गुप्त नवरात्रि में सामान्य रूप से मां दुर्गा की पूजा करें. इस दौरान 10 महाविद्या के मंत्रों का जाप करें. देवी को कुछ खास सामग्री चढ़ाना चाहिए. मान्यता है इससे शत्रु बाधा, रोग, दोष, व्यापार, परिवार या नौकरी में आ रही परेशानी का अंत होता है.