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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थRajesh Sharma Health: कीड़े के काटने से होने वाला इंफेक्शन कितना खतरनाक, जिससे जूझ रहे एक्टर राजेश शर्मा?

Rajesh Sharma Health: कीड़े के काटने से होने वाला इंफेक्शन कितना खतरनाक, जिससे जूझ रहे एक्टर राजेश शर्मा?

Rajesh Sharma Infection: इंफेक्शन से बचने के लिए सबसे पहले काटे गए हिस्से को साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए. खुजली होने पर बार-बार उसे खरोंचने से बचें,

Written By : सोनम |  Updated at : 10 Jul 2026 05:45 PM (IST)
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Rajesh Sharma Health Update: बॉलीवुड और बंगाली फिल्मों के जाने-माने अभिनेता राजेश शर्मा इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रभास की फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें किसी कीड़े या जहरीली मकड़ी ने काट लिया था. शुरुआत में उन्होंने इसे मामूली समझकर शूटिंग पूरी कर ली, लेकिन कुछ घंटों बाद उनके पैर में तेज दर्द शुरू हो गया और तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी. कोलकाता लौटने तक उन्हें तेज बुखार भी आ गया, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किसी कीड़े के काटने से होने वाला इंफेक्शन कितना खतरनाक हो सकता है?

कितना खतरनाक होता है कीड़े का काटना?

आमतौर पर मच्छर, चींटी, मधुमक्खी या दूसरे छोटे कीड़ों के काटने पर हल्की खुजली, लालपन या सूजन होना सामान्य माना जाता है, लेकिन कुछ मामलों में यही छोटा-सा घाव गंभीर इंफेक्शन का कारण बन सकता है. अगर काटने वाला कीड़ा जहरीला हो या उसके जरिए बैक्टीरिया शरीर में पहुंच जाएं तो स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है.

हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली वेबसाइट healthline के एक्सपर्ट के अनुसार, अगर कीड़े के काटने वाली जगह पर लालपन लगातार बढ़ने लगे, सूजन फैलने लगे, तेज दर्द हो, पस निकलने लगे या बुखार आने लगे, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. ये सभी संकेत बताते हैं कि इंफेक्शन शरीर में फैल रहा है और समय रहते इलाज न मिलने पर यह त्वचा की गहरी परतों तक पहुंच सकता है. 

कब गंभीर हो सकती है समस्या?

कुछ मामलों में यह इंफेक्शन सेल्युलाइटिस जैसी गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है. इसमें त्वचा और उसके नीचे के ऊतकों में बैक्टीरिया तेजी से फैलने लगते हैं. अगर इसका इलाज समय पर न किया जाए, तो इंफेक्शन खून तक पहुंच सकता है और जानलेवा स्थिति भी पैदा कर सकता है. यही वजह है कि डॉक्टर लगातार सलाह देते हैं कि कीड़े के काटने के बाद होने वाले असामान्य बदलावों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. 

कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए?

अगर काटने वाली जगह से लाल लकीरें शरीर के दूसरे हिस्सों की ओर बढ़ती दिखाई दें, लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाए या तेज ठंड के साथ बुखार आने लगे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. कुछ लोगों में कीड़े के जहर या एलर्जी की वजह से सांस लेने में तकलीफ, चेहरे या गले में सूजन और बेहोशी जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है. ऐसी स्थिति मेडिकल इमरजेंसी मानी जाती है. 

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बचाव के लिए ये हैं उपाय?

इंफेक्शन से बचने के लिए सबसे पहले काटे गए हिस्से को साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए. खुजली होने पर बार-बार उसे खरोंचने से बचें, क्योंकि इससे बैक्टीरिया घाव के अंदर पहुंच सकते हैं. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक क्रीम या दूसरी दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर दर्द, सूजन या बुखार लगातार बढ़ रहा हो, तो बिना देर किए अस्पताल पहुंचना सबसे सुरक्षित विकल्प है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 10 Jul 2026 05:45 PM (IST)
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