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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोBhaumvati Amavasya 2026: 14 जुलाई का दिन सबसे खास, करें इन चीजों का दान, शादी, संतान, नौकरी से जुड़ी परेशानी होगी दूर

Bhaumvati Amavasya 2026: 14 जुलाई का दिन सबसे खास, करें इन चीजों का दान, शादी, संतान, नौकरी से जुड़ी परेशानी होगी दूर

Bhaumvati Amavasya 2026: भौमवती अमावस्या 14 जुलाई 2026 को है. ये दिन दान के लिए खास है. ऐसे में राशि अनुसार भौमवती अमावस्या पर क्या दान करने से शादी, संतान, धन, नौकरी की समस्या दूर होती है देखें.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 10 Jul 2026 09:34 AM (IST)
Bhaumvati Amavasya 2026: भौमवती अमावस्या 14 जुलाई 2026 को है. ये दिन दान के लिए खास है. ऐसे में राशि अनुसार भौमवती अमावस्या पर क्या दान करने से शादी, संतान, धन, नौकरी की समस्या दूर होती है देखें.

भौमवती अमावस्या 2026,

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गरुड़ पुराण और मत्स्य पुराण में वर्णन है कि अमावस्या पर पितरों के निमित्त किए गए कर्म कई गुना फल प्रदान करते हैं. ऐसे में भौमवती अमावस्या के दिन मेष और वृश्चिक राशि वाले मसूर दाल, गुड़, लाल वस्त्र, तांबा आदि दान करना चाहिए.
गरुड़ पुराण और मत्स्य पुराण में वर्णन है कि अमावस्या पर पितरों के निमित्त किए गए कर्म कई गुना फल प्रदान करते हैं. ऐसे में भौमवती अमावस्या के दिन मेष और वृश्चिक राशि वाले मसूर दाल, गुड़, लाल वस्त्र, तांबा आदि दान करना चाहिए.
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वृषभ, कर्क और तुला राशि वालों को भौमवती अमावस्या पर चावल, सफेद वस्त्र, दूध, चांदी, मिश्री और सुगंधित वस्तुओं आदि का दान करना श्रेष्ठ है.
वृषभ, कर्क और तुला राशि वालों को भौमवती अमावस्या पर चावल, सफेद वस्त्र, दूध, चांदी, मिश्री और सुगंधित वस्तुओं आदि का दान करना श्रेष्ठ है.
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मिथुन और कन्या राशि वालों को भौमवती अमावस्या के दिन हरी सब्जियां, मूंग दल, खड़े मूंग, तुलसी पौधा आदि का दान करें.
मिथुन और कन्या राशि वालों को भौमवती अमावस्या के दिन हरी सब्जियां, मूंग दल, खड़े मूंग, तुलसी पौधा आदि का दान करें.
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सिंह राशि वालों को भौमवती अमावस्या पर गेहूं, गुड़, तांबा, अन्न, धन आदि का दान करें. धार्मिक किताबें और तमाम सूर्य से जुड़ी वस्तुओं का दान करें.
सिंह राशि वालों को भौमवती अमावस्या पर गेहूं, गुड़, तांबा, अन्न, धन आदि का दान करें. धार्मिक किताबें और तमाम सूर्य से जुड़ी वस्तुओं का दान करें.
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मकर और कुंभ - इस राशि के लोग भौमवती अमावस्या के दिन काला तिल, छाता, जूते, चप्पल का दान करें. ये उपाय शनि को भी फ्रसन्न करनता है औरपितर की कृपा बरसती है.
मकर और कुंभ - इस राशि के लोग भौमवती अमावस्या के दिन काला तिल, छाता, जूते, चप्पल का दान करें. ये उपाय शनि को भी फ्रसन्न करनता है औरपितर की कृपा बरसती है.
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धनु और मीन - इन राशियों को भौमवती अमावस्या पर किसी जरुरतमंद बच्चों को स्कूल की किताबें दान करना चाहिए. इसके अलावा सोना, पीली हल्दी भी दान करें.
धनु और मीन - इन राशियों को भौमवती अमावस्या पर किसी जरुरतमंद बच्चों को स्कूल की किताबें दान करना चाहिए. इसके अलावा सोना, पीली हल्दी भी दान करें.
Published at : 10 Jul 2026 09:34 AM (IST)
Tags :
Amavasya 2026 Jyeshtha Amavasya 2026 Bhaumvati Amavasya 2026

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