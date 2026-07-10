सम्मान पद, धन या शक्ति से नहीं, बल्कि चरित्र, ज्ञान और कर्म से मिलता है. श्रीकृष्ण को अग्रपूजा इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने सदैव धर्म, न्याय और लोककल्याण को सर्वोपरि रखा. जीवन में यदि सम्मान चाहिए, तो पहले अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाइए. सच्चे गुण ही व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होते हैं.