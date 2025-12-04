हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
December Supermoon 2025: शाम होते ही आज आसमान में रखें नजर, सुपरमून पूरी कर सकता है आपकी विश

December Supermoon 2025: शाम होते ही आज आसमान में रखें नजर, सुपरमून पूरी कर सकता है आपकी विश

December Supermoon 2025: खगोल प्रेमियों के लिए आज गुरुवार की शाम बेहद अद्भुत रहने वाली है. शाम होते ही आज पूर्णिमा पर आसमान में सुपरमून न सिर्फ चमकेगा बल्कि यह आपकी मनोकामनाएं भी पूरी कर सकता है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 04 Dec 2025 06:41 PM (IST)
December Supermoon 2025: खगोल प्रेमियों के लिए आज गुरुवार की शाम बेहद अद्भुत रहने वाली है. शाम होते ही आज पूर्णिमा पर आसमान में सुपरमून न सिर्फ चमकेगा बल्कि यह आपकी मनोकामनाएं भी पूरी कर सकता है.

सुपरमून 2025

1/6
आज 4 दिसंबर की शाम आप एक अद्भुत खगोलीय घटना का अनुभव ले सकते हैं. क्योंकि इस वर्ष 2025 की अंतिम पूर्णिमा पर आज का चंद्रमा सुपरमून के रूप में दिखाई देगा, जोकि सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक बड़ा और चमकदार प्रतीत होगा.
आज 4 दिसंबर की शाम आप एक अद्भुत खगोलीय घटना का अनुभव ले सकते हैं. क्योंकि इस वर्ष 2025 की अंतिम पूर्णिमा पर आज का चंद्रमा सुपरमून के रूप में दिखाई देगा, जोकि सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक बड़ा और चमकदार प्रतीत होगा.
2/6
आज के सुपरमून को कोल्ड मून भी कहा जा रहा है. दरअसल दिसंबर की पूर्णिमा के चांद को कोल्ड मून कहा जाता है. विज्ञान प्रसारक सारिका घारू के मुताबिक, आज चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा और इसकी दूरी लगभग 3 लाख 57 हजार 218 किलोमीटर होगी.
आज के सुपरमून को कोल्ड मून भी कहा जा रहा है. दरअसल दिसंबर की पूर्णिमा के चांद को कोल्ड मून कहा जाता है. विज्ञान प्रसारक सारिका घारू के मुताबिक, आज चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा और इसकी दूरी लगभग 3 लाख 57 हजार 218 किलोमीटर होगी.
3/6
आज पूर्णिमा पर दुनियाभर के लोग प्राकृतिक चांद की चांदनी के अद्भुत सौंदर्य का अनुभव करेंगे. साथ ही आज का विशाल और चमकदार चांद आपकी हर मनोकामना को भी पूरा करेगा.
आज पूर्णिमा पर दुनियाभर के लोग प्राकृतिक चांद की चांदनी के अद्भुत सौंदर्य का अनुभव करेंगे. साथ ही आज का विशाल और चमकदार चांद आपकी हर मनोकामना को भी पूरा करेगा.
4/6
धार्मिक दृष्टि से आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, जब चंद्र दर्शन का महत्व और बढ़ जाता है. आज चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को चांदी के पात्र से अर्घ्य दें, मंत्र जाप करें और कुछ समय चंद्रमा की रोशनी के नीचे बैठें.
धार्मिक दृष्टि से आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, जब चंद्र दर्शन का महत्व और बढ़ जाता है. आज चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को चांदी के पात्र से अर्घ्य दें, मंत्र जाप करें और कुछ समय चंद्रमा की रोशनी के नीचे बैठें.
5/6
चंद्रमा की रोशनी में बैठकर आप चंद्र देव से अपनी मनोकामना कहें. आज की शाम किए गए ये काम बेहद फलदायी माने जाते हैं और चंद्र देव की कृपा से मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं.
चंद्रमा की रोशनी में बैठकर आप चंद्र देव से अपनी मनोकामना कहें. आज की शाम किए गए ये काम बेहद फलदायी माने जाते हैं और चंद्र देव की कृपा से मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं.
6/6
बता दें कि आज चंद्रमा शाम 04:35 पर उदित हो चुका है. बात करें सुपरमून के दिखाई देने की तो आसमान में अंधेरा होते ही आप चांद के आकर्षक रूप को देख सकेंगे. लेकिन 5 दिसंबर की सुबह 04:44 पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होगा और अपनी पूर्ण चमक के साथ दिखाई देगा. इसे ‘पेरिजी’ कहा जाता है.
बता दें कि आज चंद्रमा शाम 04:35 पर उदित हो चुका है. बात करें सुपरमून के दिखाई देने की तो आसमान में अंधेरा होते ही आप चांद के आकर्षक रूप को देख सकेंगे. लेकिन 5 दिसंबर की सुबह 04:44 पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होगा और अपनी पूर्ण चमक के साथ दिखाई देगा. इसे ‘पेरिजी’ कहा जाता है.
Published at : 04 Dec 2025 05:39 PM (IST)
Super Moon Full Moon Today Moonrise Margashirsha Purnima 2025 Cold Moon December Supermoon 2025

