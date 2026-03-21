हर हफ्ते करें ये आसान सी एक्सरसाइज, सुपर-शार्प रहेगी याद्दाश्त

एक्सरसाइज को अक्सर शरीर को फिट और मजबूत बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि सक्रिय रहने से दिमाग के कई जरूरी स्किल भी सुधरते हैं, जैसे याददाश्त (Memory), समस्या समाधान (Problem Solving), तर्कशक्ति (Reasoning), फोकस और ध्यान सिर्फ 30 मिनट का हल्की एक्सरसाइज भी आपके दिमाग को एक्टिव रख सकता है.