बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
पैर पर पैर रखकर सोने से घटती है आयु? जानिए इसके पीछे का धार्मिक और ज्योतिषीय सच?

पैर पर पैर रखकर सोने से घटती है आयु? जानिए इसके पीछे का धार्मिक और ज्योतिषीय सच?

हिंदू धर्म में पैर पर पैर रखकर सोना या बैठना अशुभ माना जाता है. शास्त्रों के साथ-साथ ज्योतिष नजरिए से भी इसे गलत माना जाता है. आइए जानते हैं आखिर क्यों त्रिभंगी अवस्था में बैठना या सोना गलत है?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 13 Nov 2025 09:00 AM (IST)
हिंदू धर्म में पैर पर पैर रखकर सोना या बैठना अशुभ माना जाता है. शास्त्रों के साथ-साथ ज्योतिष नजरिए से भी इसे गलत माना जाता है. आइए जानते हैं आखिर क्यों त्रिभंगी अवस्था में बैठना या सोना गलत है?

पैर पर पैर रखकर सोना सही है या गलत

1/5
हिंदू धर्म में कई ऐसी मान्यताए, नियम और आदतें हैं जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है. इन्हीं में से एक आदत पैर के ऊपर पैर रखकर सोने या बैठने की है. शास्त्रों में इस आदत को खराब माना जाता है. आइए जानते हैं इसके पीछे का धार्मिक कारण क्या है?
हिंदू धर्म में कई ऐसी मान्यताए, नियम और आदतें हैं जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है. इन्हीं में से एक आदत पैर के ऊपर पैर रखकर सोने या बैठने की है. शास्त्रों में इस आदत को खराब माना जाता है. आइए जानते हैं इसके पीछे का धार्मिक कारण क्या है?
2/5
पौराणिक कथाओं के मुताबिक, भगवान कृष्ण के पैर में एक मणि का आभूषण था, जो सदैव चमकता ही रहता था. एक दिन भगवान श्रीकृष्ण पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर त्रिभंगी मुद्रा में विश्राम कर रहे थे. उसी दौरान एक बहेलिए ने मणि को हिरण का आंख समझ लिया और तीर चल दी, जो श्रीकृष्ण के पैर में जा लगी.
पौराणिक कथाओं के मुताबिक, भगवान कृष्ण के पैर में एक मणि का आभूषण था, जो सदैव चमकता ही रहता था. एक दिन भगवान श्रीकृष्ण पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर त्रिभंगी मुद्रा में विश्राम कर रहे थे. उसी दौरान एक बहेलिए ने मणि को हिरण का आंख समझ लिया और तीर चल दी, जो श्रीकृष्ण के पैर में जा लगी.
3/5
मान्यताओं के मुताबिक इस तीर के लगने से श्रीकृष्ण बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए. इसके बाद से यह बात सामाजिक मान्यताओं में फैलती चली गई कि पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर सोने से आयु घटती है. इसलिए घर के बड़े बुजुर्ग भी पैर पर पैर रखकर सोने से मना करते हैं.
मान्यताओं के मुताबिक इस तीर के लगने से श्रीकृष्ण बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए. इसके बाद से यह बात सामाजिक मान्यताओं में फैलती चली गई कि पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर सोने से आयु घटती है. इसलिए घर के बड़े बुजुर्ग भी पैर पर पैर रखकर सोने से मना करते हैं.
4/5
शास्त्रों के मुताबिक, पैर पर पैर चढ़ाकर सोने से मां लक्ष्मी भी नाराज होती है. मान्यता ऐसी भी है कि इस आदत के कारण ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है और व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
शास्त्रों के मुताबिक, पैर पर पैर चढ़ाकर सोने से मां लक्ष्मी भी नाराज होती है. मान्यता ऐसी भी है कि इस आदत के कारण ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है और व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
5/5
ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, दक्षिण दिशा की ओर पैर पर पैर रखकर सोने से बुरे सपने आते हैं. इसलिए हमेशा उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोना चाहिए. किंतु पैर पर पैर रखकर नहीं.
ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, दक्षिण दिशा की ओर पैर पर पैर रखकर सोने से बुरे सपने आते हैं. इसलिए हमेशा उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोना चाहिए. किंतु पैर पर पैर रखकर नहीं.
Published at : 13 Nov 2025 09:00 AM (IST)
Tags :
Hinduism Lord Vishnu Bad Habit

ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Embed widget