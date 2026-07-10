गरुड़ पुराण और मत्स्य पुराण में वर्णन है कि अमावस्या पर पितरों के निमित्त किए गए कर्म कई गुना फल प्रदान करते हैं. ऐसे में भौमवती अमावस्या के दिन मेष और वृश्चिक राशि वाले मसूर दाल, गुड़, लाल वस्त्र, तांबा आदि दान करना चाहिए.