हिंदू धर्म में रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित माना गया है. मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर की पूजा करने से जीवन में तेज, आत्मविश्वास और सफलता प्राप्त होती है. सूर्य ग्रहों के राजा हैं. जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होता है. उनके लिए रविवार का व्रत और सूर्य उपासना अत्यंत शुभ मानी जाती है.