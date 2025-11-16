मार्निंग मोटिवेशन जापान की ये 5 तकनीकें आपकी लाइफ को तेज़ी से अपग्रेड करेंगी?

इकीगाई का मतलब है कि, जीवन जीने का उद्देश्य ढूंढना. इकीगाई के 4 नियम होते हैं जिसमें पहला नियम वही करो जो तुम्हें पसंद हो. दूसरा वही करो जिसमें तुम माहिर हो. तीसरा वही करो जिसकी जरूरत दुनिया को है और चौथा वही करो जिसके लिए तुम्हे पैसा मिला.