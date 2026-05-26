एक्सप्लोरर
Mahabharat: कैसे सत्यवती की संतानों की मौत ने बदल दी महाभारत की पूरी दिशा और कुरुवंश का भविष्य
Mahabharat: महाभारत की इस भावुक कथा में जानिए सत्यवती के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य का जीवन, उनके युद्ध, विवाह और असमय मृत्यु की कहानी, जिसने आगे चलकर कुरुवंश के विनाश की नींव रखी.
सत्यवती की संतानों के विवाह और मृत्यु
1/7
2/7
Published at : 26 May 2026 06:20 AM (IST)
धर्म
5 Photos
नौतपा गर्मी के साथ बढ़ाएगा इन 4 राशियों का तनाव, नौकरी और रिश्तों में रखें खास सावधानी
धर्म
6 Photos
अमरनाथ यात्रा 2026: 3 जुलाई से शुरू होगी तीर्थयात्रा, सामने आया बाबा बर्फानी का मनमोहक रूप
धर्म
6 Photos
क्यों देवी गंगा ने अपने सभी पुत्रों को नदी में प्रवाहित किया और कैसे जन्मे भीष्म पितामह
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
इंसानी शरीर की सीमा पर पहुंची गर्मी!” WHO की पूर्व वैज्ञानिक की चेतावनी- हीटवेव अब बन सकती है जानलेवा
लाइफस्टाइल
बिना झगड़े टूट रहे हैं आजकल के रिश्ते, साइलेंट ब्रेकअप का ट्रेंड युवाओं पर पड़ रहा भारी
लाइफस्टाइल
जाफरान डालकर ऐसे बनाएं मखाने की खीर, सेहत के साथ मिलेगा जन्नत वाला स्वाद
लाइफस्टाइल
पार्टनर से ज्यादा अटैच है बच्चा तो न लें टेंशन, एक्सपर्ट के ये पैरेंटिंग टिप्स आएंगे आपके काम
Advertisement
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion