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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMahabharat: शिशुपाल के विरोध, भीष्म के तर्क और इस प्रसंग से मिलने वाली 6 बड़ी सीख

Mahabharat: शिशुपाल के विरोध, भीष्म के तर्क और इस प्रसंग से मिलने वाली 6 बड़ी सीख

Mahabharat: राजसूय यज्ञ में श्रीकृष्ण को अग्रपूजा क्यों मिली और शिशुपाल ने इसका विरोध क्यों किया? जानिए भीष्म के तर्क, सभा का पूरा प्रसंग और इस घटना से मिलने वाली 6 महत्वपूर्ण जीवन सीख.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 10 Jul 2026 06:05 AM (IST)
Mahabharat: राजसूय यज्ञ में श्रीकृष्ण को अग्रपूजा क्यों मिली और शिशुपाल ने इसका विरोध क्यों किया? जानिए भीष्म के तर्क, सभा का पूरा प्रसंग और इस घटना से मिलने वाली 6 महत्वपूर्ण जीवन सीख.

महाभारत कथा

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सम्मान पद, धन या शक्ति से नहीं, बल्कि चरित्र, ज्ञान और कर्म से मिलता है. श्रीकृष्ण को अग्रपूजा इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने सदैव धर्म, न्याय और लोककल्याण को सर्वोपरि रखा. जीवन में यदि सम्मान चाहिए, तो पहले अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाइए. सच्चे गुण ही व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होते हैं.
सम्मान पद, धन या शक्ति से नहीं, बल्कि चरित्र, ज्ञान और कर्म से मिलता है. श्रीकृष्ण को अग्रपूजा इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने सदैव धर्म, न्याय और लोककल्याण को सर्वोपरि रखा. जीवन में यदि सम्मान चाहिए, तो पहले अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाइए. सच्चे गुण ही व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होते हैं.
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शिशुपाल का सबसे बड़ा दोष उसका अहंकार था. उसने क्रोध और ईर्ष्या में सत्य को स्वीकार नहीं किया. जब मन अहंकार से भर जाता है, तब सही और गलत का विवेक समाप्त हो जाता है. विनम्रता व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, जबकि अहंकार अंत में पतन का कारण बनता है.
शिशुपाल का सबसे बड़ा दोष उसका अहंकार था. उसने क्रोध और ईर्ष्या में सत्य को स्वीकार नहीं किया. जब मन अहंकार से भर जाता है, तब सही और गलत का विवेक समाप्त हो जाता है. विनम्रता व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, जबकि अहंकार अंत में पतन का कारण बनता है.
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किसी योग्य व्यक्ति का सम्मान करना स्वयं धर्म का पालन करना है. ईर्ष्या के कारण दूसरों की उपलब्धियों को छोटा दिखाना हमारे व्यक्तित्व की कमजोरी दर्शाता है. जो व्यक्ति दूसरों के गुणों की सराहना करता है, वही समाज में सम्मान और विश्वास अर्जित करता है.
किसी योग्य व्यक्ति का सम्मान करना स्वयं धर्म का पालन करना है. ईर्ष्या के कारण दूसरों की उपलब्धियों को छोटा दिखाना हमारे व्यक्तित्व की कमजोरी दर्शाता है. जो व्यक्ति दूसरों के गुणों की सराहना करता है, वही समाज में सम्मान और विश्वास अर्जित करता है.
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क्रोध में बोले गए शब्द रिश्तों और सम्मान दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं. शिशुपाल ने अपने क्रोध में मर्यादा की सीमाएं पार कर दीं. जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है. शांत मन हमेशा सही निर्णय लेने की शक्ति देता है.
क्रोध में बोले गए शब्द रिश्तों और सम्मान दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं. शिशुपाल ने अपने क्रोध में मर्यादा की सीमाएं पार कर दीं. जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है. शांत मन हमेशा सही निर्णय लेने की शक्ति देता है.
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धर्म किसी व्यक्ति विशेष का पक्ष नहीं लेता, बल्कि सत्य और न्याय का समर्थन करता है. श्रीकृष्ण का सम्मान उनके धर्मनिष्ठ कर्मों के कारण हुआ. जीवन में यदि सत्य, ईमानदारी और कर्तव्य का पालन किया जाए, तो सफलता और सम्मान दोनों अपने आप प्राप्त होते हैं.
धर्म किसी व्यक्ति विशेष का पक्ष नहीं लेता, बल्कि सत्य और न्याय का समर्थन करता है. श्रीकृष्ण का सम्मान उनके धर्मनिष्ठ कर्मों के कारण हुआ. जीवन में यदि सत्य, ईमानदारी और कर्तव्य का पालन किया जाए, तो सफलता और सम्मान दोनों अपने आप प्राप्त होते हैं.
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मनुष्य की पहचान उसके जन्म, परिवार या पद से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है. श्रीकृष्ण के गुणों और कार्यों ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाया. इसलिए जीवन में ऐसे कर्म करें जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनें. अच्छे कर्मों की विरासत ही व्यक्ति को अमर बनाती है.
मनुष्य की पहचान उसके जन्म, परिवार या पद से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है. श्रीकृष्ण के गुणों और कार्यों ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाया. इसलिए जीवन में ऐसे कर्म करें जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनें. अच्छे कर्मों की विरासत ही व्यक्ति को अमर बनाती है.
Published at : 10 Jul 2026 06:05 AM (IST)
Tags :
Mahabharat Katha Pandavas Mahabharat Shri Krishna

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