विशेषज्ञों के मुताबिक, पूरे शरीर की सामान्य जांच के लिए CT स्कैन नहीं कराया जाता है. इसमें एक्स-रे रेडिएशन का यूज होता है. इसका यूज मुख्य रूप से दिल की धमनियों और फेफड़ों की जांच के लिए किया जाता है, वहीं MRI में किसी तरह का रेडिएशन नहीं होता है. बिना लक्षण वाले कुछ लोगों में, खासकर जिनमें कैंसर का खतरा ज्यादा हो, पूरे शरीर का MRI स्कैन शुरुआती कैंसर की पहचान के लिए कराया जा सकता है. अगर किसी भी हेल्थ चेकअप में कोई गड़बड़ी सामने आती है, तो आगे की जांच और इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए.