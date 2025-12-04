एक्सप्लोरर
Putin Religion: धर्मनिरपेक्ष देश रूस के राष्ट्रपति पुतिन किस धर्म को मानते हैं? क्या रखते हैं भगवान में श्रद्धा
Putin Religion: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत पहुंच रहे हैं. पुतिन राजनीति में रणनीति और कड़े फैसलों को लेकर जाने जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे किस धर्म को मानते हैं.
पुतिन का धर्म
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 04 Dec 2025 04:07 PM (IST)
ऐस्ट्रो
6 Photos
धर्मनिरपेक्ष देश रूस के राष्ट्रपति पुतिन किस धर्म को मानते हैं? क्या रखते हैं भगवान में श्रद्धा
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Prediction 5 December 2025: जानें शुक्रवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
ऐस्ट्रो
6 Photos
वॉशिंग मशीन की गलत दिशा बन सकती है वास्तु दोष का कारण! जानें सही दिशा, रंग और नियम?
ऐस्ट्रो
6 Photos
कन्या राशि 2026 करियर में उतार-चढ़ाव! जानिए सफलता का गुप्त मंत्र और आर्थिक लाभ के शुभ योग!
ऐस्ट्रो
7 Photos
अन्नपूर्णा जयंती पर आज करें जौ, राई, गेहूं समेत इन चीजों का दान, कुंडली में मजबूत होंगे ग्रह
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
न्यूज़
विदेश में दूध से बनी चीजें नहीं खाते पुतिन, फिर पनीर जैसा दिखने वाला त्वारोव क्या, जिसे रूस से साथ लाएंगे?
राजस्थान
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये फिल्में, साउथ को पछाड़ बॉलीवुड ने मारी बाजी
Advertisement
ऐस्ट्रो
6 Photos
धर्मनिरपेक्ष देश रूस के राष्ट्रपति पुतिन किस धर्म को मानते हैं? क्या रखते हैं भगवान में श्रद्धा
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Prediction 5 December 2025: जानें शुक्रवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
एबीपी लाइव
Opinion