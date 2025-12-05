हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोHindu Wedding Rituals: दुल्हन की विदाई को लेकर क्या कहता है ज्योतिष, जानें शुभ-अशुभ मुहूर्त

Hindu Wedding Rituals: दुल्हन की विदाई को लेकर क्या कहता है ज्योतिष, जानें शुभ-अशुभ मुहूर्त

Vidai Muhurat: शादी की कई रस्मों के बाद विदाई भावनात्मक पल होता है. बेटी की खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए शुभ मुहूर्त में विदाई करना जरूरी होता है. गलत समय में विदाई करना अनहोनी का संकेत माना जाता है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 05 Dec 2025 01:35 PM (IST)
Vidai Muhurat: शादी की कई रस्मों के बाद विदाई भावनात्मक पल होता है. बेटी की खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए शुभ मुहूर्त में विदाई करना जरूरी होता है. गलत समय में विदाई करना अनहोनी का संकेत माना जाता है.

विदाई का शुभ मुहूर्त

1/6
शादी-विवाह के दौरान घर पर खुशी का माहौल होता है. कई सारी परंपराएं और रस्में निभाई जाती हैं, जिसमें विदाई भी एक है. हालांकि यह बेहद भावनात्मक पल भी होता है. लेकिन ज्योतिष की माने तो सभी रस्मों की तरह विदाई भी शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए.
शादी-विवाह के दौरान घर पर खुशी का माहौल होता है. कई सारी परंपराएं और रस्में निभाई जाती हैं, जिसमें विदाई भी एक है. हालांकि यह बेहद भावनात्मक पल भी होता है. लेकिन ज्योतिष की माने तो सभी रस्मों की तरह विदाई भी शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए.
2/6
विवाह संपन्न होने के बाद लड़की अपने मायके से विदा होकर ससुराल जाती है और नए जीवन की शुरुआत करती है. माता-पिता विदाई के समय अपनी बेटी को यही आशीर्वाद देते हैं कि वह ससुराल जाकर दोनों कुल का नाम रोशन करे और मान-सम्मान बढ़ाए.
विवाह संपन्न होने के बाद लड़की अपने मायके से विदा होकर ससुराल जाती है और नए जीवन की शुरुआत करती है. माता-पिता विदाई के समय अपनी बेटी को यही आशीर्वाद देते हैं कि वह ससुराल जाकर दोनों कुल का नाम रोशन करे और मान-सम्मान बढ़ाए.
3/6
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, बेटी की विदाई के लिए माता-पिता को शुभ मुहूर्त जरूर निकलवाना चाहिए. इससे बेटी के वैवाहिक जीवन में किसी अनहोनी का भय नहीं रहता.
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, बेटी की विदाई के लिए माता-पिता को शुभ मुहूर्त जरूर निकलवाना चाहिए. इससे बेटी के वैवाहिक जीवन में किसी अनहोनी का भय नहीं रहता.
4/6
व्यास जी बताते हैं कि, शुभ तिथि, नक्षत्र, वार और योग में बेटी की विदाई करने से उसका वैवाहिक जीवन और भविष्य सुख-समृद्धि से परिपूर्ण रहता है. वह दोनों कुल में वृद्धि करती है. इसलिए शुभ मुहूर्त में विदाई करना चाहिए.
व्यास जी बताते हैं कि, शुभ तिथि, नक्षत्र, वार और योग में बेटी की विदाई करने से उसका वैवाहिक जीवन और भविष्य सुख-समृद्धि से परिपूर्ण रहता है. वह दोनों कुल में वृद्धि करती है. इसलिए शुभ मुहूर्त में विदाई करना चाहिए.
5/6
बेटी की विदाई के लिए शुक्रवार और रविवार के दिन शुभ है. कुछ मान्यताओं में सोमवार, गुरुवार और शनिवार भी शुभ मानते हैं. लेकिन बुधवार को विदाई करने से बचना चहिए. विदाई के लिए पंचांग देखर पुरोहित से शुभ मुहूर्त निकलवाना उत्तम रहता है.
बेटी की विदाई के लिए शुक्रवार और रविवार के दिन शुभ है. कुछ मान्यताओं में सोमवार, गुरुवार और शनिवार भी शुभ मानते हैं. लेकिन बुधवार को विदाई करने से बचना चहिए. विदाई के लिए पंचांग देखर पुरोहित से शुभ मुहूर्त निकलवाना उत्तम रहता है.
6/6
बुधवार, शनिवार या खरमास आदि जैसे काल में बेटी की विदाई नहीं करनी चाहिए. इन दिनों में बेटी को विदा करना अशुभ होता है.
बुधवार, शनिवार या खरमास आदि जैसे काल में बेटी की विदाई नहीं करनी चाहिए. इन दिनों में बेटी को विदा करना अशुभ होता है.
Published at : 05 Dec 2025 01:35 PM (IST)
Tags :
Shubh Vivah Shadi Vivah Hindu Wedding Rituals Vidai Muhurat

