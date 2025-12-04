बता दें कि आज चंद्रमा शाम 04:35 पर उदित हो चुका है. बात करें सुपरमून के दिखाई देने की तो आसमान में अंधेरा होते ही आप चांद के आकर्षक रूप को देख सकेंगे. लेकिन 5 दिसंबर की सुबह 04:44 पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होगा और अपनी पूर्ण चमक के साथ दिखाई देगा. इसे ‘पेरिजी’ कहा जाता है.