट्स
ट्रैवल
6 Photos
2026 की टॉप ट्रैवल लिस्ट जारी, कनाडा की झीलों से लेकर कैरेबियन के व्हेल रिजर्व तक ये हैं सबसे हॉट डेस्टिनेशन
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion