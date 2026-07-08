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Easy Monsoon Snacks: बारिश के मौसम में झटपट बनाएं ये टेस्टी नाश्ता, मेहमान भी कहेंगे कहां से सीखा?
Easy Monsoon Snacks: बारिश के मौसम में झटपट बनने वाली कॉर्न भेल स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल है. यह आसान, हेल्दी और पूरे परिवार के लिए परफेक्ट स्नैक है.
बारिश के मौसम में जब बाहर बूंदें टपक रही हों तो ऐसे में मन कुछ चटपटा खाने का करने लगता है, ऐसे में कॉर्न भेल से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता. यह एक ऐसी डिश है जो न सिर्फ बनाने में आसान है बल्कि स्वाद में भी लाजवाब है. मीठे कॉर्न के दानों में जब प्याज, टमाटर, नींबू और मसालों का तड़का लगता है, तो उसे खाने में अलग ही मजा आता है. यही वजह है कि यह डिश काफी लोगों की पसंदीदा बन चुकी है.
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Published at : 08 Jul 2026 12:05 AM (IST)
Tags :Monsoon Snacks Corn Bhel Recipe
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