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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई के हाई सिक्योरिटी लोकभवन में जवान ने खुद को मारी गोली, जांच में जुटी पुलस

मुंबई के हाई सिक्योरिटी लोकभवन में जवान ने खुद को मारी गोली, जांच में जुटी पुलस

Mumbai News In Hindi: राइफल से आत्महत्या किए जाने के मामले में जांच तेज हो गई है. शुरुआती जांच में पुलिस और एसआरपीएफ कई पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 08 Jul 2026 06:36 AM (IST)
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मुंबई के हाई सिक्योरिटी क्षेत्र मालाबार हिल स्थित महाराष्ट्र लोकभवन में ड्यूटी के दौरान राज्य रिजर्व पुलिस बल (SRPF) ग्रुप-16, कोल्हापुर के कांस्टेबल कौस्तुभ सांगले द्वारा कथित तौर पर अपनी सर्विस एसएलआर (SLR) राइफल से आत्महत्या किए जाने के मामले में जांच तेज हो गई है. शुरुआती जांच में पुलिस और एसआरपीएफ कई पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, कौस्तुभ सांगले वर्ष 2024 बैच का एसआरपीएफ कांस्टेबल था. प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उसकी पोस्टिंग मुंबई में हुई थी. वह 10 जून को मुंबई पहुंचा था और उसकी ड्यूटी महाराष्ट्र लोकभवन में लगाई गई थी, जो राज्य सरकार का अति संवेदनशील और हाई सिक्योरिटी परिसर माना जाता है. DCP रागसुदा आर ने बताया की कुछ निजी कारणों से उसने यह कदम उठाया. पुलिस को कौस्तुभ के पास से सुसाइड नोट मिला है, हम उसकी जाँच कर रहे हैं .

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ड्यूटी के दौरान उठाया आत्मघाती कदम

सूत्रों के अनुसार, सोमवार को कौस्तुभ की ड्यूटी शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक लोकभवन के टावर-2 पर थी. एसआरपीएफ में सुरक्षा ड्यूटी हर तीन घंटे में बदली जाती है. बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान वह एक कमरेनुमा स्थान पर गया और अपनी सर्विस एसएलआर राइफल से खुद को गोली मार ली. एसएलआर की 7.62 एमएम की गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

रात करीब 9 बजे जब अगली शिफ्ट का जवान उसे रिलीव करने पहुंचा तो उसने खून देखा और तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी. इसके बाद लोकभवन परिसर में हड़कंप मच गया. मालाबार हिल पुलिस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने हथियार जब्त कर लिया और फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी.

पुलिस ने की प्रेम संबंध की भी जांच

सूत्रों के मुताबिक, जांच में प्रेम संबंध का एंगल भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि कौस्तुभ का एक महिला पुलिस कांस्टेबल से प्रेम संबंध था, जो मीरा-भायंदर पुलिस में तैनात है. दोनों के बीच काफी समय से संबंध थे और शादी की भी चर्चा चल रही थी.

हालांकि, बाद में महिला कांस्टेबल ने कथित तौर पर शादी करने से इनकार कर दिया. इसके बाद उसके परिवार ने उसकी शादी एक अन्य पुलिस कांस्टेबल से तय कर दी. सूत्रों का कहना है कि इस घटना के बाद कौस्तुभ गहरे मानसिक तनाव में रहने लगा था.

होने वाले दूल्हे को भेजीं तस्वीरें

जांच से जुड़े सूत्रों का दावा है कि महिला कांस्टेबल की शादी तय होने के बाद कौस्तुभ ने कथित तौर पर महिला के साथ अपनी कई निजी तस्वीरें उसके होने वाले पति को भेजीं. पुलिस यह जांच कर रही है कि इन तस्वीरों को भेजने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था और क्या इससे दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद पैदा हुआ था.

कई बार दी थी आत्महत्या की धमकी

सूत्रों के अनुसार, कौस्तुभ ने महिला कांस्टेबल को कई बार फोन कर आत्महत्या करने की धमकी भी दी थी. बताया जा रहा है कि महिला कांस्टेबल ने इस संबंध में भायंदर पुलिस को पहले ही जानकारी दी थी कि कौस्तुभ ऐसा कदम उठा सकता है.

अब जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि इस सूचना के बाद क्या कार्रवाई की गई थी, क्या वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई थी और क्या किसी स्तर पर उसे काउंसलिंग या अन्य सहायता उपलब्ध कराई गई थी.

पारिवारिक जीवन भी रहा कठिन

जांच में कौस्तुभ की पारिवारिक परिस्थितियां भी सामने आई हैं. सूत्रों के अनुसार, जब वह छोटा था तभी उसकी मां का निधन हो गया था. बाद में उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी. उसकी दो बहनें थीं, जिनमें से एक ने कई वर्ष पहले आत्महत्या कर ली थी, जबकि दूसरी बहन की शादी हो चुकी है.पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या पारिवारिक परिस्थितियों और हाल के घटनाक्रम का उसके मानसिक स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ा था.

मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन की भी होगी जांच

जांच का एक अहम पहलू एसआरपीएफ की आंतरिक प्रक्रिया भी है. सूत्रों के मुताबिक, पुलिस और एसआरपीएफ यह पता लगा रहे हैं कि जवानों का निर्धारित अंतराल पर होने वाला मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन (मेंटल इवैल्यूएशन) कौस्तुभ का समय पर हुआ था या नहीं. मालाबार हिल पुलिस ने इस मामले की जानकारी एसआरपीएफ अधिकारियों को दे दी है. पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु (ADR) दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 08 Jul 2026 06:36 AM (IST)
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