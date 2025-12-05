जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं? तो पढ़ें विकास दिव्यकीर्ति सर के मोटिवेशनल कोट्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मजीवन में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं? तो पढ़ें विकास दिव्यकीर्ति सर के मोटिवेशनल कोट्स

Motivational Quotes: कामयाबी हासिल करना हर सख्स की दिली ख्वाहिश होती है. हर कोई चाहता है उसकी सफलता शोर मचा दे. अगर आप भी सफलता के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो पढ़ें दिव्यकीर्ति सर के मोटिवेशनल कोट्स.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 05 Dec 2025 06:10 AM (IST)
विकास दिव्यकीर्ति सर के अनमोल विचार

विकास दिव्यकीर्ति सर एक भारतीय सिविल सेवक, शिक्षक, लेखक और वक्ता हैं, जो दृष्टि आईएएस नामक प्रसिद्ध यूपीएससी कोचिंग संस्थान के संस्थापक और निदेशक हैं. विकास दिव्यकीर्ति के मोटिवेशनल विचार छात्रों के जीवन में सफलता का मार्ग दिखाने में सहायक होते हैं.
विकास दिव्यकीर्ति सर के मोटिवेशनल विचार हर मुश्किल परिस्थिति का डट कर सामना करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जैसे
वे हमेशा यहीं बताते और सिखाते हैं कि
विकास दिव्यकीर्ति का प्रेरक विचार
जिंदगी में हमेशा चलने के बारे में सोचिए, गिरने के बारे में सोचिए, लेकिन हमारे कदम किसी भी स्थिति में न रुकें, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके लिए समय एक सेकंड भी इंतजार करे.
विकास दिव्यकीर्ति सर कहते हैं असफलता बड़ी सफलता की शुरुआत हो सकती है, और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है खुद को कंट्रोल करना और 'लेट गो' (जो हो गया उसे स्वीकार करना और आगे बढ़ना); इस चीज को स्वीकार करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है.
Published at : 05 Dec 2025 06:10 AM (IST)
