हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोफुल चार्ज पर चलेगी 180 KM, इस इलेक्ट्रिक बाइक की डिलीवरी हुई शुरू, जानें खासियत

फुल चार्ज पर चलेगी 180 KM, इस इलेक्ट्रिक बाइक की डिलीवरी हुई शुरू, जानें खासियत

Oben Rorr EVO: इसकी मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह केवल 3 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. बाइक में फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी मौजूद है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 08 Jul 2026 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग लगातार बढ़ रही है. अब तक बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर का दबदबा रहा है, लेकिन धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक बाइक्स की ओर भी ग्राहकों की रुचि बढ़ने लगी है. इसी बीच Oben Electric की नई इलेक्ट्रिक बाइक Rorr EVO ने लॉन्च होते ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. कंपनी ने अब इस बाइक की डिलीवरी शुरू कर दी है. खास बात यह है कि लॉन्च के महज 15 दिनों के अंदर इस बाइक को 25 हजार से ज्यादा बुकिंग मिल गई थीं.

कंपनी के मुताबिक, सबसे पहले पहले बैच के ग्राहकों को एक स्पेशल कार्यक्रम के दौरान बाइक सौंपी गई है. इसके बाद आने वाले दिनों में देशभर में मौजूद लगभग 150 शोरूम के जरिए ग्राहकों को डिलीवरी दी जाएगी. बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी ने अपने प्रोडक्शन में भी तेजी लाने का फैसला किया है, ताकि ग्राहकों को लंबा इंतजार न करना पड़े. Oben Electric की प्रोडक्शन क्षमता सालाना एक लाख इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने की है.

इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत और परफॉर्मेंस

अगर कीमत की बात करें तो Oben Rorr EVO को मई 2026 में 1.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. परफॉर्मेंस के मामले में भी यह बाइक काफी दमदार मानी जा रही है. इसमें 9 kW की इलेक्ट्रिक मोटर और 3.4 kWh की LFP बैटरी दी गई है. कंपनी का दावा है कि यह बाइक एक बार फुल चार्ज होने पर 180 किलोमीटर तक चल सकती है.

इसकी मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह केवल 3 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. इसके अलावा फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है, जिससे बैटरी सिर्फ 90 मिनट में 80 फीसदी तक चार्ज हो जाती है. कंपनी इस बैटरी पर 8 साल की वारंटी भी दे रही है.

कैसे हैं बाइक के फीचर्स?

फीचर्स की बात करें तो Oben Rorr EVO में कई मॉडर्न तकनीकें शामिल की गई हैं. कंपनी का दावा है कि यह इंडस्ट्री की पहली ऐसी बाइक है जिसमें SmartIQ तकनीक दी गई है. यह AI बेस्ड सिस्टम राइडिंग के हिसाब से बाइक की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है और रेंज को लगभग 15 फीसदी तक बढ़ाने में मदद करता है.  इसके अलावा बाइक में प्रोजेक्टर हेडलैंप, 5 इंच का कलर TFT डिस्प्ले, ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट, नेविगेशन, जियो-फेंसिंग, रिमोट इमोबिलाइजेशन और Argus कनेक्टेड टेक्नोलॉजी जैसे कई स्मार्ट फीचर्स भी दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें:- सिर्फ 6 लाख रुपये में Maruti पेश करने जा रही नई SUV, Tata Punch की बढ़ेगी टेंशन

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 08 Jul 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Auto News Bike News Oben Rorr Oben Rorr Evo
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
फुल चार्ज पर चलेगी 180 KM, इस इलेक्ट्रिक बाइक की डिलीवरी हुई शुरू, जानें खासियत
फुल चार्ज पर चलेगी 180 KM, इस इलेक्ट्रिक बाइक की डिलीवरी हुई शुरू, जानें खासियत
ऑटो
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का E-20 पर आया बयान, बोले इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं- जानिए और क्या कहा
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का E-20 पर आया बयान, बोले इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं- जानिए और क्या कहा
ऑटो
इस राज्य में अब DL बनवाना इतना आसान नहीं! अप्लाई करने के लिए देना होगा ये सर्टिफिकेट
इस राज्य में अब DL बनवाना इतना आसान नहीं! अप्लाई करने के लिए देना होगा ये सर्टिफिकेट
ऑटो
एथेनॉल वाला फ्यूल नहीं चाहिए, जानें दिल्ली में अब कहां-कहां मिल रहा एकदम प्योर पेट्रोल?
एथेनॉल वाला फ्यूल नहीं चाहिए, जानें दिल्ली में अब कहां-कहां मिल रहा एकदम प्योर पेट्रोल?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China
Ram Mandir Donation | Bharat Ki Baat : चंपत के अहंकार में आस्था की लूट! | Champat Rai
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi Indonesia Highest Civilian Honour: इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान पर BJP का विपक्ष पर हमला, कहा- इस्लामोफोबिया नैरेटिव हुआ ध्वस्त
इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान पर BJP का विपक्ष पर हमला, कहा- इस्लामोफोबिया नैरेटिव हुआ ध्वस्त
स्पोर्ट्स
Ind Vs Eng 3rd T-20 Highlights: ऐसी शर्मनाक हार कभी नहीं... इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाजी ध्वस्त, 125 रन से हारे
ऐसी शर्मनाक हार कभी नहीं... इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाजी ध्वस्त, 125 रन से हारे
महाराष्ट्र
मुंबई के हाई सिक्योरिटी लोकभवन में जवान ने खुद को मारी गोली, जांच में जुटी पुलस
मुंबई के हाई सिक्योरिटी लोकभवन में जवान ने खुद को मारी गोली, जांच में जुटी पुलस
बॉलीवुड
'ये किसने कहा...' सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस के दावे पर हेमा मालिनी बोलीं- हमें बहुत कम पैसे मिलते थे
'ये किसने कहा...' सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस के दावे पर हेमा मालिनी बोलीं- हमें बहुत कम पैसे मिलते थे
विश्व
PoK में इंकलाब, चूर हुआ आसिम मुनीर का ख्वाब…, 29 दिनों के आंदोलन के बाद अब आजादी का काउंटडाउन शुरू!
PoK में इंकलाब, चूर हुआ आसिम मुनीर का ख्वाब…, 29 दिनों के आंदोलन के बाद अब आजादी का काउंटडाउन शुरू!
बिजनेस
Explained: जून 2026 में 3.6 लाख EV गाड़ियां बिकीं! जबकि पूरे देश में सिर्फ 27 हजार चार्जिंग स्टेशन, क्या बढ़ेगा 'चार्जिंग संकट'?
जून 2026 में 3.6 लाख EV गाड़ियां बिकीं! देश में सिर्फ 27,737 स्टेशन, क्या बढ़ेगा चार्जिंग संकट?
इंडिया
खत्म नहीं हो रहे विजय थलापति की राह में बिछे कांटे, अब हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका! क्या जाएगी CM की कुर्सी?
विजय थलापति की जाएगी CM पद की कुर्सी? मद्रास हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका!
ट्रेंडिंग
बच्चों जैसी जिद्दी है ये भैंस! बिना TV देखे नहीं देती एक बूंद दूध, नखरे देख पकड़ लेंगे सिर- वीडियो वायरल
बच्चों जैसी जिद्दी है ये भैंस! बिना TV देखे नहीं देती एक बूंद दूध, नखरे देख पकड़ लेंगे सिर
ENT LIVE
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
Embed widget