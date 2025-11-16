हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मार्निंग मोटिवेशन जापान की ये 5 तकनीकें आपकी लाइफ को तेज़ी से अपग्रेड करेंगी?

Japanese Technique Rules: जपानी जीवनशैली से जुड़ी 5 ऐसी बेहतरीन तकनीकें जो आपके जीवन में बेहतर बदलाव का कारण बन सकती है. ये तकनीकें मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह से आपको मजबूत बनाने का काम करती है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 16 Nov 2025 06:00 AM (IST)
Japanese Technique Rules: जपानी जीवनशैली से जुड़ी 5 ऐसी बेहतरीन तकनीकें जो आपके जीवन में बेहतर बदलाव का कारण बन सकती है. ये तकनीकें मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह से आपको मजबूत बनाने का काम करती है.

जापानी जीवनशैली तकनीक

1/5
हारा हाची बुओ मतलब कि जब आपका पेट 80 प्रतिशत भर जाए तो खाना बंद कर दीजिए. ज्यादा खाने से हमारा दिमाग और शरीर दोनों सुस्त हो जाते हैं.
2/5
इकीगाई का मतलब है कि, जीवन जीने का उद्देश्य ढूंढना. इकीगाई के 4 नियम होते हैं जिसमें पहला नियम वही करो जो तुम्हें पसंद हो. दूसरा वही करो जिसमें तुम माहिर हो. तीसरा वही करो जिसकी जरूरत दुनिया को है और चौथा वही करो जिसके लिए तुम्हे पैसा मिला.
3/5
वाबी साबी का मतलब पूर्णता की बजाए अपूर्णताओं की सुंदरता को महत्व दो. हमेशा बेहतर की तलाश में रहने की जगह जो हैं उसे बेहतर बनाने की कोशिश करों.
4/5
काइजेन इसका मतलब है कि, हर दिन छोटे-छोटे सुधारों पर ध्यान दो. प्रत्येक दिन 1 प्रतिशत बनने की कोशिश करो.
5/5
शिनरिन योकू जपानी भाषा है, जिसमें शिनरिन का मतलब वन और योकू का मतलब स्नान कहने का अर्थ हमें प्रकृति के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए.
Published at : 16 Nov 2025 06:00 AM (IST)
Motivation Motivational Quotes Japanese Technique

