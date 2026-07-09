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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोGupt Navratri Totke: गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं को प्रसन्न करने के लिए राशि अनुसार करें ये उपाय, दूर होंगे सारे संकट

Gupt Navratri Totke: गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं को प्रसन्न करने के लिए राशि अनुसार करें ये उपाय, दूर होंगे सारे संकट

Gupt Navratri 2026: तंत्र शास्त्र में 10 महाविद्या की पूजा का वर्णन है, जिनकी पूजा गुप्त नवारत्रि में होती है.15 जुलाई से शुरू हो रही गुप्त नवरात्रि में राशि अनुसार उपाय कर आपकी किस्मत बदल सकते हैं.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 09 Jul 2026 03:40 PM (IST)
Gupt Navratri 2026: तंत्र शास्त्र में 10 महाविद्या की पूजा का वर्णन है, जिनकी पूजा गुप्त नवारत्रि में होती है.15 जुलाई से शुरू हो रही गुप्त नवरात्रि में राशि अनुसार उपाय कर आपकी किस्मत बदल सकते हैं.

गुप्त नवरात्रि 2026

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गुप्त नवरात्रि में सामान्य रूप से मां दुर्गा की पूजा करें. इस दौरान 10 महाविद्या के मंत्रों का जाप करें. देवी को कुछ खास सामग्री चढ़ाना चाहिए. मान्यता है इससे शत्रु बाधा, रोग, दोष, व्यापार, परिवार या नौकरी में आ रही परेशानी का अंत होता है.
गुप्त नवरात्रि में सामान्य रूप से मां दुर्गा की पूजा करें. इस दौरान 10 महाविद्या के मंत्रों का जाप करें. देवी को कुछ खास सामग्री चढ़ाना चाहिए. मान्यता है इससे शत्रु बाधा, रोग, दोष, व्यापार, परिवार या नौकरी में आ रही परेशानी का अंत होता है.
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मेष राशि वालों को गुप्त नवरात्रि में मां काली को लाल फूल चढ़ाएं और ॐ क्रीं कालिकायै नमः का जाप करें.
मेष राशि वालों को गुप्त नवरात्रि में मां काली को लाल फूल चढ़ाएं और ॐ क्रीं कालिकायै नमः का जाप करें.
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वृषभ राशि वाले गुप्त नवारत्रि में ॐ ह्रीं छिन्नमस्तायै नमः का जाप करते हुए, माता को नारियल चढ़ाएं और प्रार्थना करें.
वृषभ राशि वाले गुप्त नवारत्रि में ॐ ह्रीं छिन्नमस्तायै नमः का जाप करते हुए, माता को नारियल चढ़ाएं और प्रार्थना करें.
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मिथुन राशि के जातक को ॐ धूं धूमावत्यै स्वाहा मंत्र का जाप कर माता को लाल चुनरी चढ़ाना चाहिए.
मिथुन राशि के जातक को ॐ धूं धूमावत्यै स्वाहा मंत्र का जाप कर माता को लाल चुनरी चढ़ाना चाहिए.
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कर्क राशि वालों को गुप्त नवरात्रि में ॐ श्रीं कमलायै नमः का जाप करें. माता को सूखे मेवे, बताशे या मखाने की खीर अर्पित करें.
कर्क राशि वालों को गुप्त नवरात्रि में ॐ श्रीं कमलायै नमः का जाप करें. माता को सूखे मेवे, बताशे या मखाने की खीर अर्पित करें.
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सिंह राशि के लोगों को गुप्त नवरात्रि में माता को सिंदूर और चुनरी चढ़ाएं और ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिपुरसुन्दर्यै नमः का जाप करें.
सिंह राशि के लोगों को गुप्त नवरात्रि में माता को सिंदूर और चुनरी चढ़ाएं और ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिपुरसुन्दर्यै नमः का जाप करें.
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कन्या राशि वाले गुप्त नवरात्रि में देवी को हरी चुनरी चढ़ाएं और ॐ ह्रीं स्त्रीं हूं फट् मंत्र बोलें. सौभाग्य प्राप्ति के लिए ये सहायक है.
कन्या राशि वाले गुप्त नवरात्रि में देवी को हरी चुनरी चढ़ाएं और ॐ ह्रीं स्त्रीं हूं फट् मंत्र बोलें. सौभाग्य प्राप्ति के लिए ये सहायक है.
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तुला राशि वालों को गुप्त नवरात्रि में मिश्री का माता को भोग लगाकर ॐ ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः मंत्र का जाप करना चाहिए.
तुला राशि वालों को गुप्त नवरात्रि में मिश्री का माता को भोग लगाकर ॐ ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः मंत्र का जाप करना चाहिए.
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वृश्चिक राशि वाले गुप्त नवरात्रि देवी को लाल चुनरी चढ़ाएं, इसमें सूखे मेवे और नारियल भी रखें. ॐ ह्रीं भैरव्यै नमः मंत्र का जाप करें.
वृश्चिक राशि वाले गुप्त नवरात्रि देवी को लाल चुनरी चढ़ाएं, इसमें सूखे मेवे और नारियल भी रखें. ॐ ह्रीं भैरव्यै नमः मंत्र का जाप करें.
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धनु राशि के लोग गुप्त नवरात्रि में माता को पीले फूल, बेसन के लड्डू का भोग अर्पित करें और ॐ ह्रीं श्रीं मातंग्यै नमः मंत्र का जाप करें.
धनु राशि के लोग गुप्त नवरात्रि में माता को पीले फूल, बेसन के लड्डू का भोग अर्पित करें और ॐ ह्रीं श्रीं मातंग्यै नमः मंत्र का जाप करें.
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मकर राशि वालों को गुप्त नवरात्रि में ॐ ह्लीं बगलामुख्यै नमः मंत्र का जाप कर. माता को सुगंधित फूल चढ़ाएं और चूड़ियां अर्पित करें.
मकर राशि वालों को गुप्त नवरात्रि में ॐ ह्लीं बगलामुख्यै नमः मंत्र का जाप कर. माता को सुगंधित फूल चढ़ाएं और चूड़ियां अर्पित करें.
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कुंभ राशि वालों को गुप्त नवरात्रि के दौरान दुर्गा चालीसा का लगातार 9 दिन पाठ करना चाहिए और घर में सफाई रखें.
कुंभ राशि वालों को गुप्त नवरात्रि के दौरान दुर्गा चालीसा का लगातार 9 दिन पाठ करना चाहिए और घर में सफाई रखें.
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मीन राशि वालों गुप्त नवरात्रि के समय अखंड दीपक लगाकर रोजाना मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें और देवी को हल्दी की गांठ चढ़ाकर अपनी मनोकामना कहें. फिर इसे तिजोरी में रख लें.
मीन राशि वालों गुप्त नवरात्रि के समय अखंड दीपक लगाकर रोजाना मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें और देवी को हल्दी की गांठ चढ़ाकर अपनी मनोकामना कहें. फिर इसे तिजोरी में रख लें.
Published at : 09 Jul 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
10 Mahavidhya Gupt Navratri 2026 Navratri 2026

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