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Annual Health Checkup : हर साल जरूर कराएं ये 5 बॉडी टेस्ट, गंभीर बीमारी का टल जाएगा खतरा, यहां जानिए
Annual Health Checkup : स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसे हर 3 या 6 महीने में जांच कराने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन साल में एक बार कुछ हेल्थ टेस्ट जरूर कराने चाहिए.
आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर पहले से ज्यादा अलर्ट हो गए हैं. हल्की-सी परेशानी होने पर भी कई लोग खुद ही हेल्थ चेकअप पैकेज बुक करा लेते हैं. वहीं कुछ लोग बिना किसी परेशानी के भी हर कुछ महीनों में पूरे शरीर की जांच कराते रहते हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति को बार-बार फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए या फिर कुछ जरूरी टेस्ट ही काफी होते हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसे हर 3 या 6 महीने में जांच कराने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन साल में एक बार कुछ जरूरी हेल्थ टेस्ट जरूर करा लेने चाहिए. इससे कई गंभीर बीमारियों का शुरुआती चरण में ही पता लगाया जा सकता है और समय रहते इलाज शुरू किया जा सकता है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि हर साल कौन से 5 बॉडी टेस्ट जरूर कराएं.
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Published at : 08 Jul 2026 03:05 AM (IST)
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