हिंदू पंचांग के अनुसार, शुक्रवार 17 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है. मान्यता है कि इस दिन अपनी राशि के अनुसार मंत्र जाप करने से लक्ष्मी-नारायण प्रसन्न होते हैं. व्रत करने से आपके करियर में सफलता, चिंता से राहत, व्यापार में प्रगति और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है.