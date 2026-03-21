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हर हफ्ते करें ये आसान सी एक्सरसाइज, सुपर-शार्प रहेगी याद्दाश्त

फिजिकल एक्सरसाइज भी आपके दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है. नियमित एक्सरसाइज करने से न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि दिमाग भी तेज और चुस्त बनता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Mar 2026 05:24 PM (IST)
फिजिकल एक्सरसाइज भी आपके दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है. नियमित एक्सरसाइज करने से न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि दिमाग भी तेज और चुस्त बनता है.

हम सभी चाहते हैं कि हमारी मेमेारी और दिमाग हमेशा सक्रिय रहें, सिर्फ पढ़ाई या मानसिक अभ्यास ही नहीं, बल्कि फिजिकल एक्सरसाइज भी आपके दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है. नियमित एक्सरसाइज करने से न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि दिमाग भी तेज और चुस्त बनता है. तो आइए जानते हैं कि बताते हैं कि हर हफ्ते कौन सी आसान एक्सरसाइज करें और सुपर-शार्प मेमोरी पाएं.

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एक्सरसाइज को अक्सर शरीर को फिट और मजबूत बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि सक्रिय रहने से दिमाग के कई जरूरी स्किल भी सुधरते हैं, जैसे याददाश्त (Memory), समस्या समाधान (Problem Solving), तर्कशक्ति (Reasoning), फोकस और ध्यान सिर्फ 30 मिनट का हल्की एक्सरसाइज भी आपके दिमाग को एक्टिव रख सकता है.
एक्सरसाइज को अक्सर शरीर को फिट और मजबूत बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि सक्रिय रहने से दिमाग के कई जरूरी स्किल भी सुधरते हैं, जैसे याददाश्त (Memory), समस्या समाधान (Problem Solving), तर्कशक्ति (Reasoning), फोकस और ध्यान सिर्फ 30 मिनट का हल्की एक्सरसाइज भी आपके दिमाग को एक्टिव रख सकता है.
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हर तरह के एक्सरसाइज के अपने फायदे हैं. जैसे हल्का एक्सरसाइज चलना, स्ट्रेचिंग, मीडियम एक्सरसाइज तेज चलना, साइकिलिंग और तीव्र एक्सरसाइज दौड़ना, जंपिंग, HIIT. शोध से पता चला है कि हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज यानी High Intensity दिमाग के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है.
हर तरह के एक्सरसाइज के अपने फायदे हैं. जैसे हल्का एक्सरसाइज चलना, स्ट्रेचिंग, मीडियम एक्सरसाइज तेज चलना, साइकिलिंग और तीव्र एक्सरसाइज दौड़ना, जंपिंग, HIIT. शोध से पता चला है कि हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज यानी High Intensity दिमाग के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है.
Published at : 21 Mar 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
HIIT Exercises High Intensity Workouts Physical Fitness Light Exercises

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