इस डिश की एक और खूबी यह है के इसे कई अलग-अलग चीजें मिलाकर बनाया जासकता है. आप इसमें अपनी पसंद के अनुसार बदलाव कर सकते हैं. कोई इसमें अनार के दाने डालना पसंद करता है तो कोई सेव या भुनी हुई मूंगफली के साथ. कुछ लोग इसमें दही मिलाकर इसे और मलाईदार बना लेते हैं, तो कुछ हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ पसंद करते हैं. यही वजह है कि हर घर में इसका स्वाद थोड़ा अलग और खास होता है.