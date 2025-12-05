शादी-विवाह के दौरान घर पर खुशी का माहौल होता है. कई सारी परंपराएं और रस्में निभाई जाती हैं, जिसमें विदाई भी एक है. हालांकि यह बेहद भावनात्मक पल भी होता है. लेकिन ज्योतिष की माने तो सभी रस्मों की तरह विदाई भी शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए.