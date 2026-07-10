INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस ने क्यों किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद?

अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस ने क्यों किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद?

Ram Mandir Donation Theft Case: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ट्र्स्ट में सारे संघ के लोग भर दिए गए हैं तो अब मोहन भागवत से सवाल क्यों नहीं कर सकते.

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 10 Jul 2026 06:30 PM (IST)
Preferred Sources

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है. उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के एक भाषण का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था, 'पहरा देने वाला कुत्ता ना भोंके तो समझना कि वो चोरों को जानता है, उससे मिला है.' उन्होंने पूर्व पीएम के इस बयान को दोहराया.

पवन खेड़ा ने कहा कि साधु संतों को साइड बिठा दिया गया है. उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब मंदिर बने तो उसका श्रेय पीएम मोदी को और जब डकैती हो तो चिन्नू यादव , चंपत राय गोविंद देव का नाम. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस चीफ मोहन भागवत का नाम क्यों नहीं.'

उन्होंने कहा, 'प्राण प्रतिष्ठा के बाद अमित शाह वहां नहीं गए. आप हर चीज का क्रेडिट लेंगे, लेकिन चोरी का नहीं. यहां चोरी की बात हो रही है और नरेंद्र मोदी विदेश में कह रहे हैं वन प्लस वन इस इक्वल टू 8. देश की जनता से शर्म नहीं करते तो  मत करो, लेकिन राम का नाम लेकर सत्ता में आए हो उसकी शर्म करो. यह चोरी राम के मंदिर में नहीं हुई यह डाका हमारी आस्था पर डाला गया है. देव द्रव्य की चोरी महा पाप है.'

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है. उन्होंने कहा, ट्रस्ट किसने बनाया. किसी स्वामी या शंकराचार्य ने बनाया. नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत में मिलकर बनाया. ट्रस्ट आप बनाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा आप करेंगे, मंदिर निर्माण आप करेंगे तो चोरी का दूसरों पर क्यों गया. यह छोटी मछलियों को पकड़ रहे हैं ताकि बड़े मगरमच्छ को बचाया जा सके. वह बड़े मगरमच्छ कहां हैं... नागपुर में हैं या जयपुर में हैं.'

उन्होंने कहा, 'ट्र्स्ट में सारे संघ के लोग भर दिए गए हैं. लोगों से अब मोहन भागवत कहते हैं कि सवाल नहीं कर सकते. अगर हमारे देश में कोई धर्म के नाम पर चोरी करेगा तो हम आवाज उठाएंगे. हमारी मांग है प्रधानमंत्री अपनी छुट्टी तोड़े और देश से माफी मांगें. हमारी मांग है कि इस ट्रस्ट को डिसोल्व किया जाए.' उन्होंने पूछा, 'आरएसएस और बीजेपी के दफ्तर के 14 स्टार दफ्तर का पैसा कहां से आता है. कहां है वह 200 किलो चांदी जो सिंधी समाज ने दी. जिस मंदिर पर आप हिंदुत्व की राजनीतिक करते हैं उस पर आप डाका डालते है.'

ये भी पढ़ें: Explained: महिला आयोग, सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक! राष्ट्रीय पुरुष आयोग क्यों नहीं बनने देना चाहते?

Published at : 10 Jul 2026 06:30 PM (IST)
Tags :
PM Modi Ram Mandir Pawan Khera
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस ने क्यों किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद?
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस ने क्यों किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद?
इंडिया
'ये दे देना CJI को', सुप्रीम कोर्ट में वकील की अभद्रता, जजों के सामने दी गाली, Video वायरल
'ये दे देना CJI को', सुप्रीम कोर्ट में वकील की अभद्रता, जजों के सामने दी गाली, Video वायरल
इंडिया
एक से ज्यादा शादी की तो जाएगी सरकारी नौकरी! BJP शासित इस राज्य में हुआ बड़ा फैसला
एक से ज्यादा शादी की तो जाएगी सरकारी नौकरी! BJP शासित इस राज्य में हुआ बड़ा फैसला
इंडिया
पेट्रोल-डीजल में 15% मेथनॉल की पॉलिसी में अंतर..कांग्रेस का आरोप- सरकार ने फैलाई गलत जानकारी; सुरजेवाला ने पूछे कई सवाल?
'15% मेथनॉल की पॉलिसी में अंतर..', कांग्रेस का सरकार पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप, पूछे कई सवाल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक से ज्यादा शादी की तो जाएगी सरकारी नौकरी! BJP शासित इस राज्य में हुआ बड़ा फैसला
एक से ज्यादा शादी की तो जाएगी सरकारी नौकरी! BJP शासित इस राज्य में हुआ बड़ा फैसला
बिहार
बांकीपुर में भाजपा ने बदला उम्मीदवार, प्रशांत किशोर की पार्टी की पहली प्रतिक्रिया, 'डरी BJP...'
बांकीपुर में भाजपा ने बदला उम्मीदवार, प्रशांत किशोर की पार्टी की पहली प्रतिक्रिया, 'डरी BJP...'
क्रिकेट
लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने जीता टॉस, टीम इंडिया की पहले बैटिंग; 21 साल की खिलाड़ी का डेब्यू
लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने जीता टॉस, टीम इंडिया की पहले बैटिंग; 21 साल की खिलाड़ी का डेब्यू
बॉलीवुड
Friday OTT & Theatre Watch List: 'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज, एंटरटेनमेंट की मिलेगी तगड़ी डोज
'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज
इंडिया
Explained: महिला आयोग, सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक! राष्ट्रीय पुरुष आयोग क्यों नहीं बनने देना चाहते?
महिला आयोग, सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक! राष्ट्रीय पुरुष आयोग क्यों नहीं बनने देना चाहते?
इंडिया
India Monsoon: देश में मानसून हुआ एक्टिव! अगले सप्ताह कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट, जानें IMD ने क्या बताया
देश में मानसून हुआ एक्टिव! अगले सप्ताह कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट, जानें IMD ने क्या बताया
शिक्षा
CUET स्कोर वालों के लिए बड़ी खबर, CUSB में UG एडमिशन शुरू; 16 जुलाई तक करें आवेदन
CUET स्कोर वालों के लिए बड़ी खबर, CUSB में UG एडमिशन शुरू; 16 जुलाई तक करें आवेदन
इंडिया
पेट्रोल-डीजल में 15% मेथनॉल की पॉलिसी में अंतर..कांग्रेस का आरोप- सरकार ने फैलाई गलत जानकारी; सुरजेवाला ने पूछे कई सवाल?
'15% मेथनॉल की पॉलिसी में अंतर..', कांग्रेस का सरकार पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप, पूछे कई सवाल
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
ABP NEWS
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
ABP NEWS
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
ABP NEWS
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
ABP NEWS
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Embed widget