Rashifal 11 July 2026: शनि देव की कृपा से सिंह सहित 5 राशियों के हाथ लगेगा बड़ा मौका, करियर में वृद्धि के योग, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 11 July 2026: आज का दैनिक राशिफल, कैसा रहेगा मेष से मीन राशि का भाग्य और ग्रहों का गोचर? जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से आज शनिवार का पूरा भविष्यफल, व्यापार, सेहत और नौकरी का हाल.
Rashifal 11 July 2026: आज 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार है.पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्णपक्ष तिथि द्वादशी,रात्रि 11बजकर 58 मिनट तक रहेगा,उपरांत त्रयोदशी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और बुध मिथुन राशि में रहेगे,सूर्य ,मिथुन राशि में रहेगे केतु सिंह राशि में संचरण करेगे.
शुक्र सिंह राशि में है चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है. परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध बेहद प्रगाढ़ और मधुर रहेंगे. आज परिवार वालों के साथ मिलकर बाहर जाकर किसी मूवी को देखने का शानदार प्लान बन सकता है. यह समय आप सब को एक-दूसरे के करीब लाएगा और परिवार में खुशहाल माहौल बना रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में आज आप किसी अहम बात या प्रोजेक्ट को लेकर उलझन में रह सकते हैं. इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आप अपने किसी खास मित्र से इसे शेयर करेंगे, जिससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा. कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय शांत मन से लें.
- करियर और शिक्षा: आज आप अपने करियर को नई दिशा देने के लिए किसी नई स्किल या तकनीक को सीखने का विचार कर सकते हैं. आपकी यह मेहनत और सीखने की ललक आपको भविष्य में बहुत बड़ा लाभ और सफलता जरूर दिलाएगी.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से उत्तम बना रहेगा. आज आप अपने दोस्तों की बर्थडे पार्टी में शामिल होंगे, जहाँ बाकी दोस्तों के साथ मस्ती करने और इंज्वॉय करने का मौका मिलेगा. इससे आपका मानसिक तनाव दूर होगा और आप खुश रहेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर आज का दिन आपके लिए अनुकूल है. आपके मन में आज कोई नया वाहन खरीदने का ख्याल आ सकता है. आपकी बचत आज इस काम के लिए आपको प्रेरित करेगी, बस बजट का पूरा ध्यान रखें.
- प्रेम जीवन: आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बेहद रोमांटिक रहने वाला है. आपके और आपके जीवनसाथी के बीच प्यार की बहार रहेगी. आज आपको अपने जीवनसाथी से कोई खास और अनमोल उपहार मिलेगा, जिसे पाकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: पीला
- उपाय: सुबह उठकर सूर्य देव को जल और लाल फूल अर्पित करें, इससे आपके कामकाज में आ रही उलझनें दूर होंगी और दिन और भी शुभ होगा.
वृष राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन परिवार के साथ शांति भरा रहेगा. शाम के समय आपका मन धार्मिक कार्यक्रमों की ओर अधिक आकर्षित होगा. आप परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी पूजा-पाठ या धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं.
- व्यापार और नौकरी: ऑफिस में आज वर्कलोड काफी बढ़ सकता है, जिसके कारण आपको ओवरटाइम (OT) करना पड़ सकता है. हालांकि, आप अपनी मेहनत से ऑफिस में रुके हुए सभी कामों को समय से पूरा करने में सफल रहेंगे. व्यापार में टूर-एंड-ट्रेवल्स तथा मीडिया संबंधी बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन किसी नए मोड़ ला सकता है.
- करियर और शिक्षा: करियर के स्तर पर आज आपको अपने वरिष्ठों या एक्सपर्ट से सीखने का अच्छा मौका मिलेगा. छात्रों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित रखने की जरूरत है. पिछले समय के रुके हुए कामों या प्रोजेक्ट्स को आज पूरा करने से भविष्य में बड़ा फायदा मिलेगा.
- स्वास्थ्य: काम का अधिक बोझ और ओवरटाइम की वजह से शारीरिक थकान हो सकती है. इसलिए, बीच-बीच में आराम लें और पानी का पर्याप्त सेवन करें. लंबे समय तक लैपटॉप या स्क्रीन के सामने बैठने से आंखों में जलन हो सकती है.
