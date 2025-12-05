जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं? तो पढ़ें विकास दिव्यकीर्ति सर के मोटिवेशनल कोट्स

विकास दिव्यकीर्ति सर के मोटिवेशनल विचार हर मुश्किल परिस्थिति का डट कर सामना करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जैसे "क्यों डरें जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा" और "हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, एक छिपी हुई सीख है."