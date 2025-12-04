हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Christmas 2025: मुसलमान ईसा को मानते हैं, पर क्यों नहीं मनाते क्रिसमस?

Christmas 2025: मुसलमान ईसा को मानते हैं, पर क्यों नहीं मनाते क्रिसमस?

Christmas: क्रिसमस का त्योहार ईसा मसीह के जन्म के जश्न का त्योहार है जो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है. एक बात चिंता में डालने वाली है कि मुसलमान ईसा को मानते हैं, पर क्रिसमस नहीं मनाते. ऐसा क्यों?

By : निशात अंजुम  | Updated at : 04 Dec 2025 11:24 AM (IST)
Christmas: क्रिसमस का त्योहार ईसा मसीह के जन्म के जश्न का त्योहार है जो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है. एक बात चिंता में डालने वाली है कि मुसलमान ईसा को मानते हैं, पर क्रिसमस नहीं मनाते. ऐसा क्यों?

मुसलमान ईसा को मानते हैं, पर क्यों नहीं मनाते क्रिसमस?

ईसाई धर्म मानने वाले लोगों के लिए क्रिसमस का त्योहार बेहद खास माना जाता है. यह ईसा मसीह के जन्म का जश्न मनाने वाला एक त्योहार है, जो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है. ऐसे में एक चीज हैरत में डालने वाली है कि मुसलमान ईसा को मानते हैं पर क्रिसमस नहीं मनाते. ऐसा क्यों?
ईसाई धर्म मानने वाले लोगों के लिए क्रिसमस का त्योहार बेहद खास माना जाता है. यह ईसा मसीह के जन्म का जश्न मनाने वाला एक त्योहार है, जो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है. ऐसे में एक चीज हैरत में डालने वाली है कि मुसलमान ईसा को मानते हैं पर क्रिसमस नहीं मनाते. ऐसा क्यों?
मुसलमान क्रिसमस का त्योहार नहीं मनाते हैं क्योंकि यह इस्लामी मान्यताओं के खिलाफ है और कुरान या हदीस में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है. इस्लाम में ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र नहीं बल्कि एक सम्मानित पैगंबर माना जाता है, जबकि क्रिसमस ईसाई धर्म में ईसा मसीह के जन्म और उनकी ईश्वरीय या दिव्य शक्ति का जश्न है.
मुसलमान क्रिसमस का त्योहार नहीं मनाते हैं क्योंकि यह इस्लामी मान्यताओं के खिलाफ है और कुरान या हदीस में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है. इस्लाम में ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र नहीं बल्कि एक सम्मानित पैगंबर माना जाता है, जबकि क्रिसमस ईसाई धर्म में ईसा मसीह के जन्म और उनकी ईश्वरीय या दिव्य शक्ति का जश्न है.
इस्लाम अल्लाह की एकता में विश्वास रखता है, और यह किसी भी प्रकार की संतान या साझेदार को स्वीकार नहीं करता है, और न ही जन्मदिन मनाने जैसे उत्सवों पर त्वजा देता है.
इस्लाम अल्लाह की एकता में विश्वास रखता है, और यह किसी भी प्रकार की संतान या साझेदार को स्वीकार नहीं करता है, और न ही जन्मदिन मनाने जैसे उत्सवों पर त्वजा देता है.
इस्लामी परंपरा में पैगंबरों के जन्मदिन को मनाने की कोई परंपरा नहीं है. न ही पैगंबर ईसा और न ही पैगंबर मुहम्मद ने ऐसा किया था. मुसलमानों के लिए, पैगंबरों की तर्बियत का पालन करना ज्यादा जरूरी है, न कि उनके जन्मदिन को मनाना.
इस्लामी परंपरा में पैगंबरों के जन्मदिन को मनाने की कोई परंपरा नहीं है. न ही पैगंबर ईसा और न ही पैगंबर मुहम्मद ने ऐसा किया था. मुसलमानों के लिए, पैगंबरों की तर्बियत का पालन करना ज्यादा जरूरी है, न कि उनके जन्मदिन को मनाना.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहम्मद साहब ने मुसलमानों को ईसाइयों या यहूदियों की नकल करने से मना किया है, जिससे क्रिसमस को धार्मिक अर्थ में न मनाने का जिक्र मिलता है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहम्मद साहब ने मुसलमानों को ईसाइयों या यहूदियों की नकल करने से मना किया है, जिससे क्रिसमस को धार्मिक अर्थ में न मनाने का जिक्र मिलता है.
मुसलमानों के अपने धार्मिक उत्सव हैं, जैसे ईद-उल-फितर और ईद-उल-अजहा, जो उनकी धार्मिक विरासत और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं से जुड़े हुए हैं.
मुसलमानों के अपने धार्मिक उत्सव हैं, जैसे ईद-उल-फितर और ईद-उल-अजहा, जो उनकी धार्मिक विरासत और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं से जुड़े हुए हैं.
Published at : 04 Dec 2025 11:24 AM (IST)