- आर्थिक स्थिति: आज रुपए-पैसों के मामले में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. कोई भी लापरवाही करने पर आर्थिक नुकसान हो सकता है. हालांकि, किसी करीबी व्यक्ति से आपको बहुत ही फायदेमंद सलाह मिलेगी. आर्थिक निर्णय लेने से पहले किसी एक्सपर्ट से परामर्श जरूर लें, वह आपके लिए मददगार साबित होगा.
- प्रेम जीवन: काम के अत्यधिक बोझ के कारण प्रेम जीवन में आज थोड़ा समय कम मिल सकता है. हालांकि, आपका पार्टनर आपकी इस व्यस्तता को समझेगा. रात को समय निकालकर अपने प्रियजन के साथ अच्छी बातचीत करें.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: सुबह ऑफिस जाने से पहले घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, इससे आज आपके सभी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.
मिथुन राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहद अनुकूल और खुशहाल रहने वाला है. आप अपनी संतान के साथ पिकनिक या किसी खूबसूरत स्थान पर घूमने जा सकते हैं और उनके साथ बहुत ही अच्छा व यादगार समय बिताएंगे. विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह दिन बहुत ही शुभ और लाभदायक रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी चल रही हर परेशानी का हल चुटकियों में निकल आएगा. अगर आप कोई सरकारी कार्य कर रहे हैं या सरकारी योजनाओं से जुड़े हैं, तो आपको बड़े लाभ की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन काफी उत्साहवर्धक रहेगा. पढ़ाई में ध्यान लगाने की क्षमता में वृद्धि होगी. करियर के संबंध में आप कोई नई और बेहतरीन योजना बना सकते हैं. आपके किए गए कामों को देखते हुए समाज में आपका नाम और प्रतिष्ठा ऊंची होगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए सामान्य और बेहतरीन रहेगा. पिछले कुछ समय से चल रहा मानसिक तनाव दूर होगा और आप खुद को बिल्कुल ऊर्जावान महसूस करेंगे. बस सावधानी इतनी ही रखें कि तेज धूप में लंबे समय तक न रहें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर आज का दिन आपके लिए मजबूत रहेगा. सरकारी कार्यों से अचानक धनलाभ होने के योग बन रहे हैं. आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और निवेश संबंधी मामलों में सकारात्मक रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए दिन काफी रोमांटिक और प्यार भरा रहेगा. आपके और आपके पार्टनर के संबंधों में नई मधुरता आएगी. विवाहित जीवन में पति-पत्नी एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझेंगे.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: ऑरेंज
- उपाय: सुबह उठकर किसी बच्चे या जरूरतमंद व्यक्ति को मिठाई खिलाएं, इससे घर में सुख-शांति बनी रहेगी और आपके सभी कार्यों में आसानी से सफलता मिलेगी.
कर्क राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लाने वाला है. आज आपको अपने घरवालों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा, जिससे परिवार का माहौल पूरी तरह से खुशनुमा रहेगा. सभी सदस्य एक-दूसरे के साथ मिलकर कोई धार्मिक या मनोरंजक कार्य कर सकते हैं, जिससे आपसी प्रेम और समझदारी में और बढ़ोतरी होगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज का दिन बहुत ही शानदार रहेगा. ऑफिस में आपको अपने सहकर्मियों का पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त होगा. आपके जूनियर आपके अनुभव से प्रभावित होकर आपसे नई तकनीकें और काम सीखना चाहेंगे. आपके सारे काम आसानी से और समय पर पूरे हो जाएंगे. साथ ही, यदि आप राजनीति से जुड़े हैं, तो आज आपको अपने कार्यों में राजनीतिक रिश्तों का विशेष फायदा मिलेगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग बने हुए हैं, लेकिन भाग्य का पूरा साथ लेने के लिए आपको अपनी पढ़ाई में और अधिक मेहनत करने की जरूरत है. आलस्य को दूर भगाएं और लक्ष्य पर ध्यान दें.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य पूरी तरह उत्तम रहेगा. खुशनुमा माहौल के कारण आपमें ऊर्जा का स्तर काफी अधिक होगा और मानसिक तनाव दूर होगा. बस अपने खान-पान का थोड़ा ध्यान रखें.
- आर्थिक स्थिति: आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही मजबूत रहेगा. आपकी कठिन मेहनत और लगन के कारण कारोबार या नौकरी से आपकी आय में वृद्धि होगी. पिछले कुछ समय से अटके हुए पैसे वापस आने की पूरी संभावना है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल और रोमांटिक रहेगा. यदि आपके लवमेट (प्रेम संबंध) में पिछले कुछ समय से कोई मतभेद या खटास चल रही थी, तो आज उसमें सुधार आएगा. आपका पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और दोनों के बीच प्यार गहरा होगा.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: नीला
- उपाय: सुबह उठकर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ (जगरी) खिलाएं, इससे आपके कामों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और सफलता मिलेगी.
सिंह राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे,परिवार का माहौल आज काफी अनुकूल और खुशनुमा रहेगा. समस्याओं के समाधान से आपके मन में खुशी रहेगी, जिसका सकारात्मक असर परिवार पर भी पड़ेगा. परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी धार्मिक कार्य या योजना बन सकती है, जिससे घर में शांति और सकारात्मकता आएगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको बड़ी राहत मिलेगी. अटकी हुई परियोजनाएं आगे बढ़ेंगी. आपको सलाह दिया जाता है कि पॉजिटिव रहें और अपने कार्यों पर पूरा ध्यान दें. व्यापार में आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे, जिसके चलते नौकरी में भी तरक्की के योग बन रहे हैं.
- करियर और शिक्षा: शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को शुभ समाचार मिलेंगे. विशेषकर खेलकूद से जुड़े विद्यार्थियों को लाभदायक अवसर प्राप्त होंगे, जो उनके करियर को नई दिशा देंगे. आप अपनी पढ़ाई और भविष्य को लेकर काफी सीरियस और फोकस्ड रहेंगे.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य चमत्कारिक रूप से बेहतर रहेगा. हालांकि, लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए आपको अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देना चाहिए. जंक फूड से परहेज कर संतुलित और पौष्टिक भोजन ग्रहण करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज का दिन राहत भरा है. पुरानी चुनौतियों के समाधान से धन की बाधा दूर होगी. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बचत करने का अच्छा मौका मिलेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन अच्छा है. आपके मन में खुशी होने के कारण आपका रिश्ता और भी प्यारा बनेगा. विवाहित जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें और घर के मंदिर में दीपक जलाएं. इससे मानसिक शांति बनी रहेगी और सभी समस्याओं का निवारण जल्द होगा.
कन्या राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे,पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन बेहद सुखद और व्यस्त रहेगा. आप अपने जीवनसाथी के साथ मिलकर घर के कई लंबित कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे, जिससे आपसी तालमेल और मजबूत होगा. सबसे खास बात यह है कि आज आपके घर नन्हें मेहमान के आगमन का योग बन रहा है, जिससे घर में खुशियों का माहौल बन जाएगा. इसके अलावा, बेटी के ससुराल पक्ष से कोई बहुत बड़ी और शुभ खुशखबरी मिलने वाली है, जिसे सुनकर पूरा परिवार गदगद हो जाएगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार और पेशेवर जीवन से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बेहतरीन है. अगर आप बिजनेस करते हैं, तो आज किसी नई बिजनेस डील के लिए एक शानदार ऑफर मिल सकता है, जिसे आप सोच-समझकर स्वीकार कर सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को भी अपने काम में सराहना मिलेगी.
- करियर और शिक्षा: शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ही अनुकूल रहेगा. विशेषकर जो छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं है. साथ ही, घर के छोटे बच्चे भी आज अपनी पढ़ाई के प्रति काफी सीरियस और लगनशील रहेंगे, जिससे माता-पिता को उनकी पढ़ाई को लेकर कोई चिंता नहीं होगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से आपका दिन सामान्य रहेगा. हालांकि, आपको सलाह दी जाती है कि हर छोटी-बड़ी बात पर अधिक सोचने और तनाव लेने से बचें. अनावश्यक चिंता से आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए अपने जीवन को सहज बनाए रखें.
- आर्थिक स्थिति: आज का दिन आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने वाला है. धन-धान्य में स्पष्ट बढ़ोतरी होगी और आपकी बचत भी बढ़ सकती है.
- प्रेम जीवन: वैवाहिक जीवन में प्रेम और सद्भावना बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ मिलकर घर के कामों में हाथ बंटाने से रिश्तों में और नजदीकियां आएंगी.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हरा
- उपाय: सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल डालें और किसी भी बड़े निर्णय को लेते समय अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर विश्वास करें.
तुला राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन आपका बेहद अच्छे मूड से शुरू होगा, जिसका असर आपके पारिवारिक माहौल पर भी सकारात्मक रहेगा. आज आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी अच्छी और शांत जगह घूमने जा सकते हैं, जिससे सबके बीच प्यार और तालमेल बढ़ेगा. घर की महिलाओं के लिए यह दिन शानदार रहेगा.
- प्रेम जीवन: दोस्ती और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मधुरता लेकर आ रहा है. कुछ दिनों से अपने किसी खास दोस्त या पार्टनर के साथ चल रही अनबन आज आपके पहल करने से समाप्त होगी. आपके द्वारा की गई एक छोटी सी बात या मुस्कान से सारे गिले-शिकवे दूर होंगे.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार क्षेत्र में सक्रिय लोगों के लिए दिन बेहद उत्पादक रहेगा. बिजनेसमैन आज बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कोई भी जरूरी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, उन्हें इसमें बड़ी सफलता मिलने की पूरी संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को भी अपने काम से अच्छी प्रशंसा प्राप्त होगी.
- करियर और शिक्षा: राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहद फेवरेबल रहेगा, उनके कामों को मान्यता मिलेगी. वहीं, शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों का ध्यान अधिक केंद्रित रहेगा और पढ़ाई में आ रही रुकावटें दूर होंगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर आज आपको बड़ी राहत महसूस होगी. किसी कारणवश लिया गया उधार आज चुकाने का मौका मिलेगा या कर्जे से छुटकारा मिलेगा. इससे आपकी लंबे समय से चल रही टेंशन पूरी तरह से खत्म होगी और आपका मन हल्का होगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है. पिछले कुछ समय से आपको परेशान कर रही सिर दर्द की समस्या से आज आपको काफी राहत मिलेगी और आप पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: सुनहरा
- उपाय: सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल डालें और सूर्य देव को जल अर्पित करें, इससे आपका दिन और भी शुभ फल देगा.
वृश्चिक राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के सप्तम भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन पारिवार के लिहाज से मिला-जुला रहेगा. घर के वातावरण में शांति बनाए रखने की कोशिश करें. किसी भी पारिवारिक जिम्मेदारी को अनदेखा करने से बचें, अन्यथा छोटे-मोटे विवाद हो सकते हैं. हालांकि, आप अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाएंगे, जिससे सभी सदस्यों का आप पर भरोसा और मान बढ़ेगा.
- व्यापार और नौकरी: कामकाजी लोगों के लिए दिन अच्छा है. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके काम का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा. आप कम से कम समय में अपने काम निपटाने की पूरी कोशिश करेंगे. व्यापारी वर्ग, विशेषकर जो लोग रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, आज कोई नया हाउसिंग प्रोजेक्ट लांच करने की योजना बना सकते हैं.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को अपनी पढ़ाई में भटकाव से बचने की जरूरत है. याद रखें, एकाग्र मन से किया गया काम ही आपके लिए लाभदायक साबित होगा. करियर की दृष्टि से आज आपको अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस करना होगा, तभी आप बेहतर परिणाम पा सकेंगे.
- स्वास्थ्य: आज आपकी सेहत ठीक-ठाक रहेगी. हालांकि, काम के बोझ के कारण शरीर में हल्की थकान महसूस हो सकती है. इसलिए समय-समय पर विश्राम लें और पानी का पर्याप्त सेवन करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर दिन सामान्य रहेगा. आपकी कमाई स्थिर है, लेकिन बेवजह के खर्चों से बचने की जरूरत है. आज किसी बड़े वित्तीय निर्णय को लेकर सोच-समझकर ही कदम उठाएं.
- प्रेम जीवन: लवमेट के लिए आज का दिन बेहद बढ़िया है. आप दोनों के बीच प्रेम और स्नेह गहराएगा. रोमांस को बढ़ावा देने के लिए आज आप एक-दूसरे को किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर पर भी ले जा सकते हैं.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: पीला
- उपाय: काम में आ रही बाधाओं को दूर करने और मन की शांति के लिए सुबह उठकर भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें तथा एक माला ऊँ गम गणपतये नमः का जाप करें.
धनु राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे,आज आपका मन घरेलू कामकाज में लगेगा. परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कुछ नया करने की योजना बन सकती है. जो लोग लंबे समय से घर खरीदने का विचार कर रहे थे, उनके लिए आज का दिन बेहद शुभ है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार कर रहे लोगों का कारोबार आज बहुत अच्छा चलेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा. आज आपके बॉस आपको किसी नए और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने को कह सकते हैं, जिसे आपको पूरी लगन से पूरा करना होगा.
- करियर और शिक्षा: डिप्लोमा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है. मेहनत का फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा. करियर की दृष्टि से आज आप कोई अहम निर्णय ले सकते हैं, जो भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगा.
- स्वास्थ्य: अगर आप किसी स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या से परेशान हैं, तो आज इसे नजरअंदाज न करें. किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी जांच कराएं. आज आपको अपनी समस्या के समाधान का बढ़िया तरीका मिलेगा.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार में आ रहे मुनाफे और नौकरी में स्थिरता के कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. पैसों की बचत पर ध्यान दें, ताकि भविष्य में घर खरीदने जैसे बड़े निर्णय आसानी से ले सकें.
- प्रेम जीवन: आज आपका दाम्पत्य जीवन काफी अच्छा रहने वाला है. जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल बेहतरीन रहेगा. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी और आप एक-दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझ सकेंगे.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: पिंक
- उपाय: सुबह उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें और घर के मंदिर में दीपक जलाएं. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और कामों में सफलता मिलेगी.
मकर राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन आपके लिए परिवार के साथ खुशियों से भरा रहने वाला है. घर का वातावरण बेहद सकारात्मक रहेगा. आज आप अपनी बहन को कोई खास गिफ्ट दे सकते हैं, जिससे न केवल उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी, बल्कि आपका उनके साथ रिश्ता और भी मजबूत बनेगा. पिता जी का सानिध्य आज आपको सुकून देगा. साथ ही, आपके दोस्त आपसे मदद के लिए कहेंगे और आप उन्हें निराश नहीं करेंगे.
- व्यापार और नौकरी: जो लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा. आपको अपने बिजनेस में अच्छा मुनाफा होगा. पिता की सलाह और अनुभव का उपयोग करने से आपको व्यापार के जटिल मामलों को सुलझाने में काफी मदद मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी दिन अच्छा है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है. पढ़ाई में आपका मन पूरी तरह लगेगा और कठिन विषयों को समझना भी आसान लगेगा. करियर की दृष्टि से आज आप अपने लक्ष्य को लेकर और भी ज्यादा स्पष्टता महसूस करेंगे, जो भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा.
- स्वास्थ्य: आज आपकी सेहत बेहद अच्छी रहेगी. दिनभर की खुशियों और सकारात्मक ऊर्जा का सीधा असर आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर दिखेगा. आप मानसिक तनाव से पूरी तरह मुक्त रहेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. बिजनेस में आ रहे मुनाफे से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी. आज आप शॉपिंग करने का मन बनाएंगे और अपनी पसंद की चीजें खरीदेंगे, लेकिन इससे आपके बजट पर कोई अधिक बोझ नहीं पड़ेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन सुखद रहेगा. शॉपिंग और उपहारों के बदले में आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी. आप और आपका पार्टनर एक-दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, जिससे आपका प्यार और गहरा होगा.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: ग्रे
- उपाय: घर से निकलते समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं, इससे आपके व्यापार में लगातार बढ़ोतरी होगी.
