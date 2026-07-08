फुल चार्ज पर चलेगी 180 KM, इस इलेक्ट्रिक बाइक की डिलीवरी हुई शुरू, जानें खासियत

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग लगातार बढ़ रही है. अब तक बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर का दबदबा रहा है, लेकिन धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक बाइक्स की ओर भी ग्राहकों की रुचि बढ़ने लगी है. इसी बीच Oben Electric की नई इलेक्ट्रिक बाइक Rorr EVO ने लॉन्च होते ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. कंपनी ने अब इस बाइक की डिलीवरी शुरू कर दी है. खास बात यह है कि लॉन्च के महज 15 दिनों के अंदर इस बाइक को 25 हजार से ज्यादा बुकिंग मिल गई थीं.

कंपनी के मुताबिक, सबसे पहले पहले बैच के ग्राहकों को एक स्पेशल कार्यक्रम के दौरान बाइक सौंपी गई है. इसके बाद आने वाले दिनों में देशभर में मौजूद लगभग 150 शोरूम के जरिए ग्राहकों को डिलीवरी दी जाएगी. बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी ने अपने प्रोडक्शन में भी तेजी लाने का फैसला किया है, ताकि ग्राहकों को लंबा इंतजार न करना पड़े. Oben Electric की प्रोडक्शन क्षमता सालाना एक लाख इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने की है.

इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत और परफॉर्मेंस

अगर कीमत की बात करें तो Oben Rorr EVO को मई 2026 में 1.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. परफॉर्मेंस के मामले में भी यह बाइक काफी दमदार मानी जा रही है. इसमें 9 kW की इलेक्ट्रिक मोटर और 3.4 kWh की LFP बैटरी दी गई है. कंपनी का दावा है कि यह बाइक एक बार फुल चार्ज होने पर 180 किलोमीटर तक चल सकती है.

इसकी मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह केवल 3 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. इसके अलावा फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है, जिससे बैटरी सिर्फ 90 मिनट में 80 फीसदी तक चार्ज हो जाती है. कंपनी इस बैटरी पर 8 साल की वारंटी भी दे रही है.

कैसे हैं बाइक के फीचर्स?

फीचर्स की बात करें तो Oben Rorr EVO में कई मॉडर्न तकनीकें शामिल की गई हैं. कंपनी का दावा है कि यह इंडस्ट्री की पहली ऐसी बाइक है जिसमें SmartIQ तकनीक दी गई है. यह AI बेस्ड सिस्टम राइडिंग के हिसाब से बाइक की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है और रेंज को लगभग 15 फीसदी तक बढ़ाने में मदद करता है. इसके अलावा बाइक में प्रोजेक्टर हेडलैंप, 5 इंच का कलर TFT डिस्प्ले, ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट, नेविगेशन, जियो-फेंसिंग, रिमोट इमोबिलाइजेशन और Argus कनेक्टेड टेक्नोलॉजी जैसे कई स्मार्ट फीचर्स भी दिए गए हैं.

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