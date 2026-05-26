चित्रांगद अपने पराक्रम के कारण अनेक राजाओं को युद्ध में पराजित करते थे. उसी समय गंधर्वलोक में भी चित्रांगद नाम का एक शक्तिशाली गंधर्व था. समान नाम होने के कारण उसने राजा चित्रांगद को युद्ध की चुनौती दी. दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जो कई दिनों तक चलता रहा था. अंत में गंधर्व चित्रांगद ने राजा चित्रांगद का वध कर दिया था.