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मस्जिदों और मदरसों में भी लगें CCTV कैमरा', BJP सांसद अरुण गोविल ने सदन में उठाई मांग
'मस्जिदों और मदरसों में भी लगें CCTV कैमरा', BJP सांसद अरुण गोविल ने सदन में उठाई मांग
विश्व
Putin India Visit: 'ना झुकेगा भारत, ना टूटेगा रूस', पुतिन के भारत दौरे की चीन में गूंज, जानें क्या कहा?
Putin India Visit: 'ना झुकेगा भारत, ना टूटेगा रूस', पुतिन के भारत दौरे की चीन में गूंज, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

सुंदर बच्चियों की 'सीरियल किलर' LADY ! | Sansani | Crime News
India में दिख गया मोदी-पुतिन के 'दोस्ती का दम'...छा गई कार वाली 'केमेस्ट्री'
व्यापार से वॉर तक ये दोस्ती कितनी दमदार ?, देखिए सबसे सटीक विश्लेषण । Punit India Visit
Bharat ki Baat: भारत में दिखा 'दोस्ती का दम', पुतिन का जबरदस्त वेलकम! | Putin India Visit
पुतिन दौरे पर राहुल का 'डिप्लोमेसी बम'...दावे में कितना दम? । Sandeep Chaudhary । Putin India Visit

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मस्जिदों और मदरसों में भी लगें CCTV कैमरा', BJP सांसद अरुण गोविल ने सदन में उठाई मांग
'मस्जिदों और मदरसों में भी लगें CCTV कैमरा', BJP सांसद अरुण गोविल ने सदन में उठाई मांग
विश्व
Putin India Visit: 'ना झुकेगा भारत, ना टूटेगा रूस', पुतिन के भारत दौरे की चीन में गूंज, जानें क्या कहा?
Putin India Visit: 'ना झुकेगा भारत, ना टूटेगा रूस', पुतिन के भारत दौरे की चीन में गूंज, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
बॉलीवुड
Border 2 Teaser: सनी देओल धमाका करने के लिए हैं तैयार, इस दिन रिलीज होगा 'बॉर्डर 2' का टीजर
सनी देओल धमाका करने के लिए हैं तैयार, इस दिन रिलीज होगा 'बॉर्डर 2' का टीजर
स्पोर्ट्स
वनडे में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कोहली किस नंबर पर, सचिन समेत ये अन्य टॉप 5 में शामिल
वनडे में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कोहली किस नंबर पर, सचिन समेत ये अन्य टॉप 5 में शामिल
हेल्थ
Kidney Health Tips: गलती से भी मत पी लेना ये 4 ड्रिंक, वरना खराब हो जाएगी आपकी किडनी
गलती से भी मत पी लेना ये 4 ड्रिंक, वरना खराब हो जाएगी आपकी किडनी
जनरल नॉलेज
ये है देश की सबसे बड़ी फ्लाइट ऑपरेटर एयरलाइंस, 100-200 नहीं..हर रोज उड़ती हैं 21,00 फ्लाइट
ये है देश की सबसे बड़ी फ्लाइट ऑपरेटर एयरलाइंस, 100-200 नहीं..हर रोज उड़ती हैं 21,00 फ्लाइट
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget