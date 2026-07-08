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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडEasy Monsoon Snacks: बारिश के मौसम में झटपट बनाएं ये टेस्टी नाश्ता, मेहमान भी कहेंगे कहां से सीखा?

Easy Monsoon Snacks: बारिश के मौसम में झटपट बनाएं ये टेस्टी नाश्ता, मेहमान भी कहेंगे कहां से सीखा?

Easy Monsoon Snacks: बारिश के मौसम में झटपट बनने वाली कॉर्न भेल स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल है. यह आसान, हेल्दी और पूरे परिवार के लिए परफेक्ट स्नैक है.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 Jul 2026 12:05 AM (IST)
Easy Monsoon Snacks: बारिश के मौसम में झटपट बनने वाली कॉर्न भेल स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल है. यह आसान, हेल्दी और पूरे परिवार के लिए परफेक्ट स्नैक है.

बारिश के मौसम में जब बाहर बूंदें टपक रही हों तो ऐसे में मन कुछ चटपटा खाने का करने लगता है, ऐसे में कॉर्न भेल से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता. यह एक ऐसी डिश है जो न सिर्फ बनाने में आसान है बल्कि स्वाद में भी लाजवाब है. मीठे कॉर्न के दानों में जब प्याज, टमाटर, नींबू और मसालों का तड़का लगता है, तो उसे खाने में अलग ही मजा आता है. यही वजह है कि यह डिश काफी लोगों की पसंदीदा बन चुकी है.

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कॉर्न भेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बनाने में मुश्किल से दस मिनट लगते हैं. उबले हुए या भुने हुए मक्के के दानों को बस बारीक कटी सब्जियों के साथ मिलाना है और ऊपर से चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, नींबू का रस और हरा धनिया डालना है. न तेल, न ज्यादा तैयारी. यही कारण है कि यह डिश उन लोगों के लिए भी परफेक्ट है जो कुकिंग में नए हैं या जल्दी में कुछ स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं.
कॉर्न भेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बनाने में मुश्किल से दस मिनट लगते हैं. उबले हुए या भुने हुए मक्के के दानों को बस बारीक कटी सब्जियों के साथ मिलाना है और ऊपर से चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, नींबू का रस और हरा धनिया डालना है. न तेल, न ज्यादा तैयारी. यही कारण है कि यह डिश उन लोगों के लिए भी परफेक्ट है जो कुकिंग में नए हैं या जल्दी में कुछ स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं.
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सेहत के नजरिए से देखें तो कॉर्न भेल एक बेहतरीन विकल्प है. मक्का फाइबर से भरपूर है जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, वहीं इसमें मौजूद विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं. काफी चीजों की तुलना में यह हल्की डिश है, इसलिए इसे बेझिझक खाया जा सकता है. बारिश के मौसम में जब पकौड़े और समोसे जैसी तली चीजों से पेट भारी हो जाता है, तब कॉर्न भेल एक हेल्दी स्नैक्स की तरह काम करती है.
सेहत के नजरिए से देखें तो कॉर्न भेल एक बेहतरीन विकल्प है. मक्का फाइबर से भरपूर है जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, वहीं इसमें मौजूद विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं. काफी चीजों की तुलना में यह हल्की डिश है, इसलिए इसे बेझिझक खाया जा सकता है. बारिश के मौसम में जब पकौड़े और समोसे जैसी तली चीजों से पेट भारी हो जाता है, तब कॉर्न भेल एक हेल्दी स्नैक्स की तरह काम करती है.
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इस डिश की एक और खूबी यह है के इसे कई अलग-अलग चीजें मिलाकर बनाया जासकता है. आप इसमें अपनी पसंद के अनुसार बदलाव कर सकते हैं. कोई इसमें अनार के दाने डालना पसंद करता है तो कोई सेव या भुनी हुई मूंगफली के साथ. कुछ लोग इसमें दही मिलाकर इसे और मलाईदार बना लेते हैं, तो कुछ हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ पसंद करते हैं. यही वजह है कि हर घर में इसका स्वाद थोड़ा अलग और खास होता है.
इस डिश की एक और खूबी यह है के इसे कई अलग-अलग चीजें मिलाकर बनाया जासकता है. आप इसमें अपनी पसंद के अनुसार बदलाव कर सकते हैं. कोई इसमें अनार के दाने डालना पसंद करता है तो कोई सेव या भुनी हुई मूंगफली के साथ. कुछ लोग इसमें दही मिलाकर इसे और मलाईदार बना लेते हैं, तो कुछ हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ पसंद करते हैं. यही वजह है कि हर घर में इसका स्वाद थोड़ा अलग और खास होता है.
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जब बात मेहमानों को इंप्रेस करने की आती है, तो कॉर्न भेल एक सीक्रेट हथियार साबित हो सकती है. इसे छोटी कटोरियों या शॉट ग्लासेज में सजाकर परोसें, ऊपर से थोड़ा सा सेव और धनिया पत्ती छिड़क दें. मेहमान भी इसे खाने के बाद तारीफ किए बीना नहीं रह पाएंगे.
जब बात मेहमानों को इंप्रेस करने की आती है, तो कॉर्न भेल एक सीक्रेट हथियार साबित हो सकती है. इसे छोटी कटोरियों या शॉट ग्लासेज में सजाकर परोसें, ऊपर से थोड़ा सा सेव और धनिया पत्ती छिड़क दें. मेहमान भी इसे खाने के बाद तारीफ किए बीना नहीं रह पाएंगे.
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बच्चों को अक्सर सादी सब्जियां या हेल्दी चीजें खिलाना मुश्किल काम होता है, लेकिन कॉर्न भेल के साथ यह दिक्कत आसानी से हल हो जाती है. मीठे मक्के का स्वाद बच्चों को पहले से ही पसंद आता है, और जब उसमें हल्का चटपटापन मिलाया जाता है तो यह डिश उनके लिए और भी दिलचस्प बन जाती है. इस तरह कॉर्न भेल सिर्फ बड़ों की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की पसंदीदा डिश बन जाती है.
बच्चों को अक्सर सादी सब्जियां या हेल्दी चीजें खिलाना मुश्किल काम होता है, लेकिन कॉर्न भेल के साथ यह दिक्कत आसानी से हल हो जाती है. मीठे मक्के का स्वाद बच्चों को पहले से ही पसंद आता है, और जब उसमें हल्का चटपटापन मिलाया जाता है तो यह डिश उनके लिए और भी दिलचस्प बन जाती है. इस तरह कॉर्न भेल सिर्फ बड़ों की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की पसंदीदा डिश बन जाती है.
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साथ ही अगर आप ऑफिस के लिए हल्का और झटपट बनने वाला टिफिन ढूंढ रहे हैं, तो कॉर्न भेल एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है. इसे बनाने में जितना कम समय लगता है, उतना ही यह पेट भरने और एनर्जी देने में भी असरदार है. सुबह के व्यस्त समय में जब खाना बनाने की जल्दी होती है, तब यह डिश कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाती है.
साथ ही अगर आप ऑफिस के लिए हल्का और झटपट बनने वाला टिफिन ढूंढ रहे हैं, तो कॉर्न भेल एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है. इसे बनाने में जितना कम समय लगता है, उतना ही यह पेट भरने और एनर्जी देने में भी असरदार है. सुबह के व्यस्त समय में जब खाना बनाने की जल्दी होती है, तब यह डिश कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाती है.
Published at : 08 Jul 2026 12:05 AM (IST)
Tags :
Monsoon Snacks Corn Bhel Recipe

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