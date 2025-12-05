Friday puja: शुक्रवार को करें ये खास उपाय, लक्ष्मी कृपा से कभी नहीं होगी धन की कमी

सनातन धर्म में शुक्रवार के दिन का बेहद खास महत्व होता है. ये दिन धन और वैभव की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है. शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में खुशहाली आती है. तो ऐसे में शुक्रवार को करें ये खास उपाय, घर में कभी नहीं होगी आर्थिक तंगी.