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Mahabharat: शिशुपाल के विरोध, भीष्म के तर्क और इस प्रसंग से मिलने वाली 6 बड़ी सीख
Mahabharat: राजसूय यज्ञ में श्रीकृष्ण को अग्रपूजा क्यों मिली और शिशुपाल ने इसका विरोध क्यों किया? जानिए भीष्म के तर्क, सभा का पूरा प्रसंग और इस घटना से मिलने वाली 6 महत्वपूर्ण जीवन सीख.
महाभारत कथा
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Published at : 10 Jul 2026 06:05 AM (IST)
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