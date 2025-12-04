Christmas 2025: मुसलमान ईसा को मानते हैं, पर क्यों नहीं मनाते क्रिसमस?

मुसलमान क्रिसमस का त्योहार नहीं मनाते हैं क्योंकि यह इस्लामी मान्यताओं के खिलाफ है और कुरान या हदीस में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है. इस्लाम में ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र नहीं बल्कि एक सम्मानित पैगंबर माना जाता है, जबकि क्रिसमस ईसाई धर्म में ईसा मसीह के जन्म और उनकी ईश्वरीय या दिव्य शक्ति का जश्न है.