Friday puja: शुक्रवार को करें ये खास उपाय, लक्ष्मी कृपा से कभी नहीं होगी धन की कमी

Friday puja: शुक्रवार को करें ये खास उपाय, लक्ष्मी कृपा से कभी नहीं होगी धन की कमी

Friday worship: शुक्रवार का दिन धन और वैभव की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो करें ये खास उपाय. घर में कभी नहीं होगी आर्थिक तंगी.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 05 Dec 2025 07:30 AM (IST)
Friday worship: शुक्रवार का दिन धन और वैभव की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो करें ये खास उपाय. घर में कभी नहीं होगी आर्थिक तंगी.

शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है

1/6
सनातन धर्म में शुक्रवार के दिन का बेहद खास महत्व होता है. ये दिन धन और वैभव की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है. शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में खुशहाली आती है. तो ऐसे में शुक्रवार को करें ये खास उपाय, घर में कभी नहीं होगी आर्थिक तंगी.
सनातन धर्म में शुक्रवार के दिन का बेहद खास महत्व होता है. ये दिन धन और वैभव की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है. शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में खुशहाली आती है. तो ऐसे में शुक्रवार को करें ये खास उपाय, घर में कभी नहीं होगी आर्थिक तंगी.
2/6
आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के सामने एक सिक्का रख दें. इसके बाद लक्ष्मी जी की पूरी विधि-विधान से पूजा करें और अपने गुनाहों की माफी मांगे और ठीक अगले दिन इस सिक्के में लाल कपड़ा बांधकर अपने पास रख लें.
आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के सामने एक सिक्का रख दें. इसके बाद लक्ष्मी जी की पूरी विधि-विधान से पूजा करें और अपने गुनाहों की माफी मांगे और ठीक अगले दिन इस सिक्के में लाल कपड़ा बांधकर अपने पास रख लें.
3/6
शुक्रवार के दिन नीम के पेड़ में जल चढ़ाने से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है. साथ ही ग्रह दोषों से भी छुटकारा प्राप्त होता है. यह उपाय विशेष रूप से शुक्रवार की सुबह स्नान करने के बाद करना बेहद शुभ माना जाता है.
शुक्रवार के दिन नीम के पेड़ में जल चढ़ाने से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है. साथ ही ग्रह दोषों से भी छुटकारा प्राप्त होता है. यह उपाय विशेष रूप से शुक्रवार की सुबह स्नान करने के बाद करना बेहद शुभ माना जाता है.
4/6
शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें.
शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें.
5/6
ज्योतिष के अनुसार, शुक्रवार के दिन चींटियों को आटा और चीनी फेटकर खिलाने से ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है, जिससे अटके हुए काम फिर से शुरू हो जाते हैं और कार्यों में कामयाबी मिलती है.
ज्योतिष के अनुसार, शुक्रवार के दिन चींटियों को आटा और चीनी फेटकर खिलाने से ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है, जिससे अटके हुए काम फिर से शुरू हो जाते हैं और कार्यों में कामयाबी मिलती है.
6/6
शुक्रवार के दिन 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' और 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' जैसे मंत्रों का जाप कर सकते हैं. इस मंत्र के जाप से धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.
शुक्रवार के दिन 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' और 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' जैसे मंत्रों का जाप कर सकते हैं. इस मंत्र के जाप से धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.
Published at : 05 Dec 2025 07:30 AM (IST)
Maa Lakshmi Friday Worship

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
हाथ मिलाया, गले मिले और फिर एक ही गाड़ी में रवाना... मोदी-पुतिन की दोस्ती देख चीन-PAK के उड़े होश, ट्रंप को भी टेंशन!
हाथ मिलाया, गले मिले और फिर एक ही गाड़ी में रवाना... मोदी-पुतिन की दोस्ती देख चीन-PAK के उड़े होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
क्रिकेट
मोहम्मद शमी का फिर गेंजबाजी में कहर, मात्र 13 रन देकर झटके चार विकेट, बंगाल ने दर्ज की जीत
मोहम्मद शमी का फिर गेंजबाजी में कहर, मात्र 13 रन देकर झटके चार विकेट, बंगाल ने दर्ज की जीत
इंडिया
हाईकोर्ट में कितने रिक्त पद?..राज्यसभा में विपक्ष के सवाल पर सरकार ने दिया ये जवाब
हाईकोर्ट में कितने रिक्त पद?..राज्यसभा में विपक्ष के सवाल पर सरकार ने दिया ये जवाब
