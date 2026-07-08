जुलाई की ये फसल बना देगी मालामाल, पानी कम और बंजर जमीन पर भी रिकॉर्डतोड़ उत्पादन

Vetiver Farming Tips: अगर आपके पास भी ऐसी जमीन पड़ी है जहां पानी की भारी कमी है या जो बिल्कुल बंजर हो चुकी है. तो अब परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी जादुई फसल के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी किस्मत बदल सकती है. जी हां. हम बात कर रहे हैं खस की खेती की.

जिसे आम बोलचाल में वेटिवर भी कहा जाता है. इस फसल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है और यह बंजर से बंजर जमीन पर भी रिकॉर्डतोड़ उत्पादन दे सकती है. खास तौर पर जुलाई का महीना इसकी बुवाई के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है.

जुलाई में ऐसे करें खस की बुवाई

खस की खेती सामान्य फसलों की तरह बीजों से नहीं होती. बल्कि इसके लिए पुराने पौधों की जड़ों से निकले हुए कल्लों का इस्तेमाल किया जाता है. जुलाई महीना इसकी रोपाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. अच्छी बारिश होने के बाद खेत की तैयारी करके आप इसमें 2x1 फीट की दूरी पर लाइन बनाकर ये कल्ले लगा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: कम खर्चे में चाहिए तिल की रिकॉर्डतोड़ पैदावार? तो अपने खेत में आजमाएं ये टॉप 4 वैरायटी

इस दूरी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जिससे पौधों को फैलने के लिए सही जगह मिले. मानसून की बारिश शुरुआत में इसे जमने में मदद करती है. और देखते ही देखते यह बंजर जमीन पर भी अपनी मजबूत पकड़ बना लेता है. यह एक बार लग जाए तो सालों तक इसका फायदा मिलता रहता है.

कम देखभाल में ही काम हो जाता है

खस की खेती में सबसे बड़ा फायदा इसकी लो-मेंटेनेंस है. शुरुआत में आपको बस हल्की सिंचाई और खरपतवार की सफाई पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है जिससे कल्ले ठीक से जम जाएं. लेकिन एक बार जब पौधे खेत में पूरी तरह से सैट हो जाते हैं. तो उन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं रहती.

पानी की बहुत कम जरूरत

यह फसल सूखे को आसानी से झेल सकती है. और यहां तक कि बंजर जमीन पर भी बिना किसी एक्स्ट्रा खाद या पेस्टिसाइड के शानदार उत्पादन देती है. किसान बस कुछ महीनों की हल्की देखरेख के बाद इस फसल से बंपर मुनाफा कमाकर मालामाल बन सकते हैं. इसकी जड़ों से निकलने वाला तेल और अन्य प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत ऊंचे दामों पर बिकते हैं.

यह भी पढ़ें: भारत में कहां होता है सबसे ज्यादा अल्फांसो मैंगो, क्या अपने फार्म हाउस में भी कर सकते हैं इसकी खेती?