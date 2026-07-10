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Bhaumvati Amavasya 2026: 14 जुलाई का दिन सबसे खास, करें इन चीजों का दान, शादी, संतान, नौकरी से जुड़ी परेशानी होगी दूर
Bhaumvati Amavasya 2026: भौमवती अमावस्या 14 जुलाई 2026 को है. ये दिन दान के लिए खास है. ऐसे में राशि अनुसार भौमवती अमावस्या पर क्या दान करने से शादी, संतान, धन, नौकरी की समस्या दूर होती है देखें.
भौमवती अमावस्या 2026,
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Published at : 10 Jul 2026 09:34 AM (IST)
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