कुंभ राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे,घर का वातावरण आज काफी सकारात्मक और शांतिपूर्ण रहेगा. अधिकतर समय आप धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे, जिससे परिवार के सदस्यों के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. सभी लोग मिलजुल कर पूजा-पाठ में भाग लेंगे.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद लाभदायक है. आज आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनाएंगे, जिससे आपको फायदा ही फायदा होगा. नौकरीपेशा लोगों को भी अपने काम की अच्छी प्रशंसा मिलेगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन ध्यान और केंद्रितता का प्रतीक है. किसी भी खास मामले या करियर से जुड़े फैसले में छात्र एकांत और शांति से विचार करेंगे, तो सब ठीक हो जायेगा. भटकाव से बचकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दें.
- स्वास्थ्य: आप अपने कार्यों को जितनी तन्मयता और मेहनत से करेंगे, उसी के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे, जिससे आपको गहरा मानसिक सुकून मिलेगा. आज आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, जिसका सीधा असर आपकी शारीरिक ऊर्जा पर भी सकारात्मक दिखेगा.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार की नई योजनाओं से आर्थिक लाभ के मजबूत अवसर बनेंगे. पुराने फंसे हुए पैसे वापस आने की पूरी संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर उचित ध्यान दे पाएंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन काफी अच्छा रहेगा. आध्यात्मिकता के कारण आपके अंदर शांति रहेगी, जिससे आपका पार्टनर आपके स्वभाव से प्रभावित होगा. विवाहित जीवन में प्यार और आपसी तालमेल बढ़ेगा.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: सुबह के समय किसी मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने ईष्ट देवता का ध्यान करें. इससे दिनभर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.
मीन राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन पारिवारिक दृष्टिकोण से बेहद शुभ और फलदायी रहने वाला है. आपको परिवार के सभी सदस्यों का पूरा-पूरा साथ और सहयोग मिलेगा. घर का वातावरण खुशहाल और सकारात्मक रहेगा. किसी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा-पाठ की योजना बन सकती है, जिसमें सभी लोग मिलकर सहभागिता करेंगे.
- व्यापार और नौकरी: रोज़मर्रा के कामकाज में आज आपकी दक्षता और ऊर्जा का स्तर काफी अधिक रहेगा. विशेषकर जो लोग बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों में कार्य करते हैं, वे आज अपने लंबित और मुश्किल कामों को बहुत ही तेजी, सहजता और सटीकता से निपटा लेंगे.
- करियर और शिक्षा: यदि आप सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए किसी उपलब्धि जैसा है. सामाजिक कार्यों में सक्रिय योगदान देने से आपकी पहचान और लोकप्रियता में भारी इजाफा होगा. आपके जनसंपर्क का दायरा व्यापक होगा. कुछ प्रभावशाली राजनीतिक लोगों से आज लाभदायक मुलाकात होगी, जो आपके करियर को नई दिशा दे सकती है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्य और अच्छा रहेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय और धार्मिक गतिविधियां आपको मानसिक तौर पर बेहद शांत रखेंगी. हालांकि, लंबे समय तक फोन पर बातचीत के कारण आंखों और गर्दन में थकान हो सकती है, इसलिए समय-समय पर ब्रेक लें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर आज का दिन लाभप्रद रहेगा. नौकरी में किए गए तेज काम और राजनीतिक लोगों से हुई मुलाकात से नए वित्तीय अवसर खुलेंगे. फंसे हुए पैसे वापस आने की प्रबल संभावना है, जिससे आर्थिक राहत मिलेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए आज का दिन बेहद रोमांटिक और सुखद है. आप अपने लवमेट (प्रेमी/प्रेमिका) के साथ खूब सारा क्वालिटी टाइम बिताएंगे. दोनों के बीच प्यार और अपनत्व की भावना और गहराएगी.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हल्का पीला
- उपाय: घर के मंदिर में सुबह दीपक जलाकर और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराकर अपना दिन शुरू करें. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे.
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