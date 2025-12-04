हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Putin Religion: धर्मनिरपेक्ष देश रूस के राष्ट्रपति पुतिन किस धर्म को मानते हैं? क्या रखते हैं भगवान में श्रद्धा

Putin Religion: धर्मनिरपेक्ष देश रूस के राष्ट्रपति पुतिन किस धर्म को मानते हैं? क्या रखते हैं भगवान में श्रद्धा

Putin Religion: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत पहुंच रहे हैं. पुतिन राजनीति में रणनीति और कड़े फैसलों को लेकर जाने जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे किस धर्म को मानते हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 04 Dec 2025 04:07 PM (IST)
Putin Religion: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत पहुंच रहे हैं. पुतिन राजनीति में रणनीति और कड़े फैसलों को लेकर जाने जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे किस धर्म को मानते हैं.

पुतिन का धर्म

1/6
रूस आधिकारिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष देश है. लेकिन व्लादिमीर पुतिन रूसी रूढ़िवादी ईसाई धर्म (Russian Orthodox Christianity) को मानते हैं.
रूस आधिकारिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष देश है. लेकिन व्लादिमीर पुतिन रूसी रूढ़िवादी ईसाई धर्म (Russian Orthodox Christianity) को मानते हैं.
2/6
रूस के राष्ट्रपति पुतिन के धर्म के बारे में बता करें तो वे धार्मिक प्रवृत्ति के हैं. क्योंकि उन्हें कई बार बड़े धार्मिक आयोजनों और प्रार्थना सभाओं में भी देखा जाता है.
रूस के राष्ट्रपति पुतिन के धर्म के बारे में बता करें तो वे धार्मिक प्रवृत्ति के हैं. क्योंकि उन्हें कई बार बड़े धार्मिक आयोजनों और प्रार्थना सभाओं में भी देखा जाता है.
3/6
कहा जाता है कि, उनकी मां ईसाई थीं. पुतिन अपने गले में हमेशा क्रॉस की माला भी पहनते हैं. इससे पता चलता है कि वे ईसाई धर्म का पालन करते हैं.
कहा जाता है कि, उनकी मां ईसाई थीं. पुतिन अपने गले में हमेशा क्रॉस की माला भी पहनते हैं. इससे पता चलता है कि वे ईसाई धर्म का पालन करते हैं.
4/6
व्लादिमीर पुतिन भगवान में विश्वास रखते हैं या नहीं? इसका जवाब उन्होंने 2007 में एक इंटरव्यू में दिया था, जब उनसे व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं के बारे में सवाल किया गया था.
व्लादिमीर पुतिन भगवान में विश्वास रखते हैं या नहीं? इसका जवाब उन्होंने 2007 में एक इंटरव्यू में दिया था, जब उनसे व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं के बारे में सवाल किया गया था.
5/6
पुतिन भगवान में विश्वास करते हैं या नहीं, इंटरव्यू में उन्होंने इसका स्पष्ट रूप से जवाब तो नहीं दिया था. लेकिन जब पुतिन से पूछा गया कि क्या वे 'सर्वोच्च ईश्वर' में विश्वास करते हैं. तो उन्होंने इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया.
पुतिन भगवान में विश्वास करते हैं या नहीं, इंटरव्यू में उन्होंने इसका स्पष्ट रूप से जवाब तो नहीं दिया था. लेकिन जब पुतिन से पूछा गया कि क्या वे ‘सर्वोच्च ईश्वर’ में विश्वास करते हैं. तो उन्होंने इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया.
6/6
रूस देश में मुख्य तौर पर ईसाइयों में मान्यताओं के आधार पर कैथलिक, प्रोटेस्टेंट्स और ऑर्थोडॉक्स हैं. इनमें आधी से ज्यादा जनता रूसी रूढिवादी (ऑर्थोडॉक्स) को मानती है.
रूस देश में मुख्य तौर पर ईसाइयों में मान्यताओं के आधार पर कैथलिक, प्रोटेस्टेंट्स और ऑर्थोडॉक्स हैं. इनमें आधी से ज्यादा जनता रूसी रूढिवादी (ऑर्थोडॉक्स) को मानती है.
Published at : 04 Dec 2025 04:07 PM (IST)
न्यूज़
