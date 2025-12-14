देश-विदेश के ये 10 शहर बने 2025 के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले डेस्टिनेशन, जानें टॉप ट्रैवल स्पॉट्स

बार्सिलोना ने एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया. यहां शानदार इमारतें, स्वादिष्ट खाना और सुंदर समुद्र तट all in one मिलते हैं. गौडी की मशहूर रचनाएं जैसे सग्राडा फेमिलिया और पार्क गुएल देखने लोग दूर-दूर से आए. साथ ही, गोथिक क्वार्टर की पुरानी गलियां और बीच पर सैर लोगों को बहुत पसंद आई.