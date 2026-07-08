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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: सिया गोयल' के खौफ से कांपा पति! पहाड़ों पर घूमने निकले शख्स ने बीवी से बांध लिया हाथ

Video: सिया गोयल' के खौफ से कांपा पति! पहाड़ों पर घूमने निकले शख्स ने बीवी से बांध लिया हाथ

Viral Video: दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जिसमें एक कपल पहाड़ों पर वादियों के मजे लेता दिखाई दे रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 08 Jul 2026 07:02 AM (IST)
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पुणे में अपने मंगेतर को पहाड़ से धक्का देकर मारने की आरोपी सिया गोयल का केस इन दिनों चर्चा में है. इस केस को लेकर ही देश के बाकी मर्दों में भी डर का माहौल बना हुआ है. कब कहां कौनसा हादसा हो जाए इसलिए कोई बॉडीगार्ड लेकर हनीमून मनाने निकला है तो कोई बीवी के हाथ से अपना हाथ बांधे वादियों के मजे ले रहा है, अगर मरेंगे तो दोनों मरेंगे वरना कोई नहीं. जी हां, एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वादियां घूमते एक पति ने अपना हाथ पत्नी के हाथों से बांधा हुआ है.

पत्नी के हाथ से हाथ बांधे वादियां देखने पहुंचा पति

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जिसमें एक कपल पहाड़ों पर वादियों के मजे लेता दिखाई दे रहा है. इस दौरान जब कैमरा पति के हाथ पर जाता है तो देखने वालों को हैरानी होने लगती है. पति ने अपना हाथ पत्नी के हाथों से एक कपड़े की मदद से बांधा हुआ है. अब ये बिछड़ने का डर है या पत्नी का खौफ वो तो यूजर्स को ही तय करने दीजिए, लेकिन एक बात तय हो गई है कि अपने मंगेतर को पहाड़ों से धक्का देने की आरोपी सिया गोयल ने देशभर के मर्दों में डर जरूर पैदा कर दिया है.

सिया गोयल पर हाल ही में लगा है मंगेतर को धक्का देकर मारने का आरोप

आपको बता दें कि पुलिस जांच के अनुसार, सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर अपने मंगेतर, 26 वर्षीय व्यवसायी केतन अग्रवाल को लोहगढ़ किले की गहरी खाई में धक्का देकर मारने की साजिश रची थी. शुरुआत में इसे एक हादसा या दुर्घटना दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सघन जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.

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यूजर्स बोले, भाई ने गजब का दिमाग लगाया है

वीडियो को @magbhu55 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पति के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा है. एक और यूजर ने लिखा...ट्रिप पर इसी तरह से आना चाहिए, पता नहीं कब क्या हो जाए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पति ने दिमाग लगाया है. मरेंगे तो दोनों मरेंगे.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 08 Jul 2026 07:02 AM (IST)
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