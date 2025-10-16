हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मRama Ekadashi 2025: पापों से मुक्ति दिलाएगा रमा एकादशी का व्रत, जानिए श्रीविष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा विधि!

Rama Ekadashi 2025: पापों से मुक्ति दिलाएगा रमा एकादशी का व्रत, जानिए श्रीविष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा विधि!

Rama Ekadashi 2025: रमा एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है. यह व्रत मन को शुद्ध करता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 16 Oct 2025 02:31 PM (IST)
Rama Ekadashi 2025: रमा एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है. यह व्रत मन को शुद्ध करता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है.

रमा एकादशी 2025

1/6
हिंदू पंचांग के अनुसार, शुक्रवार 17 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है. मान्यता है कि इस दिन अपनी राशि के अनुसार मंत्र जाप करने से लक्ष्मी-नारायण प्रसन्न होते हैं. व्रत करने से आपके करियर में सफलता, चिंता से राहत, व्यापार में प्रगति और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है.
हिंदू पंचांग के अनुसार, शुक्रवार 17 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है. मान्यता है कि इस दिन अपनी राशि के अनुसार मंत्र जाप करने से लक्ष्मी-नारायण प्रसन्न होते हैं. व्रत करने से आपके करियर में सफलता, चिंता से राहत, व्यापार में प्रगति और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है.
2/6
कहा जाता है कि रमा एकादशी का व्रत रखने वालों को इस व्रत कथा का पाठ जरुर करना चाहिए. पद्म पुराण में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताया था.
कहा जाता है कि रमा एकादशी का व्रत रखने वालों को इस व्रत कथा का पाठ जरुर करना चाहिए. पद्म पुराण में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताया था.
3/6
रमा एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें. भगवान विष्णु का पूजा स्थल तैयार करें. पूजा के लिए फूल और धूप-अगरबत्ती, तुलसी के पत्ते, कमल या गेंदा के फूल, घी के दीपक और धूप-अगरबत्ती का उपयोग करें.
रमा एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें. भगवान विष्णु का पूजा स्थल तैयार करें. पूजा के लिए फूल और धूप-अगरबत्ती, तुलसी के पत्ते, कमल या गेंदा के फूल, घी के दीपक और धूप-अगरबत्ती का उपयोग करें.
4/6
मान्यता है कि पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करने से सभी पाप दूर होते हैं और मन शुद्ध होता है. धन और सुख में वृद्धि होती है. साथ ही घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.
मान्यता है कि पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करने से सभी पाप दूर होते हैं और मन शुद्ध होता है. धन और सुख में वृद्धि होती है. साथ ही घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.
5/6
व्रत के कारण शरीर शुद्ध और स्वस्थ रहता है. शास्त्रों में बताया गया है कि इस व्रत से मोक्ष की प्राप्ति और आत्मिक शांति मिलती है. यह व्रत करने से सांसारिक मोह-माया से मुक्ति मिलती है.
व्रत के कारण शरीर शुद्ध और स्वस्थ रहता है. शास्त्रों में बताया गया है कि इस व्रत से मोक्ष की प्राप्ति और आत्मिक शांति मिलती है. यह व्रत करने से सांसारिक मोह-माया से मुक्ति मिलती है.
6/6
पद्म पुराण में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठर को इस व्रत का महत्व बताया है. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है.
पद्म पुराण में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठर को इस व्रत का महत्व बताया है. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है.
Published at : 16 Oct 2025 02:31 PM (IST)
Tags :
Lord Vishnu Goddess Laxmi Rama Ekadashi 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
UK Ban On Oil Companies: अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
क्रिकेट
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS
सीट शेयरिंग को लेकर BJP का महागठबंधन पर तंज

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
UK Ban On Oil Companies: अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
क्रिकेट
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
टेलीविजन
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
ट्रेंडिंग
फ्लाईओवर पर रॉकस्टार बन रहा था कार सवार, डिवाइडर से ऐसा टकराया कि चारों खाने हो गया चित- वीडियो वायरल
फ्लाईओवर पर रॉकस्टार बन रहा था कार सवार, डिवाइडर से ऐसा टकराया कि चारों खाने हो गया चित- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
रिटायर्ड लोगों को पीएफ का पैसा निकालने में अब नहीं होगी दिक्कत, EPFO ने नियमों में किया यह बदलाव
रिटायर्ड लोगों को पीएफ का पैसा निकालने में अब नहीं होगी दिक्कत, EPFO ने नियमों में किया यह बदलाव
हेल्थ
Symptoms Of kidney failure: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget