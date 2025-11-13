पैर पर पैर रखकर सोने से घटती है आयु? जानिए इसके पीछे का धार्मिक और ज्योतिषीय सच?

पौराणिक कथाओं के मुताबिक, भगवान कृष्ण के पैर में एक मणि का आभूषण था, जो सदैव चमकता ही रहता था. एक दिन भगवान श्रीकृष्ण पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर त्रिभंगी मुद्रा में विश्राम कर रहे थे. उसी दौरान एक बहेलिए ने मणि को हिरण का आंख समझ लिया और तीर चल दी, जो श्रीकृष्ण के पैर में जा लगी.